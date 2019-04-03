美國向印度出售反潛直升機 應對中國潛艇威脅

圖片版權 AFP Image caption 洛克希德·馬丁公司製造的MH-60R型海鷹直升機外號被稱為 「羅密歐」，被稱為當前世界上最先進的海軍艦載直升機。

美國批准向印度出售24架MH-60R型海鷹特種反潛直升機。有評論認為在中國於印度洋擴張之際，這極大增強了印度反潛軍力。

2019年4月，美國國務院對印度去年底提交的這份軍購請求予以快速答覆表示，國務院通知美國國會，從法律上要求其為印度購買價值共計26億美元的24架直升機開綠燈。

世界最先進直升機

洛克希德·馬丁公司製造的MH-60R型海鷹直升機的綽號被稱為 「羅密歐」，被形容為當前世界上最先進的海軍艦載直升機，是美國海軍現役機型之一，這種雙引擎直升機具有全天候及惡劣天候下作戰的性能，可以執行攻擊船隻、獵殺潛艇、載運武裝人員穿越敵人防線、執行海上搜救等多重覆雜任務。

美國國務院在一份聲明中表示，這一齣售協議將通過加強美印戰略關係和改善主要防禦伙伴的安全, 支持美國的外交政策和國家安全。

聲明表示：印度是美國的一個主要的防禦伙伴，印度將繼續是在印太和南亞地區為政治穩定、和平與經濟發展的一支重要力量。

歷史背景

冷戰結束後，印度改善了與美國的一度疏遠的關係。在世界上最大的兩個民主國家都擔心中國不斷崛起和伊斯蘭極端主義興起的形勢下，印美兩國找到共同的戰略利益，印度已成為美國主要的國防伙伴之一。

隨著中國成為全球海軍大國，中國對印度洋的興趣日益增加，印度感到震驚。

在被印度和美國觀察家稱為 「珍珠鏈」 的戰略中, 中國不斷擴大利用位於印度洋的海軍基地，其中最讓這些觀察家注目的是中國在印度歷史上的對手巴基斯坦開發的瓜達爾港。

圖片版權 AFP Image caption 印度國產航母2013年下水。

印度海軍就此回應，將以確保從霍爾木茲海峽到馬六甲海峽的整個印度洋的航行自由作為其戰略規劃宗旨。

巴基斯坦的中國造軍艦與反潛直升機

美國製造的「羅密歐」將補充並逐步取代印度海軍現役但已經老化的英國製造的海王直升機和俄國造直升機。

近期，中國媒體公開報道稱，中國出口給巴基斯坦海軍的S-20P潛艇，安裝了性能先進的AIP動力系統，可以保證其在靜默潛航狀態下長途奔襲印度主要海軍港口。

巴基斯坦海軍目前的主力反潛直升機是中國出口的直-9EC艦載反潛直升機，主要裝備在巴基斯坦海軍的從中國購買的F-22P導彈護衛艦上。

F-22P導彈護衛艦是中國專門為巴基斯坦海軍建造的3000噸級導彈護衛艦，擁有比較完善的防空、反艦、反潛作戰能力。