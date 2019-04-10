西藏精神領袖達賴喇嘛因胸腔感染入院

圖片版權 Reuters Image caption 中國一直將達賴喇嘛視為分裂勢力，聲稱有權力選擇他的繼承人。

流亡印度的西藏精神領袖達賴喇嘛被送入印度首都德里的一所醫院檢查——他被指胸腔受到感染，消息指目前情況穩定。

他的私人秘書丹增塔拉（Tenzin Taklha）表示，達賴喇嘛感到身體不適之後，被飛機從他居住的一個小鎮送往德里。

這名83歲的西藏流亡精神領袖在60年前曾經試圖推翻中國對西藏的統治失敗，之後流亡至印度。

曾經獲頒諾貝爾和平獎的達賴喇嘛多年來一直是在多地受到歡迎的演講者，但是近來他出席的公開活動有所減少。

路透社引述丹增塔拉表示：「醫生已經診斷他為胸腔感染，他正接受治療。他的情況現在穩定了，還會在這裏治療兩到三天。」

中國在1950年取得了西藏地區的控制權，之後一直視達賴喇嘛為危險的分裂分子。

而近年隨著達賴喇嘛年事漸高，誰將繼承他的位置成為了一個備受關注和議論的話題。

在藏傳佛教信仰當中，達賴活佛的靈魂會在死後轉世到一名新生的兒童身上。

中國表示，北京方面有權利選擇達賴的繼承人。不過在上月，達賴喇嘛重申，中國提名的任何西藏領袖都不會被西藏人接受。

他當時向路透社表示，如果將來出現兩個達賴，一個來自「自由國家」，一個由中國選定，沒有人會尊重後者。

「中國人屆時就會又多了一個麻煩。這種情況是可能發生的，」他說。

中國外交部當時則以「權威答覆」回應指，中國政府尊重和保護藏傳佛教的傳承方式。

中國外交部發言人耿爽當時稱：「達賴喇嘛活佛轉世系統已經有幾百年的歷史，第十四世達賴本人也是按照宗教儀軌和歷史定制尋訪認定，報請當時的中央政府批准繼位的。」

「因此，包括達賴喇嘛在內的活佛轉世，都應當遵守國家法律、法規，遵循宗教儀軌和歷史定制。」