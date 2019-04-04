英國議會外委會：應重新制定對華關係戰略

Image caption 英國議會外事委員會對英國外交部的工作有監督功能。

英國議會外交事務委員會主席發出警告表示，英國就中國共產黨的戰略發展方向「過去一直不願正視現實」。

目前由議員湯姆·圖根哈特主持的這個英國議會跨黨派委員會建議，將中國企業排除在包括電信等英國基礎設施建設之外，並呼籲政府要在2019年年內就此制定新的戰略。

該委員會的報告稱，有證據表明，中國無意改變其人權紀錄，而是「傾向於以推行一種不同的人權版本來顛覆人權，這種人權版本強調經濟發展，犧牲公民和政治自由的人權的普世性。」

圖根哈特表示，「英國政治制度及其社會的開放性是（這個國家）力量的根本源泉。」

他說，「然而，面對一個尋求增加其國際影響力的專制國家，英國的這種開放性也可能成為脆弱性的根源。」

他指出，「英國需要決定的是，如何劃清一條界限，一邊是以合法努力行使其影響力，另一邊是企圖非法干涉他國。」

該委員會認為，僅在2018年，中國就公然阻止了英國的三大目標，一是破壞了就網絡安全的雙邊承諾；二是在聯合國阻擋了在敘利亞和化學武器問題上採取有效行動；三是推行其「另一版本」的人權。

圖根哈特表示，「我們相信，這樣的分歧在將更接近於未來英中關係常態現象，而非兩國關係主流的例外情況。」

他領導的議會委員會還對中國干涉英國基礎設施和學術界的問題提出了具體警告。

報告建議，「隨著人們對中國國家長期戰略意圖的擔憂加劇，與此一致，英國政府也應對允許中國企業任何參與英國關鍵國家基礎設施的問題持更謹慎態度，包括電信領域。」

委員會表示，「我們認為有相當多的理由，對華為參與英國5G基礎設施感到擔憂。」

在委員會這次進行調查做出有關報告的過程中，"我們還聽到了一些令人不安的指控，關於中國企圖干涉英國內政， 特別是學術界存在的問題。"

該委員會表示，應在2020年春季之前制定正面解決這些問題的新戰略，以反映出有關事實，即中國在關鍵領域"要麼是矛盾的伙伴，要麼是一個積極的挑戰者"。

英國外交部的一名發言人就上述報告回應說，「英國與中國的關係建立在積極、持續和明確無誤的接觸的基礎之上。」

該發言人說，「我們的接觸不僅支持經濟增長，讓我們得以應對共同的國際挑戰，同時也（讓我們兩國）就我們不能相互同意的問題進行坦率對話。」

但該發言人說，「我們會認真考慮議會外事委員會的有關建議。」

英國議會下設一系列部門性、事務性和議題性委員會，議會外事委員會對英國外交部的工作有監督功能。

不久前，英國政府例行發佈的第44份香港問題半年報告書，總結《中英聯合聲明》於2018年7月31日至12月31日在香港的執行情況。

英國外交大臣侯俊偉（The Rt. Hon Jeremy Hunt MP）在報告序言中表示：「在商業領域和司法獨立方面，'一國兩制'模式運作良好，令人欣喜。」

但他隨即寫道：「最近的連串事件，例如禁止香港民族黨運作，對選舉候選人進行政治篩選，以及似是出於政治動機而驅逐《金融時報》亞洲新聞編輯出境，均令我關注到在公民和政治自由方面，香港的高度自治正被削弱。」

中國外交部駐港公署以及香港特區均在同一日回應，指英國政府應該停止干預香港事務。