網紅「純素食主義者們」舉白旗的背後

圖片版權 YouTube/Rawvana Image caption 羅瓦娜在YouTube上一段長為33分鐘的道歉視頻中說：「很遺憾你們意識到我最近的飲食習慣發生了變化，而且出於健康原因，我不得不吃那些食物。」

瑞貝卡、羅瓦娜、謝夫、阿來門和瑞娥，你可能沒聽說過這些人，但他們在YouTube上有近200萬人關注，是「數字時代的領袖人物」。他們曾致力於推廣「純素食主義」，但在過去幾個月已經放棄這種生活方式。

似乎只有植物的飲食導致他們的健康問題。但在瑞娥（Stella Rae）的例子中，她只是「很想吃三文魚」。

「渴望」

墨西哥裔美國人門多薩（Yovana Mendoza）的網絡身份羅瓦娜（Rawvana）在今年3月被意外曝光。

她的朋友（也是所謂的有影響力的人）在Instagram上發佈一段兩人一起去印尼巴厘島旅行的視頻，視頻有羅瓦娜吃魚的畫面。

羅瓦娜後來承認，她已經吃動物蛋白好幾個月了。但在視頻發佈的時候，她仍然在宣傳她的「純素食」飲食建議。她的主張幫她獲得商業贊助。

「醫囑」

圖片版權 Getty Images Image caption 在YouTube上有近20萬粉絲的英國跑酷運動員謝夫（Tim Shieff）表示，吃三文魚和生雞蛋讓他"10個月來第一次射精"。

羅瓦娜在YouTube上一段長為33分鐘的道歉視頻中說：「很遺憾你們意識到我最近的飲食習慣發生了變化，而且出於健康原因，我不得不吃那些食物。」

但是羅瓦娜並不是唯一一個飲食發生轉變的人。

其他素食主義的「數字時代領袖們」也許為了防止副作用，宣佈放棄主張。

在YouTube上有近20萬粉絲的英國跑酷運動員謝夫（Tim Shieff）表示，吃三文魚和生雞蛋讓他「10個月來第一次射精」。

「當你的健康狀況下降時，無論對一個健康的人來說這顯得多麼自私，你都很難不把它放在首位。」

羅瓦娜承認，她從去年12月起就一直在吃魚，而就在幾天前，阿來門放棄素食的事才剛剛「東窗事發」。他們都曾享受過純素食主義帶來的紅利。

圖片版權 Getty Images Image caption 羅瓦娜的信譽度嚴重受損。

據美國聯合市場研究公司預測，到2025年，肉類替代品的全球市場價值將達到75億美元，從2018年以來，每年增長近8%。

儘管世界各地的衛生部門都建議轉向植物性飲食，但他們並不提倡禁止食用肉類產品。

其中一個主要原因是，科學家們對純素食是否比素食飲食更健康還存在爭議，甚至對含有少量瘦肉和魚類的飲食也存在爭議。

但另一位「純素食主義推廣者」曼國際（Goji Man）表示，這些放棄者的飲食過於極端。

他問道：「你能數出有多少前純素主義者是一直吃均衡飲食的?」

禁食

圖片版權 Getty Images Image caption 據美國聯合市場研究公司預測，到2025年，肉類替代品的全球市場價值將達到75億美元，從2018年以來，每年增長近8%。

在羅瓦娜的「認錯」視頻中，她還解釋說，她在2014年禁食很長一段時間後，開始出現健康問題。

她的月經停了，醫生告訴她要多吃脂肪。這迫使這位YouTube用戶恢復熟食飲食。

她還出現了貧血問題。2018年，羅瓦娜被診斷出患有一種細菌疾病，可導致慢性腹瀉、維生素缺乏和體重下降。因此，她在去年一月又開始吃雞蛋和魚。但這一切都是在她的粉絲不知情的情況下進行的。

批評

羅瓦娜在社交媒體上受到了嚴厲的批評，失去許多粉絲和贊助商。

在抱怨和冷嘲熱諷中，有人談到了聽從非專家的營養建議的風險。還有人批評那些把自己的健康託付給一位年輕的Youtube用戶的人。

「YouTube用戶不是醫生，」一名推特用戶說。

營養學家蘭伯特（Rhiannon Lambert）在接受英國《每日電訊報》採訪時說，她發現越來越多的病人出現了營養不良甚至飲食失調的症狀。社會學家塗菲克茲（Zeynep Tufekci）去年在《紐約時報》上發表了一篇文章，她指責YouTube促使人們在搜索點擊率和視覺化方面採取了更為極端的做法。

「素食主義的視頻引流出純素食主義的視頻。慢跑的視頻引流出馬拉松視頻」，塗菲克茲寫道。

「人們對YouTube的算法似乎還不夠有批判意識。」