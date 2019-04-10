自拍控搶沙發：大師弗洛伊德給你上一課
高舉手機，側過頭，撅起嘴、擺出剪刀手......眼下，任何良辰美景，永遠少不了這種操作：自拍！
英語中，「自拍」（selfie）一詞在2013年收錄進入《牛津字典》。然後，這個詞就像野火一般迅速蔓延，成為2013年度最火爆的流行詞。
看到這裏，我們可能很得意，以為自拍是我們這一代發明的神器。這種想法可以原諒，但是，我們也不能高興得太早。
自拍這個詞是確實是我們的發明，但是，自拍這種操作的歷史和攝影一樣悠久。
第一張自拍1839年出自美國人羅伯特·科尼利厄斯（Robern Cornelius）之手。
我愛我，你也會愛我
想欣賞自己的花容月貌，分分鐘可以照鏡子，為什麼還要去自拍呢？回味一下，感覺好像真有點怪，不是嗎？
透析人類的行為，又有誰能比得上精神分析大師弗洛伊德呢？
心理醫師托馬斯·查莫羅-普雷姆齊（Tomás Chamorro-Premuzic）說，西格蒙德·弗洛伊德（Sigmund Freud）發明了精神分析學，並且推動了自我（ego）、潛意識等這類概念的大眾化；
弗洛伊德的一個研究「強項」是自愛過度，或者說，自戀狂（narcissism）。
自戀一詞出自希臘神話。納西瑟斯（Narcissus）是一位美少年。一天，他路過一池清水，口渴了想喝點水。低頭一看，倒影好美。納西瑟斯情不自禁，花費了巨長的時間、巨多的精力欣賞池中少年之美，忽視了身邊的真實。
納西瑟斯越陷越深，試圖擁抱倒影，結果溺水身亡。
弗洛伊德說，有點自愛是很自然的。
但是，自愛也可以發展成心理障礙：太愛自己，以至於容不下任何其他人。
這就是我們所說的自戀狂。
你是自戀狂嗎？
心理醫師設計了一些小測驗，檢測我們性格當中的自戀跡象。以下是部分結果：
- 自戀狂通常在社交媒體上更活躍
- 曬自拍和自戀過度有關
但是（但是，但是，因為重要所以說三遍）：這僅指男性。
女性通常不如男性自戀，儘管女性發的自拍照要比男性多。
另一方面，美國心理醫師溫格（Jean Twenge）研究發現，自戀狂人數越來越多：過去10年間，增速等同於肥胖症。
自愛還是被愛？
弗洛伊德的研究成果，一大部分來自於他日常對人和事的觀察。
現在，我們可以接觸、查閲的信息量巨大，如果弗洛伊德活在今天，肯定是欣喜若狂、充分利用。
毫無疑問，弗洛伊德一定會去研究自拍控這種現象。他肯定會注意到：
狂發自拍照的人，絶大多數並不是因為自己愛上了自己、而是希望別人愛上自己。
不要忘記，弗洛伊德對人性的研究開始於19世紀末。和現在相比，那個時代的性壓抑要嚴重許多。
當時，男人和女人是要保持距離的；人們從小就被告知，談性是尷尬的；愛性是可恥的。
弗洛伊德有許多病人來自維也納上流社會圈，她們患有一種怪病：「歇斯底里癱瘓」，身體沒明顯的毛病，但就是不能走路。
弗洛伊德認為，不走路，其實是這些女人用來引起別人注意的工具。
如果我們希望引起別人的注意、迫切到如此嚴重的程度，難道，發幾張自拍照不是更好嗎？
或許是更好，但這並不意味著 ，自拍是完全清白無辜的。自拍對拍的、看的人都有影響。
羨慕季度恨
自拍照一般顯示的都是最美好的一面，精心構思、巧妙修剪。
我們身邊充斥著那些身材完美、生活幸福的人的照片。
最近的研究顯示，這會讓提升我們的「羨慕嫉妒恨」，讓我們感覺更孤獨、不安、差勁。
用弗洛伊德的話說，這讓我們更加神經質。
大師會給你點讚嗎？
下一次你對著自己舉起手機時，想想納西瑟斯的命運，把注意力集中在真正的朋友身上吧。
或許，你收獲的「點讚」比從前少了，但是，大師弗洛伊德一定會給你豎個大指。
這應該讓你足夠自豪了吧？