印度大選：中印關係「斗而不破」能否延續為疑問

圖片版權 AFP Image caption 莫迪（圖左）將尋求延續他政黨的領導地位，迎以接拉胡爾·甘地（圖右）為首的印度全國人民黨挑戰。

中國和印度的關係，過去五年在莫迪（Narendra Modi）領導下時晴時雨，一邊在領土和外交上角力，一邊在經濟方面合作。印度將在周四（4月9日）開始舉行大選，改選當地人民院議會543個議席，令外界關注這次選舉會否改變這中印關係的走向。

最新民意調查顯示，莫迪的執政聯盟（Bharatiya Janata Party，簡稱BJP）將會以小量優勢擊敗在野國民大會黨（Indian National Congress）。

印度在莫迪過去五年的領導下多次與中國爆發糾紛。兩國軍方2017年在有邊界爭議的朗地區發生對峙，最終在當年「金磚五國」峰會舉行前結束，但另一方面，中國和印度在國際舞台也不乏各種合作關係。

分析指出，莫迪過去處理與中國的關係時，都把經濟與政治分開處理，而不論哪個政黨勝出大選，這個政策都會維持。

圖片版權 Reuters Image caption 印度大選將為期一個月，選民會以圖片內的電子投票機選擇屬意的候選政黨。

是敵人，也是合作伙伴

中國和印度競爭的地方有很多。除了洞朗的爭議，中國與印度的地區對手巴基斯坦的關係日漸親密，巴基斯坦在2015年更把西南部瓜達爾港（Gwadar）租借給中國，建立港口，引起印度不安。

夾在中國和印度之間的尼泊爾也是雙方的角力場。被視為親華派的尼泊爾前總理奧利（KP Sharma Oli）在當地2017年大選勝出，美國《紐約時報》引述分析指，如果印度再不採取行動，中國人在尼泊爾「肯定會越來越受歡迎」。

但另一方面，中國和印度都是金磚五國（BRICS）和上海合作組織成員，印度更是中國牽頭的亞洲基礎設施投資銀行（Asian Infrastructure Development Bank ） 的其中一名創始成員。

澳大利亞悉尼大學中印關係專家袁勁東形容，莫迪處理外交問題的其中一個特色，是與中國建立一個「務實而具合作性」的關係。他接受BBC中文訪問時解釋，莫迪在氣候變化、金磚五國的框架下合作，但同時在領土糾紛問題上維持強硬態度。

「因此我們可以看到，這兩個國家在經濟上仍然有合作，但同時也有一些不和。」

中印缺乏信任

袁勁東指出，有意見批評莫迪過去五年花太多時間處理印度對外關係，他認為如果莫迪成功連任，將會把注意力轉移至印度的國內事務。

袁勁東又認為，不論是莫迪的印度人民黨還是在野印度國會黨勝出大選，新任印度政府的對華政策都不會大改變。「從過去中印兩國解決問題的方式可以看出，兩國都不希望雙方爭吵會升級成衝突。」

中國在南亞和印度洋地區的影響力近年不斷增加，袁勁東指出在中國來說那些都是經濟發展計劃，但印度始終擔心中方的行為會不會有一些不為外界所知的目的。

他認為中國和印度之間「這種互相缺乏信任的情況會持續，但雙方都明白它們必須管控他們的關係」。

印度選舉有哪些看點？

由於選舉規模十分大，印度各地並不會同時舉行選舉，而是花超過一個月時間，在各地分階段進行，至5月19日為止，結果將在5月23日公布。

印度政黨必須在人民院取得最少272個議席才能執政，各政黨也可以選擇與其他黨派結合，籌組執政聯盟。

執政黨印度全國民主聯盟的主要聯手是印度全國人民黨，以拉胡爾·甘地（Rahul Gandhi）為首，他在2014年的選舉敗在莫迪手上。

你的器材不支持播放多媒體材料 印度巴基斯坦衝突：夾在衝突中間的克什米爾平民

BBC國際媒體觀察部（BBC Monitoring ） 的分析指出，國內經濟、就業和打擊貪腐等都是選民關心的議題。

莫迪在2014年的大選後承諾會創造1000萬個新職位，又說他的政府在2017至2018年度創造了700萬個職位，但被外界質疑數據造假。當地報章1月報道，2017至2018年的失業率是過去45年最差。

印度和巴基斯坦有主權爭議的克什米爾地區今年2月發生自殺式襲擊，造成40多年印度軍人喪生。自此，莫迪領導的全國民主聯盟就把選民的注意力重新投射到國防，他在一次選舉造勢大會中更聲言，如果他領導的「新印度」受挑釁、或被巴基斯坦攻擊，他不會害怕還擊。