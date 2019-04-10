自拍控搶沙發：大師弗洛伊德給你上一課

圖片版權 BBC Ideas Image caption 自我，超級自我......自拍？

高舉手機，側過頭，撅起嘴、擺出剪刀手......眼下，任何良辰美景，永遠少不了這種操作：自拍！

英語中，「自拍」（selfie）一詞在2013年收錄進入《牛津字典》。然後，這個詞就像野火一般迅速蔓延，成為2013年度最火爆的流行詞。

看到這裏，我們可能很得意，以為自拍是我們這一代發明的神器。這種想法可以原諒，但是，我們也不能高興得太早。

自拍這個詞是確實是我們的發明，但是，自拍這種操作的歷史和攝影一樣悠久。

第一張自拍1839年出自美國人羅伯特·科尼利厄斯（Robern Cornelius）之手。

我愛我，你也會愛我

圖片版權 BBC Ideas Image caption 許多人以為，第一張自拍是2003年前置攝像頭上市時誕生的，其實164年前，這位美國老兄就嘗試自拍啦

想欣賞自己的花容月貌，分分鐘可以照鏡子，為什麼還要去自拍呢？回味一下，感覺好像真有點怪，不是嗎？

透析人類的行為，又有誰能比得上精神分析大師弗洛伊德呢？

心理醫師托馬斯·查莫羅-普雷姆齊（Tomás Chamorro-Premuzic）說，西格蒙德·弗洛伊德（Sigmund Freud）發明了精神分析學，並且推動了自我（ego）、潛意識等這類概念的大眾化；

弗洛伊德的一個研究「強項」是自愛過度，或者說，自戀狂（narcissism）。

圖片版權 BBC Ideas Image caption 納西瑟斯愛上了自己的水中倒影

自戀一詞出自希臘神話。納西瑟斯（Narcissus）是一位美少年。一天，他路過一池清水，口渴了想喝點水。低頭一看，倒影好美。納西瑟斯情不自禁，花費了巨長的時間、巨多的精力欣賞池中少年之美，忽視了身邊的真實。

納西瑟斯越陷越深，試圖擁抱倒影，結果溺水身亡。

弗洛伊德說，有點自愛是很自然的。

但是，自愛也可以發展成心理障礙：太愛自己，以至於容不下任何其他人。

這就是我們所說的自戀狂。

圖片版權 BBC Ideas Image caption 自愛無錯，只要別過分

你是自戀狂嗎？

心理醫師設計了一些小測驗，檢測我們性格當中的自戀跡象。以下是部分結果：

自戀狂通常在社交媒體上更活躍

曬自拍和自戀過度有關

但是（但是，但是，因為重要所以說三遍）：這僅指男性。

女性通常不如男性自戀，儘管女性發的自拍照要比男性多。

另一方面，美國心理醫師溫格（Jean Twenge）研究發現，自戀狂人數越來越多：過去10年間，增速等同於肥胖症。

自愛還是被愛？

圖片版權 BBC Ideas Image caption 男性更自戀？

弗洛伊德的研究成果，一大部分來自於他日常對人和事的觀察。

現在，我們可以接觸、查閲的信息量巨大，如果弗洛伊德活在今天，肯定是欣喜若狂、充分利用。

毫無疑問，弗洛伊德一定會去研究自拍控這種現象。他肯定會注意到：

狂發自拍照的人，絶大多數並不是因為自己愛上了自己、而是希望別人愛上自己。

圖片版權 BBC Ideas Image caption 女性自拍控中許多都是為了引起別人對自己的注意

不要忘記，弗洛伊德對人性的研究開始於19世紀末。和現在相比，那個時代的性壓抑要嚴重許多。

當時，男人和女人是要保持距離的；人們從小就被告知，談性是尷尬的；愛性是可恥的。

弗洛伊德有許多病人來自維也納上流社會圈，她們患有一種怪病：「歇斯底里癱瘓」，身體沒明顯的毛病，但就是不能走路。

圖片版權 BBC Ideas Image caption 歇斯底里症據信只影響女性，症狀包括失眠、易怒、緊張、痛苦

弗洛伊德認為，不走路，其實是這些女人用來引起別人注意的工具。

如果我們希望引起別人的注意、迫切到如此嚴重的程度，難道，發幾張自拍照不是更好嗎？

或許是更好，但這並不意味著 ，自拍是完全清白無辜的。自拍對拍的、看的人都有影響。

羨慕季度恨

圖片版權 BBC Ideas Image caption 那些自拍照降低了讓我們的幸福感

自拍照一般顯示的都是最美好的一面，精心構思、巧妙修剪。

我們身邊充斥著那些身材完美、生活幸福的人的照片。

最近的研究顯示，這會讓提升我們的「羨慕嫉妒恨」，讓我們感覺更孤獨、不安、差勁。

用弗洛伊德的話說，這讓我們更加神經質。

大師會給你點讚嗎？

圖片版權 BBC Ideas Image caption 弗洛伊德會給自拍點讚嗎？

下一次你對著自己舉起手機時，想想納西瑟斯的命運，把注意力集中在真正的朋友身上吧。

或許，你收獲的「點讚」比從前少了，但是，大師弗洛伊德一定會給你豎個大指。

這應該讓你足夠自豪了吧？