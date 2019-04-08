圖片版權 Reuters Image caption 楊恆均曾在中國外交部任職。

澳大利亞媒體周一（4月8日）披露，今年1月在中國被拘押的澳籍時政評論作者楊恆均，為何會成為中國安全部門的目標。

根據澳大利亞廣播公司（ABC）、《悉尼晨鋒報》（Sidney Morning Herald）和《世紀報》（The Age）聯合展開的調查，楊恆均以及另一位澳籍華裔學者馮崇義，是中國政府情報部門行動針對的目標。中方的部分行動在澳大利亞境內進行。

「2016年澳大利亞前總理馬寇姆·特恩布爾（Malcolm Turnbull）對北京影響澳大利亞政治的情況展開絶密調查，中國的情報活動是為了找到這一調查的細節。」

澳大利亞媒體報道稱，中國當局希望從楊恆均和馮崇義獲得澳洲情報機構（ASIO）調查報告的參與者詳情，其中包括記者以及中國問題專家約翰·加諾特（John Garnaut）。

據澳大利亞廣播公司引述馮崇義的話說：「他們（中國方面）了解他（加諾德）的很多情況。在盤問我時，他們完全沒有掩飾對他（加諾德）的憤怒。」

澳大利亞媒體報道還稱，中國情報人員曾在2018年3月在悉尼對楊恆均進行過盤問。這些都發生在楊恆均2019年1月在中國被拘留之前。

加諾特向澳大利亞媒體透露說，楊恆均曾告訴他，中國官員向楊恆均問過「我，我們之間的關係，我在做什麼，工作的情況。」

加諾特曾是《悉尼晨鋒報》和《世紀報》駐中國的記者，「2016年由時任澳大利亞總理特恩布爾親自挑選，與澳大利亞情報機關合作，評估中國政府在澳大利亞的干預活動。加納德2008年任記者時認識了楊恆均，兩人成為朋友。」

馮崇義向澳大利亞媒體透露，他本人曾在2017年在中國被拘留6天，也被盤問了加諾特的情況。中國安全部門的官員還曾威脅他，如果他透露盤問的內情以及中國方面對加諾特的關注，他將會被提起刑事訴訟。

2019年1月，中國外交部發言人華春瑩曾證實：「經向有關部門了解，澳大利亞籍人員楊軍因涉嫌從事危害中國國家安全犯罪活動，北京市國家安全局近期依法對其採取強制措施進行審查。目前該案正在偵辦過程中。楊軍的各項合法權利均得到了充分保障。中方對楊軍採取強制措施後，已向澳大利亞駐華使館進行正式通報。」

據《紐約時報》報道，華春瑩後來向記者解釋說，「楊軍」是楊恆均的正式名字。

圖片版權 BBC News Chinese Image caption 楊恆均的微信公眾號被查禁。

楊恆均是什麼背景？

楊恆均1965年出生，1987年畢業於上海復旦大學，隨即進入中國外交部工作，也曾在海南省政府任職。1992年被調職香港一家中國國有企業，直到1997年香港政權移交為止，同年轉到美國加入大西洋理事會從事研究工作。

楊恆均2000年在澳大利亞取得博士學位，並取得澳大利亞公民身份。同期開始從事創作，曾在互聯網發表三部曲間諜小說《致命弱點》、《致命武器》和《致命追殺》。

2008年，楊恆均發表公開信，呼籲澳洲華人警惕北京奧運火炬傳遞活動所帶來的中國民族主義宣傳，使其成為澳洲華人社群之間廣為人知的人物。

2011年3月，楊恆均在廣州失蹤，當時中國正嚴防「茉莉花革命」浪潮波及，楊恆均的朋友一直堅稱他是相關打擊異見人士行動的受害者。但楊恆均其後表示自己只是病倒住院，期間因「手機沒電」無法與外界聯繫，造成「誤會」。

2015年，楊恆均與茅於軾等人曾到加拿大溫哥華出席一家華人財團組織的論壇，繼而傳出「楊恆均恢復中國國籍」的傳言，並引發「楊恆均投共」的網絡罵戰。

2014至2016年期間，楊恆均曾定期為美國《外交家》雜誌撰文。他此後繼續在其個人網站與Twitter上發表時政評論，同時經營網絡商店。2018年初，楊恆均轉到紐約定居。

目前，楊恆均據信在中國被「監視居住」。中國的「監視居住」一般在家中執行，但於2018年10月實施的中國《刑事訴訟法》第三次修正案規定：「對於涉嫌危害國家安全犯罪、恐怖活動犯罪，在住處執行可能有礙偵查的，經上一級公安機關批准，也可以在指定的居所執行。」