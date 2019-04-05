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BBC調查發現，海外版抖音 （又稱TikTok）一些使用者透過這個社交平台上向未成年人傳送色情訊息，抖音卻沒有及時把這些發佈色情訊息的帳戶封鎖。

BBC記者席爾瓦（Marco Silva）報道，一些抖音用戶在其他未成年使用者擁有的帳戶上寫上色情留言，總數達百多個，最年輕的受害人只有九歲。

抖音收到投訴後，通常都會把相關留言刪除，而雖然在抖音上向未成年人傳送這些色情訊息違反平台的使用者守則，抖音卻沒有及時封鎖相關帳號，令這些發送色情短信的帳戶可以繼續向其他人傳送類似的訊息。

抖音回應說保護兒童是「整個社交平台行業都面對」的一個問題，但英國當局似乎對這個回應不太滿意。英格蘭兒童事務專員安·朗費爾德（Anne Longfield）說，她會要求與抖音公司代表會面，討論BBC發現的問題。

她說她希望孩子可以享受使用抖音的樂趣，但相關的責任問題「同樣重要」。

圖片版權 TikTok Image caption 這兩條留言是部份抖音用戶向其他未成年用戶發送的色情訊息，內容的意思大概是要向這些未成年用戶作出不雅行為。

問題有多嚴重？

抖音讓使用者上載短片，十分受年青人歡迎。抖音說自己在全球有五億用戶，但沒有向BBC透露當中多少是英國用戶。

BBC花費三個月時間，收集了許多向未成年用戶發佈的留言。BBC之後利用一般用戶也能用的方式，向抖音舉報這些留言。

抖音在收到舉報後24小時內移除了大部份留言，但許多其他類似的留言仍然沒有刪除，相關的帳戶也沒有被封鎖或移除。抖音的使用守則禁止任何人在平台上騷擾未成年人，守則又聲明如果公司發現任何「針對或危害兒童」的訊息，可能會把個案轉交執法部門。

Image caption 抖音的資料顯示它目前在全球有約五億用戶。

抖音是否擁有太多未成年用戶？

BBC的調查顯示，抖音刪除留言後，相同的帳戶繼續在其他未成年用戶發佈的視頻留言，內容同樣是色情訊息。

許多留言者都利用虛假名字開設帳戶，然後留言，但也有人似乎利用真實名字開設的帳號留言，這些帳號當中許多都是成年男性。除了色情的留言外，一些訊息也包含了暴力或威脅。

英格蘭兒童事務專員朗費爾德認為，抖音在這個過程中，為這些留言者提供一個與未成年人接觸的渠道。

一位名為克里斯的父親接受BBC訪問時指出，他10歲兒子沒有得到他的同意，一月的時候登入抖音，過了沒久，開始有人透過抖音向他兒子的手機發訊息。克里斯說，訊息的內容許多都具威脅性，內容大概跟兒子說「我知道你是誰，我要來抓你」等等。

發送這些訊息是人是一名成年男性，雖然並不是色情訊息，克里斯還是不禁想：如果他的兒子開始跟對方說話，「後果會是怎樣？」

克里斯之後從兒子的手機刪除抖音，又向兒子就讀的學校通報事件。他形容，這個經歷「令人噁心」。「抖音有一個責任，如果登錄這個程式的人收到這些訊息，他們最少應該向警察報案。」

圖片版權 TikTok Image caption "我可以嗎你玩嗎"、"快快躺上那牀上"──抖音上的不當留言有暗示的，也有明顯地不當的。

用戶感覺如何？

斯蒂爾（Emily Steers）和克恩斯（Lauren Kearns）在抖音上有一個十分受歡迎的頻道，有超過100萬名粉絲。克恩斯說，她有時候會收到訊息要求她把自己的照片發送給對方，感覺「怪怪的」。

她說，她們收到的大部份訊息都是粉絲的留言，內容沒有特別，但BBC在當中仍然發現了一些含有色情內容的留言。

BBC向抖音舉報了這些留言，但24小時後這些留言仍然未被刪掉。

斯蒂爾的父親馬克（Mark Steers）對BBC說情況令人擔心。「如果（抖音）發現一些人的留言帶有色情成份，他們應該有權力立即把這些人封鎖或立即把留言去掉。」

Image caption 英國國會議員柯林斯表示會檢視抖音如何核實使用者年齡的措施。

抖音使用者太年輕嗎？

美國政府今年早些時候指抖音非法收集13歲以下未成年用戶的個人訊息，被罰款570萬美元。這個案件令外界留意到，許多人都漠視抖音要求使用者必須年滿13歲的規定。

抖音被罰款後，開始要求在美國境內的用戶向公司提供年齡證明，才讓他們開設戶口，但抖音目前沒有計劃向美國境外的用戶作類似的年齡核查。BBC發現多個抖音頻道由未滿13歲的用戶主持。

抖音在印度近來也碰到麻煩。當地法院周三（4月3日）以保護兒童及平台上的「色情內容」為由，要求印度政府封鎖抖音。

英國國會數字、文化、媒體和體育特別委員會主席達米安·柯林斯（Damian Collins）議員指出，如果社交網站不主動核實使用者的年齡，相關的規定其實沒有意義。他透露他已經「與許多社交網站公司商討如何管制他們網站上的內容，也當然會檢視抖音的情況」。

Image caption 英格蘭兒童事務專員朗費爾德說，她會要求跟抖音公司代表會面。

抖音有甚麼回應？

抖音拒絶接受BBC訪問，但透過聲明指出公司不斷改善目前相關的措施，又會利用新技術監控網站上的內容。

聲明又指出，抖音同利用科技和人工方法監控網站內容，並會刪除不良內容，但沒有透露它僱用多少人做這個工作。

英格蘭兒童事務專員朗費爾德說，她會要求跟抖音公司代表會面，又指出大部份問題都與平台上的留言有關。她鼓勵公眾發現問題後主動向抖音投訴，並要求對方採取行動。