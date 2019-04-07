圖片版權 Getty Images Image caption 普瓦斯基曾在1777年的美國革命戰場上與英軍作戰。

最近的一項研究發現，美國獨立戰爭歷史上的著名陸軍將軍卡齊米日·普瓦斯基（Casimir Pulaski）有可能是一個女人或者兩性人。

這名18世紀的波蘭裔美國將領出身波蘭貴族，後來加入美國開國元勳喬治·華盛頓（George Washington）的軍隊，並在1777年與英軍作戰。他在波蘭和美國的歷史上，均被視為戰鬥英雄。

大約在20年前，科學家首次在普瓦斯基的骸骨上發現女性的特徵，但是當時並沒有能力證明骸骨的確是屬於他本人。

但是現在，經過DNA測試之後已經確認，這具女性的骸骨的確是普瓦斯基本人。

這項發現是最近一部紀錄片《美國的隱秘故事：將軍是女人？》（America's Hidden Stories: The General Was Female?）當中作了詳細描述。

卡齊米日·普瓦斯基其人

普瓦斯基於1745年出生在華沙，從很小的年紀開始就對政治產生興趣。

在少年時代，他因為爭取波蘭獨立而被俄國驅逐，逃往巴黎。

正是在巴黎，他認識美洲的革命者本傑明·法蘭克林，後者說服他加入殖民地獨立運動，參加美國革命，對抗英格蘭統治者。

他被認為曾在1777年的布蘭迪萬河戰役（Battle of Brandywine）中救過喬治·華盛頓一命，找到了一條令華盛頓和士兵們能夠撤退的道路。

1779年，他在薩瓦納（Savannah）圍攻戰中受了重傷，不久後去世，終年34歲。

他的骸骨一直被保存在一個金屬容器裏，埋在喬治亞州薩瓦納的一座紀念碑底下。大約20年前，當紀念碑被暫時拆除時，研究人員得以起出他的骸骨，對頭骨進行研究。

查爾斯·默布斯（Charles Merbs）當時是亞利桑那州立大學的一名法醫人類學家。他向該大學的新聞部門表示，他與喬治亞大學的法醫學家凱倫·伯恩斯博士（Dr Karen Burns）一起檢查了骸骨。

「我進去之前，伯恩斯博士就對我說：『進去之後別尖叫著出來』，」默布斯說，「她叫我要非常仔細、全面地研究它，然後我們再坐下來討論。」

「我走進去，然後立刻就明白她在說什麼了。那具骸骨大概是女人得不能再女人了。」

如此證實他是普瓦斯基？

此後，他們還必須證明，這確確實實是屬於普瓦斯基而不是別人的骸骨。

他們先是檢查了頭骨上的傷，確認是與騎馬打仗等活動所受的傷一致。

下一步，他們就要檢驗骸骨的DNA。

由於他們所檢驗的那部分DNA是經由女性遺傳下來的，於是默布斯和伯恩斯就追尋到了普瓦斯基的侄孫的骸骨，看DNA是否吻合。

不過，當時的檢驗技術還不夠先進，他們未能得出任何結果。之後，屍骨被重新埋到紀念碑旁邊，而他們的發現被歸類為「個人意見」。

此事之後被擱置，直到最近。另外三名研究者決定回過頭去研究那些證據，看是否能通過更先進的技術得出更好的結果。

當他們檢驗骸骨時，比對是吻合的——骸骨上的DNA與普瓦斯基的後代所攜帶的DNA相同。

聯合國指，全世界人口當中有1.7%是生來就有兩性人的基因——即他們一出生就同時帶有男性和女性的性別特徵。

默布斯表示，從小被當作男孩養大的普瓦斯基不大可能懷疑過自己是女性或者兩性人——頂多只會覺得「有哪裏不對」。

默布斯說：「在那個年代，他們根本不知道。」