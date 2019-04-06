圖片版權 Reuters Image caption 麥肯齊·貝索斯將持有電商巨頭亞馬遜4%股份，價值356億美元。

全世界最有錢的男人要離婚，很難涉及巨額財產。亞馬遜（Amazon）創始人傑夫·貝索斯（Jeff Bezos，又譯貝佐斯）與其妻子麥肯齊（MacKenzie Bezos）本周達成的離婚協議便充分證明了這一點。

根據二人協商，麥肯齊·貝索斯將持有電商巨頭亞馬遜4%股份，價值356億美元，這也讓她成為全世界第三富有的女性，並在全球富豪榜上排名第24位。

那除了麥肯齊外，世界最富裕的女性都還有誰？她們又是如何走到這個位置的？

1. 弗朗索瓦絲·貝當古—梅耶斯（Françoise Bettencourt-Meyers）

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資產淨值： 據《福布斯》（Forbes）雜誌，梅耶斯身家493億美元，排在全球富豪榜第15位。

她是誰？

作為法國化妝品品牌歐萊雅（L'Oréal）的繼承人，她與其家人一起擁有公司33%股份。

梅耶斯今年65歲，2017年9月，她的母親利利亞娜·貝當古（Liliane Bettencourt）以94歲高齡辭世後，梅耶斯繼承了貝當古的財產。

但其實自2007年後，梅耶斯與貝當古關係開始疏遠，且二人就財產等問題開始出現糾紛。因擔憂健康惡化的貝當古被身邊人利用，梅耶斯還曾發起訴訟。貝當古在世的最後幾年間，梅耶斯與母親的關係得到修復。

梅耶斯同時還是一位學者，曾就希臘諸神與猶太—基督教的關係出版多本著作。

2. 艾麗斯·沃爾頓（Alice Walton）

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資產淨值：444億美元，全球富豪榜第17位。

她是誰？

69歲的沃爾頓是美國超市巨頭沃爾瑪（Walmart）創始人山姆·沃爾頓（Sam Walton）子女中唯一的女兒。

但與兩位哥哥不同，艾麗斯沒有經營家族生意，而是將精力放在藝術世界，在家族故鄉阿肯色州本頓維爾市（Bentonville, Arkansas）擔任水晶橋美國藝術博物館（Crystal Bridges Museum of American Art）主席。

3. 麥肯齊·貝索斯

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資產淨值：超過356億美元。這只是她所持有的亞馬遜股票的價值，而她真正的身家預計超過這個數字。如果你感興趣，可以關注《福布斯》2020富豪榜，看看究竟會有多高。

她是誰？

麥肯齊今年48歲，與傑夫·貝索斯撫養四名子女。她與貝索斯在同一家對沖基金工作時相識，1993年結婚。

來自加利福尼亞的她是亞馬遜最早的員工之一，最早以會計身份加入公司。她同時還出版了兩本廣受好評的小說，是美國小說家托妮·莫里森（Toni Morrison）口中最出色的學生之一。

麥肯齊娘家姓塔特爾（Tuttle）。她還創建了反欺凌組織Bystander Revolution，該組織旨在鼓勵「善良、勇氣、包容」等品格。

4. 傑奎琳·馬爾斯（Jacqueline Mars）

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資產淨值：239億美元。在麥肯齊躋身富豪榜前身家排在全球排名第33位（此標凖同時適用於之後幾位人士）。

她是誰？

傑奎琳·馬爾斯今年79歲，擁有全球最大糖果製造商瑪氏（Mars）三分之一股權，也是瑪氏創始人弗蘭克·馬爾斯的孫女。

她曾在家族企業工作近20年，2016年前一直擔任董事會成員。

現在的她更常被稱作慈善家，擔任華盛頓國家歌劇院（Washington National Opera）及美國國家檔案館（National Archives）等機構董事會成員。

此外還有一個你可能不知道的關於瑪氏的信息：它還是美國最大的寵物食品製造商之一。

5. 楊惠妍

資產淨值：221億美元。她是中國女首富，在全世界富豪榜排名第42位。

她是誰？

今年37歲的她是中國房地產巨頭碧桂園的大股東，是碧桂園創始人楊國強的女兒。

碧桂園於中國房地產熱潮興起時發展壯大，根據其官網信息，2016年碧桂園為全世界第三大房地產開發商。

楊惠妍畢業於美國俄亥俄州立大學。她手中持於的57%的公司股份絶大多數來自楊國強。

6. 蘇珊娜·克拉滕（Susanne Klatten）

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資產淨值：210億美元，全球富豪榜第46名。

她是誰？

克拉滕是德國人，今年56歲。作為榜單上第二位來自歐洲的人士，她的財產來自於汽車及製藥業。

在她父母去世後，克拉滕繼承了化學公司阿爾塔納（Altana AG）公司50%股份，同時還和自己的兄弟擁有寶馬公司（BMW）近50%的股份。

之後她將阿爾塔納公司私有化，同時購入多家公司股份，業務極為廣泛，從風電到石墨生產均有涉獵。

7. 勞倫·鮑威爾·喬布斯（Laurene Powell Jobs）

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資產淨值：186億美元。全球富豪榜排名第54位。

她是誰？

勞倫·喬布斯今年55歲，是蘋果公司共同創始人史蒂夫·喬布斯（Steve Jobs）遺孀。在丈夫去世後，勞倫及其家人繼承了蘋果及迪士尼（Disney）公司價值200億美元的財產。

她將繼承的財產投資於新聞業，成為《大西洋》（The Atlantic）雜誌大股東，同時還投資非盈利性出版物《瓊斯母親》（Mother Jones）及ProPublica。

她還投資編程學校，創建Emerson Collective基金會，致力於促進移民工作及教育改革。

2018年5月，她花費1680萬美元在舊金山（San Francisco）購入一座配有六間臥室的別墅，可以看到金門大橋（Golden Gate Bridge）景色。