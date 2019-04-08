英國及歐洲城市抗空氣污染 倫敦治霾拿出殺手鐧

圖片版權 Getty Images Image caption 倫敦市政府預期通過實施新規，有望將倫敦汽車尾氣排放量減少45%。

英國首都倫敦已經正式實施標凖嚴格的車輛尾氣超低排放區。此舉與歐洲和國際其它都市相比如何？

2019年4月8日早上零點，倫敦在市中心一區地帶劃出的永久性車輛尾氣超低排放區開始生效，對尾氣排放不合格車輛徵收每車每天12.5英鎊（約109元人民幣）的收費。

這意味著，預計每天約4萬輛機動車未來進入倫敦市中心除了要繳納擁堵費以外，還要繳納一筆排放費。

新的規定需要繳費才能進入市中心超低排放區的車輛如下：

不符合歐盟第6標凖水平的柴油汽車和麵包車 (2015年之前的車輛)；

不符合歐盟第3標凖水平的摩托車 (2007年前車輛)；

不符合歐盟第4標凖水平的汽油車和麵包車 (2006年前的車輛) ；

公共汽車、大客車和貨車需要達到或超過歐盟第6標凖水平，或者每天支付100英鎊。

倫敦的超低排放區劃定範圍目前等同於擁堵費徵收區的範圍，但預期2021年將擴大到倫敦二區甚至以外。

倫敦市政府預期通過施行上述新規，有望將倫敦汽車尾氣排放量減少45%。

此舉與歐洲和世界其它一些都市的減少排放，治理霧霾標凖比如何呢？

Image caption 英國首都倫敦已經正式實施車輛尾氣超低排放區嚴格標凖。

歐洲的超低排放區與限制柴油車

在整個歐洲，超低排放區的概念和標凖水平不同。不同的城市劃出了約250塊標凖不一的超低排放區。但倫敦標凖之嚴格，可謂全球都市首例。

交通與環境研究機構的尤安·勒佩蒂特指出，比如在布魯塞爾就有個相當大的超低排放區，但標凖水平很低。它從去年開始，禁止排放沒有達到歐盟第1標凖水平的汽車（1992年之前車輛）進入。但那些都是非常舊的車輛，在街上幾乎看不到。

柴油車是歐洲各大城市減少尾氣排放的重點目標：除了倫敦外，巴黎、馬德里、雅典、奧斯陸、漢堡、慕尼黑、斯圖加特8大歐洲城市都擬禁止或限制柴油車，或對其徵收環境稅。

觀察人士稱，倫敦的車輛減排限制措施可能是歐洲最為嚴格的。緊跟其後的是馬德里和奧斯陸。

Image caption 倫敦的超低排放區劃定範圍目前等同於擁堵費徵收區的範圍，但預期2021年將擴大到倫敦二區甚至以外。

馬德里自2018年11月以來實施的零排放區規模與倫敦的區域差不多大小，要駛入馬德里市區，車輛必須獲得授權，並僅適用於電動汽車等零排放車輛。不過，市中心居民可以豁免，在擁有新汽車之前，可以繼續使用現有的汽車。

奧斯陸也有個非常雄心勃勃的減排計劃。該市已經拆除了700個停車位，創建自行車道和小公園。它在市中心也有一個零排放區。

全球比較

東京早在2000年就開始限制禁止不符合排放標凖的大型柴油車的使用。

韓國首爾2017年也出台措施，禁止不符合排放標凖的柴油汽車入城。

在美國，舊金山、洛杉磯、丹佛和夏洛特都在考慮或已經實施一些減排措施。但目前還沒有美國城市禁止任何形式的柴油汽車通行。

在過去污染較為嚴重的中國，北京除了實施單雙號限行外，2018年9月開始限制超排放標凖的柴油大貨車進入6環路以內市區。