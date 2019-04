電視真人秀，如何使卡戴珊姐妹成為百萬富翁

圖片版權 Getty Images Image caption 從左到右:克里斯• 詹娜(母親)、科勒•卡戴珊、肯達爾•詹娜、考特妮•卡戴珊、金•卡戴珊•韋斯特、諾絲•韋斯特、凱特林•詹娜,凱莉•詹娜

美國一檔真人秀節目《與卡戴珊同行》(Keeping Up with the Kardashians)最新的第16季開播,不僅意味著卡戴珊一家的日常喜怒哀樂將再次一覽無餘地展示給觀眾,而且也意味著卡戴珊姐妹的各種商品也將再次吸引顧客的眼線。

這檔真人秀電視系列節目轉眼已經開播10年有餘,卡戴珊一家的財富也隨之暴漲。

剛滿21歲——節目開播時年僅9歲的卡戴珊家小妹凱莉•詹娜( Kylie Jenner )竟然躋身億萬富翁行列。

根據《福布斯雜誌》公布的信息,凱莉身價已達10億美元,成為真人秀明星卡戴珊家族中首富,而她的姐妹們也並不落魄,借著這檔真人秀的東風,她們個個都已身家百萬。

而卡戴珊們也已成為美國娛樂界的明星,並各自擁有不同的品牌商品。金•卡戴珊•韋斯特( Kim Kardashian West )創立了自己的美容化妝品牌「kimojis」;肯達爾•詹娜( Kendall Jenner )是一位國際時裝模特;科勒•卡戴珊( Khloe Kardashian )擁有自己的牛仔裝品牌"Good American";大姐考特妮•卡戴珊( Kourtney Kardashian )為很多時裝品牌代言與合作。

在一個追求網紅的時代,卡戴珊姐妹利用電視和網絡的影響竭力發展商業王國,顯然她們成功了。卡戴珊姐妹在網絡上的粉絲加在一起共有5.37億之多,她們的影響力促進了她們各自商業王國的拓展和繁榮。

圖片版權 Getty Images Image caption 凱莉•詹娜靠自己的化妝品牌成為世界最年輕的億萬富翁之一。

斯拉克斯大學( Syracuse University )企業學教授亞歷山大•麥克科爾維( Alexander McKelvie)認為,這檔電視真人秀的內容都經過精心策劃。

「如果你分析這檔節目,你開始會以為這是一個真人秀。但其實它更像是經過策劃的,有故事提綱的節目,它向觀眾精心提供一定的信息,這些信息都是節目製作人和卡戴珊家族想要向觀眾傳達的。」

卡戴珊們如何賺得百萬?

本季的真人秀《與卡戴珊同行》聚焦在科勒•卡戴珊捲入的一個"醜聞"中 - 她的一個前男友據稱與妹妹凱莉的一個閨密喬丁•伍茲( Jordyn Woods )有染。

在真人秀中,科勒抱怨說:「這件事搞得那麼公開,真讓人生氣!我不能天天生活在電視上!」

而就在這期節目播出前後,凱莉與喬丁合作的一款口紅品牌降價一半,很快就告售罄。

儘管凱莉在美國媒體採訪中否認這是有意為之。事實是,真人秀中的「醜聞」繼續發展了。

在那期節目中,觀眾還看到科勒正在為她的牛仔裝公司做宣傳,金和凱莉在一起討論合作研發一款香水,金的丈夫說唱歌手坎耶•韋斯特( Kanye West)也參加進來談起他自己的項目。似乎是巧合,大姐考特妮也在這時發起了她個人的生活方式博客網站 Poosh。

圖片版權 Reuters Image caption 考特妮和金•卡戴珊亦不失時機地發起了生活方式博客網站。

卡戴珊姐妹的絶大多數商業項目都是在社交網站Instagram 公布的,可以說,這個社交網站更是年輕的凱莉•詹娜商業成功的關鍵因素。

分析人士認為,她們利用社交網站上擁有無數追隨者的商機,創立受到「粉絲」喜歡的品牌。凱莉的化妝品牌就是最好的例子。

2015年11月,當凱莉首次通過她的Instagram 帳號發佈自己創立的口紅品牌時,數以百萬計的「粉絲」通過她的帳號直接購買,也就是說,她由此免除了市場經營成本,並直接得到用戶對商品的反饋。

北卡羅來那州立大學企業學教務長助理路易斯•什茨(Lewis Sheats)說:「想想20年前,一個企業家想從20個客戶那裏得到反饋,他可能不得不邀請他們面談,或將產品送給客戶試驗使用,他們也可能不得不站在街口詢問路人。而今天在社交網站上,一個產品或僅僅是商業想法,他們就可能在幾秒鐘之內得到數以千計顧客的反饋。」

卡戴珊家族以前就很會賺錢嗎?

在卡戴珊姐妹出人頭地的早期,考特妮、金和科勒三姐妹在經商方面並不是一帆風順。2012年她們創立了一個Khroma Beauty 化妝品牌,但沒過多久,商品就因為涉嫌版權問題而從各大商店撤下。

後來她們又創立了Kardashian Beauty 美容產品,但仍然面臨一些法律糾紛,直到最近才解決。

她們之後又針對青少年發起了由家長監護使用的「卡戴珊信用卡」(Kardashian Kard),但好景不長,這個信用卡又因為被指稱收取過高的管理費而被迫取消。

可見,在商業領域,卡戴珊姐妹並不能做到點石成金。

圖片版權 Getty Images Image caption 卡戴珊家族早期還創立過自己的時裝品牌。

卡戴珊家族的下一個目標?

《與卡戴珊同行》的電視真人秀合同將一直持續到今年,是否會繼續下去尚不清楚。上一季節目的收視率有所下降,從高峰時的130萬到節目結尾時只有85萬多一點。

如果這檔真人秀節目就此結束,卡戴珊姐妹是否還會繼續享受她們目前這樣的商業成功呢?

「她們肯定不再會得到這麼多免費的廣告了。」麥克科爾維教授說。

「但在過去她們成功地通過製造各種假衝突一直保持在媒體不斷曝光,她們的商業能力如何暫且不提,但她們這種在媒體創造免費廣告的能力是不容小覷的。」