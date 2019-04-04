Google+關閉：谷歌挑戰臉書失敗的背後

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九年前，美國科技巨頭谷歌推出自家的社交網站Google+，多年來都無法吸引大量使用者。BBC 科技記者克里斯‧福斯（Chris Fox）報道，谷歌最終在周二（4月2日）把它關閉。

Google+ 在2010年推出的時候，以臉書（Facebook）和推特為競爭對手。它也是谷歌第四次嘗試推出社交網站。

谷歌多年來使用不同方法催谷使用者人數，甚至把它與旗下另一個視頻網站YouTube作有限度結合，要求YouTube用戶必須以Google+帳戶留言，但仍未能增加使用者人數。

許多科技評論員早在2011年就斷言Google+將無法生存，但它還是支持了九年，直至谷歌去年發現Google+的系統發生資料外洩，決定把它關閉。

圖片版權 Google Image caption Google+的介面看起來跟其他社交網站沒有太大分別。

Google+是甚麼東西？

谷歌在2011年6月推出Google+的時候，只接受獲邀請的人開設帳戶，之後才公開讓所有人登記。

它有許多跟其他社交網站差不多的功能，例如讓用戶上載照片、更新個人狀態等。Google+的其中一個主要功能讓用戶把自己在網站上的聯絡人分為不同類別，並可與他們使用多方視頻通話。

但谷歌遇到最大的問題，是使用Google+的人少之又少。

美國雜誌《福布斯》記者塔西（Paul Tassi）是首批Google+的用家，他說他開啟Google+的時候像一個「沙漠」。「那是一個龐大和空蕩的荒漠，完全沒有朋友更新他們的動態，有許多人已經開通帳戶，但他們都沒有花時間看看有甚麼功能。」

圖片版權 Google Image caption 用戶可以把自己的Google+聯絡人分為不同類別。

為甚麼Google+搞不起來？

社交網站分析員納瓦拉（Matt Navarra）認為，Google+從第一天開始就「注定失敗」。

他認為，Google+的使用者介面太繁複、太多變化，它也比臉書等社交網站遲來許多，谷歌內部對如何把Google+融合到其他谷歌網站也無法達成共識，這些都影響Google+的發展。

谷歌也要求所有在Google+開設帳戶的人以實名登記，被發現使用虛假名字的帳戶會被停用，甚至影響到他們的其他谷歌服務，如Gmail。

谷歌最初也做了一個不尋常決定：禁止商業公司在Google+開設帳戶，其後才更改政策。

對於少數真正有興趣使用Google+的人，適應這個系統也不是一件容易的事。臉書使用者會給自己喜歡的帖文「讚好」，推特使用者會可以把帖文標籤成「喜歡」，但Google+類似的功能卻被稱為「加1」。

圖片版權 YouTube/Emma Blackery Image caption 一些YouTube用戶製作短片，跟谷歌說"別搞我們，我們只是想製作短片"。

谷歌之後做了甚麼事情？

谷歌為了推廣Google+，把它融合到旗下Gmail、YouTube等其他服務，包括要求用戶在YouTube和安卓手機軟件下載平台Google Play留言之前，需要開通Google+帳戶。

Google+看起來突然多了許多活動，因為谷歌使用者在其他平台的一舉一動都被複製到Google+去了。但這個決定卻遭到用戶反彈，許多為YouTube製作短片的使用者覺得，谷歌濫用了他們的成功，來支撐Google+的發展。

谷歌跟外界說，他們最高峰的時候有5億用戶，但是這些用戶當中有多少人真正使用這個網站？

BBC科技記者凱蘭喬恩（Rory Cellan-Jones）在2011年撰文指出，最大的問題，是臉書目前7.5億的用戶和推特那1億用戶當中，究竟有多少人「願意搬到另一個社交平台，或者認為自己需要另一個社交平台」。

圖片版權 Google Cemetary Image caption Google+的"墓碑"與其他被下架的谷歌產品並列在"谷歌墓園"。

Google+的終結

創造Google+的貢多特拉（Vic Gundotra）2014年4月離開谷歌，改變隨之而來。

Google+受歡迎的部份，例如Hangouts和照片集被分拆出來獨立營運，谷歌也把Google+從YouTube分拆開來。

谷歌在2015年嘗試集中推廣Google+的「群組」功能，卻沒能重燃外界的興趣。谷歌去年發現Google+發生了兩次資料外洩事故，令谷歌決定關閉這個網站。

谷歌指出，Google+的軟件問題令第三方開發商可以取得5200萬名會員的資料。而就在這時，谷歌決定以真相安撫外界：Google+的真正使用者其實沒有那麼多。谷歌在網站公布，超過90%的Google+使用者平均在網站花的時間「少於五秒」。

一個專門紀錄被下架谷歌產品的網站，已經為Google+設立「墓碑」。網站創辦人哈利馬尼（Naeem Nur）說，這個名為谷歌墓園網站的目標，是為了鼓勵谷歌的朋友要「繼續嘗試新的主意」。