圖片版權 Reuters Image caption 尼爾森自2017年12月起就一直擔任國土安全部長。

美國國土安全部部長基爾斯滕·尼爾森（Kirstjen Nielsen）在周日（4月7日）宣佈辭職。她在任內執行了美國總統特朗普推行的其中一些備受爭議的邊境政策。

尼爾森表示，在國土安全部任職是「一生的光榮」。

美國總統特朗普在推特（Twitter）上發帖表示，她的職位會暫時由美國海關和邊境保護局（CBP）局長凱文·麥卡利南（Kevin McAleenan）代理。

尼爾森在任內實施了建邊境牆和導致移民家庭被拆散的政策。

她在辭職信中未有解釋離職的原因，但表示現在「我是時候退出了」，同時還說，美國「現在比我加入本屆政府時更安全」。

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @SecNielsen Its been an honor of a lifetime to serve with the brave men and women of @DHSgov. I could not be prouder of and more humbled by their service, dedication, and commitment to keep our country safe from all threats and hazards. pic.twitter.com/lIQ5iqGDmF — Sec. Kirstjen Nielsen (@SecNielsen) 2019年4月7日

在她宣佈離職前幾天，總統特朗普視察過美國南部邊境。

特朗普最近曾威脅說要關閉邊境，之後又承諾，給墨西哥一年時間，停止讓毒品和移民越過邊境進入美國。

克爾斯滕·尼爾森其人

尼爾森在2017年1月加入特朗普政府團隊，當時她的身份是前國土安全部長約翰·凱利（John Kelly）的助理。

後來凱利進入白宮擔任幕僚長時，她又成為凱利的副手，但後來在同一年回到國土安全部，擔任部長。

尼爾森曾極力捍衛特朗普的邊境政策，包括將兒童關在鐵籠裏。這些政策受到強烈的遣責，並在國會受到民主黨人的強烈質疑。

2018年6月，尼爾森在華盛頓特區的一家墨西哥餐廳就餐時，抗議者向她發出了噓聲。

但是她對示威不以為然，在推特上表示，她會「不遺餘力地工作」，修正這個「破敗的移民體系」。

她被指與特朗普關係不佳，不過在公開場合，她顯示對特朗普政府相當忠誠。

邊境政策收緊的前奏？

－BBC駐北美資深記者安東尼·澤克爾（Anthony Zurcher）分析

據報道，克爾斯滕·尼爾森近一年多時間裏在特朗普政府內部如履薄冰。她最親近的盟友、前白宮幕僚長凱利在去年12月離開白宮。現在，隨著一年一度的春季回暖，她腳下的那層冰終於破裂了。

又或者，國土安全部長只不過是到達她能力的極限。真實的故事將要等到最後無可避免的爆料，以及內部人士的講述，這些信息每當特朗普進行內部人士變動時都會被廣泛流傳的。

不過，似乎明顯的是，白宮內部背後有衝突在發生，伴隨的是總統對移民問題越來越激烈的言論。

就在兩天前，特朗普撤回了原本對羅納德·維蒂洛（Ronald Vitiello）領導美國移民和海關執法局（Immigration and Customs Enforcement）的提名，因為總統說，他想要走「更強硬的方向」。

現在，他的國土安全部長——一個他曾認為不夠激進的人——也走了。

尼爾森的名字將會永遠與特朗普政府拆散移民家庭的邊境政策聯繫在一起，去年這一政策導致兩黨激烈的爭論。總統最終在那次對抗中退縮了，但是這些最近的行動顯示，在邊境安全問題上更具對抗性的做法將肯定會到來。

各方回應

民主黨人已經對尼爾森的離職發表評論。其中馬薩諸塞州參議員艾德·馬基（Ed Markey）就表示，她的離職「來晚了很多」。

不過，他表示「這場確保特朗普不再侵害移民群體的鬥爭還遠未結束」。

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @SenMarkey Kirstjen Nielsen may not have been the architect of Donald Trump’s inhumane immigration agenda, but she was its steward and her departure is long overdue. But our fight is far from over to ensure Trump’s assault on our immigrant community comes to an end. https://t.co/lHfAFiJJ84 — Ed Markey (@SenMarkey) 2019年4月7日

共和黨參議員琳賽·格拉姆（Lindsey Graham）則讚揚尼爾森「盡最大努力去改變一個破敗的移民體系和一個破敗的國會」。

特朗普則堅稱，南方邊境的狀況是一個危機，並已宣佈國家緊急狀態，繞過國會為他的邊境牆項目撥出資金。

民主黨對這一行動表示抗議，並指此次緊急狀態的啟動違憲。