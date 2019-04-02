美國NASA：印度「女神」發力危及國際空間站

圖片版權 EPA Image caption 在美國、俄國與中國之後，印度成為第4個成功進行反衛星武器試驗的國家。

美國航天局（NASA）稱，印度試驗反衛星武器之舉是一件「可怕的事情」，可能威脅到國際空間站 (ISS)。

NASA局長吉姆·布裏登斯廷說，由於這次試驗，太空碎片與國際空間站碰撞的風險在10天內上升了44%。

不過他表示: 「目前國際空間站仍然安全。如果我們需要，可以操縱它調整軌道。」

在美國、俄國與中國之後，印度成為第4個成功進行反衛星武器試驗的國家。

這一代號為「女神力量行動」的反衛星武器試驗成功後，印度總理莫迪宣佈稱，印度已確立了該國作為全球航天超級大國的地位。

印度全國各地3月27日將舉行相關慶祝活動。

仍在研究其影響

布裏登斯廷對NASA員工發表講話時，嚴厲批評了對此類反衛星(ASAT)武器的試驗。

他說，NASA已經發現了400塊軌道碎片，並正在追蹤直徑超過10厘米的60塊碎片。他說，其中有24塊對國際空間站構成潛在威脅。

他批評印度導彈擊毀衛星將碎片衝擊到國際空間站以上的太空高度。「這種行為與我們需要看到的人類太空飛行的未來是不相容的 。」

印度試射成功後，美國代理國防部長沙納漢警告說，印度摧毀自己的一顆衛星的反衛星武器的試驗可能會在太空造成 「混亂」。

但他表示，華盛頓仍在研究印度試驗的影響。

德里堅稱，它在近地空間300公里 (約186 英里) 高度的低地球軌道上進行了試驗，以免留下可能與國際空間站或衛星碰撞的空間碎片。

印度國防研究與發展組織 (DRDO) 負責人拉迪表示，它特意選擇在低層大氣層進行的試驗，就是因為產生的碎片會很快消失，不會留在太空中。

圖片版權 NASA Image caption 太空垃圾碎片尺寸不一，最小的像油漆斑點那麼小，最大的是報廢的衛星。但一些垃圾雖然尺寸不大，但高速撞擊破壞力巨大。（圖片來源: Nasa）

布裏登斯廷也表示，從積極角度看，在低層大氣層進行的試驗產生的碎片最終會落入大氣層降解。

中國與印度試驗比較

國際空間站運行平均高度大約是345公里。高於印度這次試驗衛星軌道高度大約45公里。

12年前，中國2007年1月也進行過反衛星武器的試驗，在865公里高空摧毀了一顆廢棄的氣象衛星，但因此在這一高度的軌道上留下了一個巨大的碎片雲。

當時，中國的試驗引發了國際關注和擔憂。美軍目前正在總共追蹤約1萬塊空間碎片，據說，其中近三分之一都是當時中國的試驗造成的。

軍備控制的倡導者對太空空間日益軍事化表示關切。反衛星技術將使印度能夠在未來任何衝突中摧毀敵國的衛星，這種試驗很可能會加劇印度和中國之間日益激烈的地區競爭。

這一宣佈也激怒了印度的反對黨, 他們指責莫迪在印度大選前利用這次試驗為競選造勢，吸引選票，達到其政黨政治目的。印度民眾將於4月11日開始在全國選舉中投票。