孟加拉國女性攝影：永葆美麗卻壓力重重

圖片版權 Habiba Nowrose

「作為女性，我們經常被迫要展示自己美麗的一面」，29歲的攝影師諾斯羅斯（Habiba Nowrose）說。她拍攝了孟加拉國女性面臨的巨大壓力。

「在利用美貌滿足期待的路上，我們拋棄了個性、想法和創傷。」

「於是我們對自己都不說實話了，再也不暴露內心的想法。」

諾斯羅斯把女性拍攝得光鮮亮麗，但完全遮住面部。儘管這些女性在漂亮的外表上下了很大功夫，但照片卻映射了她們缺失的內心。

諾斯羅斯希望這些照片能引起公眾對孟加拉國女性的關注，思考她們在讓他人快樂的同時失去了多少自我。

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在接受BBC孟加拉語組的採訪時，諾斯羅斯說，拍攝這組作品的想法來自「非常痛苦的個人經歷」。

圖片版權 Shams Jerin Image caption 諾斯羅斯說，她必須與他人的期待做鬥爭。

諾斯羅斯說，她必須與他人對自己的期望作鬥爭。

「我大學畢業後，發現人們對我抱有很大期望。必須結婚、生小孩，找一份薪水很高的工作。我看到周圍很多女孩都這樣做，這種期待迫使她們忘記了自己真正想要的東西。」

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成為攝影師的第一年，諾斯羅斯覺得無論她多麼努力地工作，都永遠不夠。她說，「一位女性如果想證明自己的實力，必須比男性多花兩倍的努力。」

諾斯羅斯逐漸覺得自己被困住了。她說：「我覺得我在喪失自我。於是我開始努力使自己快樂起來，對自己說真話。」

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在擔任攝影師將近六年後，諾斯羅斯開始拍攝「藏匿」系列。

「我拍攝這個系列是為了排斥這些經歷，並且否定他人對於女性的期待」，她說。

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2016年，諾斯羅斯開始在孟加拉國的首都達卡展出這些照片。她說，人們對照片表示出好奇。整體來講，藝術界的女性理解她想表達的信息，但男性策展人通常需要進一步解釋。

「女性會將作品與遭遇過我那些經歷的人聯繫起來，但男性就不會。」

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諾斯羅斯說，孟加拉國的女性攝影師並不多見，這也反應了一部分問題。不過，事情開始發生變化。

「也許變化還沒有體現在各個領域，但還是有人重視女性在攝影行業創造的價值」，諾斯羅斯說。

「對於孟加拉國的女性，我只希望她們繼續堅強，繼續能夠分辨善惡。」

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BBC孟加拉語組記者埃斯拉姆（Shyadul Islam）採訪