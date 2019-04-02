美國NASA：印度「女神」發力危及國際空間站

  • 2019年 4月 2日
A handout photo made available by Indian Space Research Organization (ISRO) and Defense Research and Development Organization (DRDO) shows the launching of Ballistic Missile Defense (BMD) Interceptor missile by DRDO during an an Anti-Satellite (A-SAT) missile test "Mission Shakti" from the A P J Abdul Kalam Island in Odisha, India, 27 March 2019. Prime Minister Narendra Modi earlier announced that Indian scientists conducted Mission Shakti, an anti-satellite missile test that shot down a live satellite at a low-earth orbit. India has entered its name as an elite space power after Indian Space Research Organisation (ISRO) scientists, using an indigenously built anti-satellite missile, successfully shot down a satellite operating in lower orbit. 圖片版權 EPA
Image caption 在美國、俄國與中國之後，印度成為第4個成功進行反衛星武器試驗的國家。

美國航天局（NASA）稱，印度試驗反衛星武器之舉是一件「可怕的事情」，可能威脅到國際空間站 (ISS)。

NASA局長吉姆·布裏登斯廷說，由於這次試驗，太空碎片與國際空間站碰撞的風險在10天內上升了44%。

不過他表示: 「目前國際空間站仍然安全。如果我們需要，可以操縱它調整軌道。」

在美國、俄國與中國之後，印度成為第4個成功進行反衛星武器試驗的國家。

這一代號為「女神力量行動」的反衛星武器試驗成功後，印度總理莫迪宣佈稱，印度已確立了該國作為全球航天超級大國的地位。

印度全國各地3月27日將舉行相關慶祝活動。

仍在研究其影響

布裏登斯廷對NASA員工發表講話時，嚴厲批評了對此類反衛星(ASAT)武器的試驗。

他說，NASA已經發現了400塊軌道碎片，並正在追蹤直徑超過10厘米的60塊碎片。他說，其中有24塊對國際空間站構成潛在威脅。

他批評印度導彈擊毀衛星將碎片衝擊到國際空間站以上的太空高度。「這種行為與我們需要看到的人類太空飛行的未來是不相容的 。」

印度試射成功後，美國代理國防部長沙納漢警告說，印度摧毀自己的一顆衛星的反衛星武器的試驗可能會在太空造成 「混亂」。

但他表示，華盛頓仍在研究印度試驗的影響。

德里堅稱，它在近地空間300公里 (約186 英里) 高度的低地球軌道上進行了試驗，以免留下可能與國際空間站或衛星碰撞的空間碎片。

印度國防研究與發展組織 (DRDO) 負責人拉迪表示，它特意選擇在低層大氣層進行的試驗，就是因為產生的碎片會很快消失，不會留在太空中。

圖片版權 NASA
Image caption 太空垃圾碎片尺寸不一，最小的像油漆斑點那麼小，最大的是報廢的衛星。但一些垃圾雖然尺寸不大，但高速撞擊破壞力巨大。（圖片來源: Nasa）

布裏登斯廷也表示，從積極角度看，在低層大氣層進行的試驗產生的碎片最終會落入大氣層降解。

中國與印度試驗比較

國際空間站運行平均高度大約是345公里。高於印度這次試驗衛星軌道高度大約45公里。

12年前，中國2007年1月也進行過反衛星武器的試驗，在865公里高空摧毀了一顆廢棄的氣象衛星，但因此在這一高度的軌道上留下了一個巨大的碎片雲。

當時，中國的試驗引發了國際關注和擔憂。美軍目前正在總共追蹤約1萬塊空間碎片，據說，其中近三分之一都是當時中國的試驗造成的。

軍備控制的倡導者對太空空間日益軍事化表示關切。反衛星技術將使印度能夠在未來任何衝突中摧毀敵國的衛星，這種試驗很可能會加劇印度和中國之間日益激烈的地區競爭。

這一宣佈也激怒了印度的反對黨, 他們指責莫迪在印度大選前利用這次試驗為競選造勢，吸引選票，達到其政黨政治目的。印度民眾將於4月11日開始在全國選舉中投票。

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