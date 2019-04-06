中美談判形勢分析、清華學生舉報老師、香港逃犯條例與本周更多好故事

圖片版權 Getty Images Image caption 學者擔憂，告密風氣升溫表明「文革反潮」跡象，將置高校老師於一種扭曲和危險的輿論環境。

2019年第14周，新一輪中美貿易談判在華盛頓展開，美國前貿易代表認為，最終結果很可能是美國移除大部分的現行關稅。在中國大陸，大學教授言論自由受到打壓，令學者擔憂「文革返潮」。香港政府建議修改逃犯條例，外界擔憂會削弱香港在「一國兩制」下作為獨立司法管轄區的地位。

另外，日本在本周公布新年號為「令和」。而在英國，一座巨型地球儀藝術裝置以不同顏色標識台灣及中國大陸，掀起兩岸學生對各自主權的爭論戰。同樣與台灣相關的李家寶事件，讓台灣政治庇護相關法規再成焦點。

剛剛過去的一周，BBC中文發表過這些作品，受到讀者的關注。如果你錯過了它們，BBC中文帶你一一回顧。

1.中美貿易談判20年的變與不變：獨家專訪美國前貿易代表巴爾舍夫斯基

圖片版權 BBC Chinese Image caption 巴爾舍夫斯基接受BBC獨家專訪

作為1997年至2001年的美國首席貿易談判員，巴爾舍夫斯基向BBC分享了她對美中貿易關係、加入WTO以來中國經濟改革的見解。她認為，貿易談判的最終結果很可能是美國移除大部分的現行關稅。

2. 清華學生舉報老師「反黨違憲」，告密之風引中國文革憂慮

圖片版權 Getty Images Image caption 清華大學在中國內外享負盛名，但近期接連發生老師因言論被調查事件。

中國大陸近期接連發生大學教授因言論受打壓事件，清華大學馬克思主義學院副教授呂嘉被學生舉報「反黨違憲」，成為許章潤之後該校近期第二位因言論被調查的老師，舉報者聲稱清華大學紀委已回應表示將啟動調查。

學生舉報老師近年來在中國大陸時有發生，多名教授因言論遭到停職、停課、解聘等處罰。有學者認為，告密和舉報行為是透過行政機制壓制異見，對鼓勵自由討論的大學教育是一種諷刺，在個人層面亦是突破道德底線的做法。

3. 逃犯條例：中港擬互相移交嫌犯的種種憂慮

圖片版權 Reuters Image caption 早前有香港團體發起遊行反對政府修改法例，容許香港把嫌疑犯引渡到中國大陸受審。

香港政府近月建議修訂法例，容許中國大陸、台灣和澳門以個案形式申請把刑事罪行的嫌疑犯從香港引渡到當地受審，引發外界關注有關修訂會削弱香港在「一國兩制」下作為獨立司法管轄區的地位。

約一萬名香港市民早前上街遊行，批評政府的建議令香港居民和居港外國人有機會被移交到中國大陸接受審訊，影響香港新聞自由和營商環境，要求當局撒回修例建議。

４. 倫敦政經學院的地球儀點燃兩岸學生主權論戰

圖片版權 BONNIE Image caption 倫敦政經學院（LSE）校內一座地球裝置藝術，將大陸與台灣分開呈現，引發大陸留學生抗議。

享譽盛名的英國倫敦政治經濟學院日前擺設一座校園藝術裝置「顛倒的世界」巨型地球儀 。由於地球儀上的地圖以不同顏色及名稱標示台灣及中國大陸兩地，引發大陸學生不滿，掀起兩岸學生對於各自主權的爭論戰。

倫敦政經學院校方周三邀請台灣及中國大陸學生等人召開會議，取得藝術家同意後，決定更改地圖，將台灣及中國大陸兩地畫同樣顏色，也就是把台灣納入中國大陸領土。

５. 日本新年號「令和」：首次出自非中國古籍

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日本政府周一（4月1日）公布新年號為「令和」，「令和」的出處是《萬葉集》。日本共同社指，年號首次出自日本古籍，而非中國古籍。

目前日本是全球唯一留存年號制度的國家，許多人對年號會寄托對新時代的想法。日本首相安倍晉三表示，新年號「蘊含了在人們的美麗心靈相互靠近之中，文化誕生並成長的意思」。