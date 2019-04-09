圖片版權 FatCamera/Getty Imges Image caption 孩子們長大後會發現世界上老人比以前多了

人類遇到了一個空前大變局：世界上老年人的數量超過了嬰幼兒。這意味著人類社會進入了一個老人比娃娃多的時代。

背後助推的是一個全球大趨勢：壽命延長而生育減少；這個趨勢在許多國家持續了幾十年，而且今後幾十年還將繼續。

2018年底，地球上有7.05億老人，6.8億嬰幼兒。

問題是，這個趨勢對你我意味著什麼？

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各有難處

人類社會整體正在經歷老齡化過程，但各個國家/地區的發展速度和程度存在差異，面臨的問題和困局也各不相同。

根據普遍接受的定義，65歲以上人口佔比達到10%就屬於老齡社會。

除了發達國家，近幾十年來崛起的發展中國家也未能躲過人口老齡化的衝擊。中國就是一個突出的例子。

中國從1999年開始步入老齡社會，老齡化進程在加速，養老壓力持續增大，而經濟活動中人口紅利因素持續減弱。

在1980年代實行獨生子女政策背景下形成了「421家庭」，或「421現象」；家庭由4名（外）祖父母、2名父母和1名子女組成，父母均為獨生子女。

這種家庭組成最終可能導致1名子女需承擔贍養6位長輩的負擔。

祖輩 vs 孫輩 5嵗以下和65嵗以上群體佔全球人口百分比

中國政府在2013年和2018年兩次放鬆生育控制，現在全面放開生二胎。

不過，目前還較難預測二胎政策對緩減人口老齡化危機能起到什麼作用。

聯合國數據顯示，2018年中國人口中65歲以上群體佔10.6%，不算最高但也過了老齡化社會的門檻。

中國國家統計局的數據顯示2018年底老齡人口（65歲以上）佔人口總數的11.9%，比2017年多0.5個百分點。

生育率則仍然只有1.6。

中國大陸5歲以下嬰幼兒佔人口比例不到6%。

圖片版權 Getty Images Image caption 數量驚人的國家育齡女性生育率降到人口自然更替所需的2.1以下。

孩子太少

較早進入老齡化社會的發達國家的過去和現在，為正在步其後塵的發展中國家提供了前車之鑒。

發達國家比世界其他地方更早進入老齡化時代。這些富裕國家的老齡化挑戰更尖銳。它們的生育率普遍偏低，而主要原因都跟富裕程度有關：嬰兒死亡率低，節育避孕措施普及，而育兒成本則相對較高。

另外，這些國家的女性更傾向於選擇晚婚晚育或少育，或者不婚不育。

1960年代，全球每位育齡女性生育5胎，60年後的今天是2.4。

也是在這段時期內，社會經濟發展使更多人延年益壽，平均壽命從52歲延長到72歲。

部分國家/地區65嵗以上人口百分比 國家/地區 佔人口% 日本 27 意大利 23 歐盟 19.7 美國 15.4 俄國 14.1 中國 10.6 巴西 8.5 土耳其 8.15 拉丁美洲/加勒比地區 8 印度 5.9 伊朗 5.4 印度尼西亞 5.3 中東/北非 4.9 撒哈拉以南 3

同在一個地球上，男女老少分享生存資源和財富。老齡化社會對養老、醫療保健和老年福利的需求壓力自然高於人口較年輕的社會在這方面的需求。

美國華盛頓大學的克里斯托弗·穆雷（Christopher Murray）在2018年一篇論文中提出，當今世界幾乎半數國家都遭遇的問題跟」嬰兒潮「正相反，新生兒太少，不足以維持世界人口自然更替所需的平衡。

他對BBC表示，不久的將來，世界上會有很多很多65歲以上的老人，而這就給全球社會的維持和管理帶來更多困難。

圖片版權 Getty Images Image caption 地球村人口老齡化速度加快，（外）祖父母人數超過了小娃娃人數。今天的娃娃長大後將面對怎樣的世界？

在這些國家，生活質量提高還意味著更多人在人世間「流連」的時間更長。

比如日本，2018年人口統計數據顯示65歲以上的老年群體佔人口27%，而壽命預期是84歲。這兩個數據都是世界第一。

而日本0-4歲的娃娃佔人口比例不到4%。這是聯合國數據。

於是，祖孫隔代結成同盟，數十年來聯手夾擊日本社會經濟，挑戰當局，迫使日本政府在2018年宣佈考慮把官方退休年齡從65歲提高到70歲。

這個退休年齡在目前世界各國裏也佔了個第一。

圖片版權 Getty Images Image caption 生育率和人口之間的關係比較複雜，涉及嬰兒死亡率等其他因素。非洲的生育率和兒童死亡率都據世界第一。

多子多福？

非洲國家的例子很好地詮釋了子女數量和生活質量的關係。非洲的生育率非常高。

尼日爾是2017年世界上生育率最高的國家，每位育齡女性生育7.2胎。但這個國家的兒童死亡率也在世界最高之列，達千分之85。

人口學家普遍認為，通常人口自然更替需要每一位育齡女性至少生2.1胎，那些壽命較短而嬰兒死亡率較高的地區這個比率應該提高到2.3。

但現在全球只有半數國家達到這個最低水平，其他都低於這個比率。

雖然全球總人口還在增長，預計2024年將達到80億，但許多國家的人口很可能出現大幅度減少。

最明顯的例子之一是俄羅斯。人口學家預計俄國人口將從現在的1.43億減少到2050年的1.32億，主要原因之一是俄羅斯育齡女性生育率只有1.75。

圖片版權 Getty Images Image caption 過去20多年裏，俄羅斯人口銳減500萬，主要原因之一是生育率低。

經濟衝擊

老齡化社會最突出的特徵之一是勞動力減少。勞動力是生產要素之一；從事生產勞動的人減少了，生產力就受影響，進而累及經濟增長。

國際貨幣基金組織（IMF）2018年11月曾專門就日本的人口老齡化問題發出警告，說老齡化將導致日本經濟體量在今後40年裏縮水四分之一。

牛津人口老齡化研究所所長喬治·利森（George Leeson）的視野更廣。他對BBC表示，人口老齡化的影響觸及你我日常生活的每一個角落、每一個層面。

太抽象？那就看看窗外，街上的行人，路邊的房屋，車流，還有零售和消費，所有這一切都折射出一個國家、城市、地區的人口結構。

那麼機器人、人工智能和其他尚未嶄露頭角的新科技能幫助我們的後代分擔或抵消人口老齡化帶來的部分衝擊嗎？

圖片版權 Getty Images Image caption 將來還會有更多科技進步帶來的福利，比如機器人和人工智能在人類生活各個層面和角落的普及應用。科技進步與人口老齡化的關係也是一個深度廣度史無前例的待開發領域。

科技力量

人口老齡化已然成為一種隱患，還有個別名叫」老齡化定時炸彈「。它也因此進入公眾政策範疇，各國政府被要求採取行動來排彈。

不少國家和地區政府已經在這麼做了。

中國，世界人口第一大國，2018年宣佈取消獨生子女政策，鼓勵二胎，很快還凖備全面放開生育限制。

當然，政策體現的是決策當局對現實的一種解讀和反應，現實是否因此而發生預期變化是另一回事。生育政策就是一個極好的例子。

中國放開二胎生育，並沒有對調整人口年齡結構產生作用，連生育率都未收到實質性的、持久的影響。

有多方面的原因，其中一胎政策導致育齡女性總數減少是一大原因。還有其他社會、經濟和文化方面的原因，包括養育孩子的成本越來越高，女性對家庭和自身社會角色認知的改變等。

圖片版權 Getty Images Image caption 老年人的精神和文化需求也是一個很大程度上受到忽略的領域

老當益壯

人口學專家對老齡化社會的關注更多放在老齡人口的福祉和生存狀態方面。他們認為，政府需要制定有利於滿足老年群體醫療保健需求的政策。他們認為這實際上就是緩衝人口老齡化的社會經濟衝擊的關鍵。

這個觀點背後的邏輯大致如此：健康的老人精力充沛、有能力和願望繼續工作，一方面繼續為經濟增長出力，另一方面也可直接或間接減輕政府的老年醫療保健福利負擔。

不過，在這方面現實比理論更複雜、糾結的一個領域是性別差異：國際勞工組織數據顯示國際勞工市場女性參與率是48.5%，比男性低25%以上。

圖片版權 Getty Images Image caption 幫助更多女性就業，也是緩減人口老齡化對勞動力市場衝擊的方法之一

國際勞工組（ILO）經濟學家艾克哈德·恩斯特（Ekkehard Ernst）是這麼看的：凡是勞工市場女性參與率高的經濟，通常增速下行的機率較低。女性就業程度較高，不僅有助於加強一個經濟體抵禦衝擊的能力，它本身也是一個強有力的反貧困工具。」

老年人數量超過嬰幼兒，這種大變局人類社會是第一次碰到，可以借鑒的經驗、可以吸取的教訓極少。

今天呱呱出生的娃娃明天將面臨一個什麼樣的世界，面對怎樣的挑戰，他們的爺爺奶奶、外婆外公可以提供什麼樣的幫助，又有哪些跟年齡密切相關的需求，大抵是預測、分析、推論。

唯一可以絶對肯定的是，時間的腳步不會有分秒的停歇。