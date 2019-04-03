圖片版權 Getty Images Image caption 在文萊，同性戀行為本來已屬違法。

東南亞小國文萊將實施新的伊斯蘭教法規，對同性戀行為施以嚴酷懲罰，最重刑罰可以是「石刑」。

新的法規定於周三（4月3日）開始實施，涵蓋的其他刑罰還包括對盜竊者執行截肢。

這一舉措已經引發國際社會的強烈聲討。

文萊的同志群體對新法表示震驚，並且對這種「中世紀的刑罰」感到恐懼。

一名不願公開身份的文萊同性戀男子向BBC表示：「你一覺醒來發現，你的鄰居、你的家人，甚至在路邊賣炸蝦油條的老奶奶都不把你當人，覺得用石頭砸死你是可以的。」

在新法下，同性戀行為的定罪需要個人自己承認，或者被四個證人目睹其實施同性行為。

同性戀在文萊本身已經不合法，此前的最高刑罰是10年監禁。

位於婆羅洲上的文萊由蘇丹哈桑納爾·博爾基亞（Sultan Hassanal Bolkiah）統治，這個國家主要通過石油和天然氣出口致富。

現年72歲的這位蘇丹還領導著文萊投資局（Brunei Investment Agency），旗下擁有其中一些世界頂尖的酒店，包括英國倫敦多切斯特酒店（Dorchester in London）和美國洛杉磯比弗利山（比華利山）酒店（Beverly Hills Hotel in Los Angeles）等等。

文萊的掌權貴族擁有巨額私有財產，佔人口大多數的馬來人享受著豐厚的政府福利，且不需要納稅。

該國42萬人口當中，有三分之二是穆斯林。

文萊保留了死刑，但是自1957年以來從未執行過。

文萊的伊斯蘭教法

文萊在2014年第一次引入伊斯蘭教法，當時已經受到廣泛遣責。這令文萊擁有一個伊斯蘭教法與普通法並行的法律體系。蘇丹當時曾說過，新的刑法將會經過幾年時間才會全面施行。

第一階段在2014年實施，涵蓋那些會判以監禁和罰款的犯罪。之後文萊延遲了後面兩個階段的進程，這當中涵蓋的則是以截肢和石刑為刑罰的犯罪。

圖片版權 Getty Images Image caption 蘇丹哈桑納爾·博爾基亞同時也是文萊總理，他是世界最富有的人之一。

然而在上周六（3月30日），政府在官網上發表了一份聲明，宣佈伊斯蘭教法將會在周三（4月3日）全面施行。

之後數日，國際社會就此激起了強烈反響，要求文萊撤回決定。

「這些虐待人的規定在五年前最初討論的時候就已經受到廣泛的遣責，」國際特赦組織（Amnesty International）的文萊事務研究員瑞秋·科阿-霍華德（Rachel Chhoa-Howard）說。

「文萊的刑法是一份有深刻漏洞的立法，當中有一系列侵犯人權的規定。」

聯合國亦對此作出回應，稱有關立法殘酷而不人道，指這是人權維護道路上的一次「嚴重倒退」。

本周，一些名人均發出呼籲，抵制這個機構旗下的豪華酒店，其中就有好萊塢影星喬治·克魯尼（George Clooney，佐治·古尼）。

「在我們看到的這些鋪天蓋地顯示世界在倒退回獨裁統治的新聞當中，這一條算是最獨一無二的了，」克魯尼在一篇網絡專欄中這樣寫道。

「文萊是一個帝制國家，要改變這些法律，任何抵制的效果肯定都非常小，但是我們真的要間接資助這些侵犯人權的行為嗎？」

他呼籲，任何反對這些法律的人都應該抵制入住在美國、英國、法國和意大利的多切斯特酒店。

哪些罪名將受刑？

新法下，以死刑為刑罰的罪行包括強姦、通姦、雞姦、行劫，以及冒犯或詆譭先知穆罕默德等等。

同樣開始實施的還有，墮胎將被施行公開鞭刑，以及對盜竊者進行截肢。

新法也對一些規定作了修改，包括將「游說、要求或者鼓勵」18歲以下的穆斯林兒童「接受伊斯蘭以外的其他宗教教育」列為犯罪。

該法主要對穆斯林適用，但是其中一些方面也對非穆斯林居民有效。

「驚慌無力」的文萊人

沙希蘭·沙赫蘭尼（Shahiran S Shahrani Md）是一名40歲的文萊同性戀者，目前正在加拿大尋求政治庇護，他表示在文萊已經能夠感覺到新刑法帶來的影響。

這名前政府僱員在去年因為臉書（Facebook）上一條批評政府的帖文而被控煽動罪。他說人們感到害怕。

沙赫蘭尼向BBC表示：「文萊的同志群體從來就不算開放，但是因為Grindr（一款同性戀應用程式）的到來幫助了人們秘密約會。但是現在，我聽到的是幾乎都沒有人在用Grindr了。」

「他們害怕他們可能會遇到一個假裝同性戀的警察。這種事還沒有發生，但是因為新的法規，人們很害怕。」

另一名不是同性戀但已放棄伊斯蘭教信仰的文萊男性則表示，看著新法實施，他感到「驚慌和無力」。

「我們這些普通市民無力阻止伊斯蘭教法實施，」這名不願公開身份的23歲男子說。

「在伊斯蘭教法下，我會因為叛教而面臨死刑。」

一名同性戀男子則希望，新法不會廣泛地實際執行。

「說實話，我不會太害怕，因為這裏的政府經常拿嚴酷刑罰來虛張聲勢。不過即使很少發生，但是它還有可能會發生。」

*部分內容來自BBC記者陳煒斯（Yvette Tan）的報道