中國全面管制芬太尼，為新一輪美中貿易談判示好

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4月1日（周一），中國宣佈將把一切芬太尼類藥物列為管製品。從5月1日起，所有芬太尼相關的物質都將納入毒品管制範疇。

芬太尼（Fentanyl）是一種功效強大的止痛藥，在北美正被越來越多人濫用。中國被認為是芬太尼和類似藥物的主要來源。

芬太尼是中美關係中又一爭持點。深受芬太尼濫用問題困擾的美國一直向北京施壓，要求其加強對此類藥品的管控。去年12月，美國總統特朗普與中國國家主席習近平在G20峰會之後展開貿易談判時，習近平當面承諾管制芬太尼。

中國公安部、國家衛生委員會，以及國家藥監局周一發佈公告稱，將芬太尼類物質列入《非藥用類麻醉藥品和精神藥品管製品種增補目錄》。此前，芬太尼本身已在管制名單上，此次將所有芬太尼類物質都加入管制名列，意在打擊以更改藥物配方來鑽法律空子的走私行為。

芬太尼便宜、易得且毒性強，功效比嗎啡強50至100倍，少量即足以致死，在美國僅被批准用於癌症等引起的嚴重疼痛。

圖片版權 Getty Images Image caption 美國執法機構查獲的芬太尼藥品

根據美國疾病控制和預防中心的數據，芬太尼在全美每年導致超過1.8萬人死亡，超越海洛因與羥考酮，成為美國最致命的藥品。 去年5月，美國執法機關在內布拉斯加州搜獲54公斤芬太尼藥品，這一劑量估計足以殺死2600萬人。

然而，中國官員在宣佈全面管制芬太尼同時，否認美方關於中方管制不力的指控，反指美國需要解決自身問題。

國家禁毒委員會副主任劉躍進表示，美方關於「大部分芬太尼來自中國」的指控「缺乏證據、有違事實」。

「中國對芬太尼類藥品的管控是非常嚴格的，合法廠家生產的芬太尼類藥品從來沒有發生過流弊，也不可能流入美國。」他指，中國執法部門偵破過數起涉及芬太尼的案件，境內外違法分子以偽裝、夾藏等方式通過國際郵包輸往美國。「但數量極為有限，不可能是美國的主要來源。」

圖片版權 Reuters Image caption 在1日的新聞發佈會上，國家禁毒委員會副主任劉躍進否認美方關於中方管制不力的指控，反指美國需要解決自身問題。

劉躍進表示，美國自身存在對處方止痛藥濫用及監控不力、藥企利益驅動等問題，這些因素導致毒品濫用問題嚴重。

「（美國）對毒品危害宣傳不夠，一些人將吸毒與自由、個性、解放等標籤掛鉤，現半數以上的州又實行了大麻合法化。」劉躍進表示，美國如果想真正解決其芬太尼物質問題，要「加強國內工作」。

中美貿易談判前的橄欖枝

BBC中文駐美記者 馮兆音

中方禁毒官員強硬反擊美國執法不力，但中國全面管制芬太尼的舉措，相信會被解讀為特朗普政府的一大勝利。

管控芬太尼在如今波濤洶湧的中美關係中，屬於「低垂的水果」（low-hanging fruit，則可輕易達成的成果），中方需要作出的讓步並不大，而它又恰恰是特朗普政府銳意有所作為的議題。

特朗普對打擊芬太尼的態度堅決，在2017年8月，他曾宣佈國家進入應對毒品危機的緊急狀態。12月會面習近平時，特朗普提出加強監管芬太尼的要求，並在推特公開讚許中方當即許下承諾。

中方選在此時兌現元首會談時的承諾，有伸出橄欖枝示好之意。

美中貿易談判正處在關鍵節點，本周中國國務院副總理劉鶴帶領的團隊將抵達華盛頓，與美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）、財政部長姆努欽（Steven Mnuchin）展開新一輪磋商。

「落實承諾」是貿易談判過程中美方一提再提的關鍵詞，相信美國將會繼續觀察中國如何落實這一承諾，尤其在打擊非法化工廠家與網絡黑市方面。