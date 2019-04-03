媽媽還是祖母？美國一名母親為同志兒子代孕產子引發爭議

圖片版權 Ariel Panowicz / www.arielpanowicz.com Image caption 塞茜爾透過人工授孕，上星期為兒子產下女孩，同時為自己添孫。

美國內布拉斯加州一名61歲女子為自己的同性戀兒子當代母，早前為兒子和兒子的伴侶丈夫產下女兒，同時為自己添孫女。

這名女子塞茜爾（Cecile Eledge）說，她得知自己的兒子馬修（Matthew Eledge）和丈夫多爾蒂（Elliot Dougherty）想要一個孩子時，就主動提出為他們當代母。她上星期成功產下一名女孩，並把她名為烏馬（Uma）。

多爾蒂形容，最初聽到塞茜爾的建議時，覺得那是個「十分美好」的想法，形容她是一位「無私的女性」，但這並不是一個一帆風順的過程。

圖片版權 Ariel Panowicz / www.arielpanowicz.com Image caption 馬修和多爾蒂的女孩名為烏馬。

「令人歡喜若狂的時刻」

在一般異性夫婦來說，人工授孕是無法透過正常方法懷孕時最後的方法，但是同性戀伴侶來說，人工授孕是產下孩子的唯一辦法。

塞茜爾說，她提出為自己的兒子當代母時，家人都覺得這只是一個笑話，沒有認真看待。但馬修和多爾蒂到訪家庭科醫生後，發現塞茜爾的確可以為他們當代母，為他們產下孩子。

塞茜爾接受一連串的測試後，醫生批准她當代母。她的兒子馬修捐出精子，馬修丈夫的姐姐萊亞（Lea）捐出卵子，之後將受孕的胚胎植入到塞茜爾的子宮。

當驗孕棒證實塞茜爾成功懷孕時，她形容那的確是一個「令人歡喜若狂的時刻」。她說這次懷孕與她之前的經驗沒有太大的分別，只是自己另外兩名孩子得知她再懷孕的時候都到點驚訝。「當他們得悉整個情況後，他們都十分支持。」

圖片版權 Ariel Panowicz / www.arielpanowicz.com Image caption 馬蒂爾最初主動提議，自己為兒子和兒子的同性伴侶當代母。

但內布拉斯加州的法律並沒有給她全面的支持。美國最高法院2015年的裁決把同性戀婚姻合法化，適用範圍包括內布拉斯加州，但內布拉斯加州最高法院法院到2017年才正式取消同性伴侶不可以領養孩子的限制。

雖然有這些法律改動，塞茜爾說她懷孕的過程仍然受到一些阻礙，例如保險公司以塞茜爾懷的不是自己的孩子為由，拒絶支付她懷孕期間的醫療費用。

另外，烏馬的出世證明書也只有塞茜爾和馬修的名字，沒有馬修丈夫多爾蒂的名字。這是因為當地法律訂明，證明書內「母親」一欄寫的必須是產子的人。

圖片版權 Ariel Panowicz / www.arielpanowicz.com Image caption 馬修丈夫的姐姐萊亞（圖左）捐出卵子，之後將受孕的胚胎植入到塞茜爾的子宮。

圖片版權 Ariel Panowicz / www.arielpanowicz.com Image caption 烏馬出生那天，塞茜爾一家人的合照。

「不要過份緊張批評」

馬修形容，這只是他遇到眾多障礙中的其中一個問題。他原本是一名中學教師，但四年前他告知校方他要跟多爾蒂結婚的時候被解僱。

馬修當時的遭遇令學校受到多方批評。許多家長和學生發動了一個網上簽名運動，表達對馬修的支持，得到超過10萬人響應。

他說自己和家人經常聽到外界的批評，但他已經學會不要過份緊張。他說：「我們始終有一個家庭，有朋友，有一個支持我們的社區。」

塞茜爾說， 烏馬出生一個星期以來健康良好，也將會在一個充滿愛的家庭成長。她說：「本來就應該是這樣。」