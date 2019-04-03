美國若關閉美墨邊界 會有哪些後果

圖片版權 Reuters Image caption 如果停止從墨西哥進口牛油果，美國人恐三周後沒有牛油果可吃。

特朗普總統威脅要關閉美國與墨西哥的邊界，希冀大量減少非法移民和毒品走私。他表示「很有可能」本周採取行動。但如果他的計劃繼續，未來兩國經貿往來將會如何？

墨西哥是僅次於加拿大和中國、美國第三大的貿易伙伴，因此影響將是直接且廣泛。

預期的牛油果（酪梨）短缺只是其中一部分。

Image caption 特朗普曾聲稱，應對南部邊境的"人道主義與安全危機"需要花費57億美元修建邊界牆

總統可以關閉邊境嗎？

「可以的！」華盛頓特區喬治華盛頓大學政治管理研究院院副教授馬修·戴雷克（Matthew Dallek)說，「總統有很大的自由來控制進入美國的人員和貨物的流動。」

然而，特朗普總統誓言要「長期」關閉邊境，這也是他有可能遇到更多困難之處，因為受影響的人和利益可能會面臨多重法律挑戰。

戴雷克教授將其與特朗普總統的《旅行禁令》（通常稱為《穆斯林禁令》）進行了比較。他在上任後不久通過行政命令發佈了《旅行禁令》，其目的是阻止來自幾個主要穆斯林國家的難民和人民進入美國。此舉在法庭上受到質疑。

「如果邊界關閉，將會出現更多混亂，」戴雷克稱。「你將會堆積人員和貨物，以及重大的政治壓力。這將是無法持續的。特朗普將被迫取消這計畫並重新開放邊界，否則法院會介入。」

請況更糟？

「這有點像謀殺他人後自殺（murder-suicide）」，移民政策研究所主席，安德魯·塞利（Andrew Selee）稱其為無黨派智庫解釋。 「你可以向墨西哥政府開槍，但砲火會彈回美國經濟。」

賓州州立大學全球工人權利中心（Center for Global Workers）的學者鮑洛·馬里納羅（Paolo Marinaro）對此表示贊同。「美國和墨西哥是高度一體化的經濟體，」他說。

「關閉邊境不只影響美國或墨西哥工人，而是會對全球經濟產生巨大影響。」

他引用汽車工業作為一典型例子： 「該產業在墨西哥擁有超過一百萬名工人。墨西哥是全球第三大汽車出口國，為全球企業提供廉價勞動力，」馬里納羅表示。

圖片版權 Getty Images Image caption 美國和墨西哥是高度一體化的經濟體

墨西哥外交部長馬塞洛·埃布拉德（Marcelo Ebrard）周五在推特上表示，該國將「不以威脅行動回應。」墨西哥總統安德烈斯·曼努埃爾·洛佩斯·奧夫拉多爾（Andrés Manuel López Obrador）也敦促謹慎行事。

「我們不會與美國政府對抗，」他說。

特朗普總統擔心的絶大多數移民來自中美洲國家，並通過墨西哥入境美國。塞利稱，比起美國，墨西哥已經驅逐了更多的中美洲人。

「隨著時間推進，在這件事上墨西哥還能做更多，但不是現在。他們現在無力再馬上做更多事。」

圖片版權 Reuters Image caption 絶大多數移民來自中美洲國家，並通過墨西哥入境美國

影響會是什麼？

許多墨西哥人和美國公民在這兩個國家工作和生活。許多人參加《信任旅行者項目》 （Trusted Traveller Programme）：一個允許他們在兩國間快速通關的計劃。

「如果兩邊出入境戛然而止，它會帶給人們生活巨大的衝擊，」塞利說。他也是一本名為《正在消失的邊界》（Vanishing Frontiers）的作者，書寫關於國家間的深刻糾纏。

牛油果怎麼辦？

美國消費者的直接反應是擔心潛在的牛油果短缺，因為墨西哥是該水果的主要產地之一。

一位高階管理者告訴路透社，如果停止從墨西哥進口牛油果，美國人將在三周後沒有牛油果可吃。

你的器材不支持播放多媒體材料 墨西哥邊境管制

世界上最大的牛油果經銷和種植商「生產任務」（Mission Produce）總裁史蒂夫·巴納德（Steve Barnard）說：「沒有比起現在更糟糕的時間了，因為當季美國幾乎100％的牛油果都來自墨西哥。」

「加州牛油果種植剛起步，作物規模小，而且供應量不超過一個月的時間。」

墨西哥還向美國出口番茄，黃瓜，黑莓和覆盆子。

「我們絶對會看到果價上漲。」來自奎特里拉 （Quarterra）一家專門研究南美農業問題和貿易諮詢公司的莫尼卡·甘麗（Monica Ganley）說。「對於美國消費者來說，這是個非常現實和切身之問題。」

但它真的會發生嗎？

儘管存在不可避免之影響，但達勒克先生認為特朗普可以繼續執行該計劃。

「他關閉了政府一個多月，然後他投降了。他也被迫收回家庭分離(family separations)命令。邊境關閉將允他鼓動狂熱的支持者，所以看起來他正在盡全力，然後未來再把責任歸咎民主黨之阻擋，」他說。

圖片版權 Reuters Image caption 宏都拉斯的難民正在跨越邊境.

然而，他又認為總統的智囊團可能會引導他用更細緻的策略，包括減緩美墨跨境的交通往來，而不是完全關閉邊界。

對特朗普「國家緊急情況」的反應

馬里納羅先生不太相信特朗普會行動。 「我不認為關閉邊界這威脅，會比他去年在聖地亞哥（San Diego）和蒂華納（Tijuana）之間建造的牆壁模型來說更有可能發生，那些牆幾天前被拆了，」他說。

同時，特朗普同陣營的人否認總統只是在虛張聲勢。

白宮代理幕僚長麥克·馬瓦尼（Mick Mulvaney）上周日對美國廣播公司新聞說，只有「很強的理由」才能說服特朗普放棄他的計劃。特朗普的顧問凱莉安·康威（Kellyanne Conway） 告訴福斯新聞(Fox News)說這個威脅「當然不是吹牛。」

分析: 安東尼.澤克爾（Anthony Zurcher） BBC 北美記者

美國與墨西哥邊境的最新攤牌是特朗普正在談判的工作。他製造了一個吸睛之威脅 ：大規模關稅，「砲火或怒火」（Fire and Fury）。或者完全關閉邊界 ，並用後者作為逼迫對手退卻的棍棒。

實際上，如果有的話，這行動往往不會達到那些充滿怒氣的新聞報導中所描述的那樣，也達不到他的政治對手所發出的可怕警告那種規模。

無論結果好壞，最終情況都尚未明朗。

但無論結果如何，美國總統都會聲稱勝利並繼續前進。

不論時間會是多長，關閉整個美國南部邊境將是一項荒謬的複雜任務，對德州和加州等地都會造成破壞性之經濟後果。

更重要的是，它擋不了難民的流動，他們一旦越過裏奧.格蘭德（Rio Grande）並在到達任何邊界牆之前就會要求庇護。

特朗普先生正在塑造關閉邊境這個威脅，並讓他的助手們去搞清楚細節。

毫無疑問，這是一種與其他總統不同的外交形式。陪審團仍不確定能讓他這個計畫成功。