圖片版權 Getty Images Image caption 倫敦勞埃德保險（和再保險）市場匯聚了大批專業技能和保險人才，它擁有來自全球不同地域的資本，為各行業在全球各地的各種業務提供服務。它由成千上萬的個人和獨立的運營商組成。

英國勞埃德保險市場（勞合社，Lloyd's ）位於倫敦金融城內，但影響遍布全球各地。這裏的成員是否還需要有人提醒禁止上班時間酗酒吸毒？

在已經有331年歷史的倫敦勞埃德保險市場裏，代表著世界各地各種行業的經紀人，交易保險商開會做生意，磨肩接踵，時聚時散。這裏被認為是倫敦金融城酒水文化的橋頭堡。

還需要像對待小學生一樣提醒這裏的金融白領人士要注意一些基本行為守則嗎？

但在2019年初曝光了一些性騷擾和普遍的粗野行為問題後，勞埃德保險市場決定採取行動。

2017年，該組織已經禁止其員工在上午9點到下午5點之間喝酒。但這只管得了勞埃德保險市場大約800名直接僱員。

看過好萊塢有關金融界題材的大片（比如《華爾街之狼》）的人可以對少數金融界人士酗酒吸毒問題有所了解，但這種消極現象怎麼也會延伸到有紳士之稱的英國金融圈裏呢？

勞埃德大樓

倫敦勞埃德保險（和再保險）市場匯聚了大批專業技能和保險人才，它擁有來自全球不同地域的資本，為各行業在全球各地的各種業務提供服務。它由成千上萬的個人和獨立的運營商組成。

該組織說，大約有4萬名通行證持有人可以進入倫敦金融城的勞埃德大樓。2013年，中國平安保險公司出資2.6億英鎊，從德國商業銀行旗下不動產管理公司購得這座大樓。

現在，任何被認為受酒精或毒品影響的人都將被禁止進入大樓。

圖片版權 Reuters Image caption 2013年，中國平安保險公司出資2.6億英鎊，從德國商業銀行旗下不動產管理公司購得勞埃德保險市場大樓。

保安將有權沒收任何違反新規定的人的通行證。

大樓內的酒吧將改為一家咖啡店。

該大樓目前還正在設立一條電話熱線，揭露不良行為。任何被認定對性騷擾負有責任的人都有可能被終身禁止進入大樓。

午餐觥籌交錯

但並非倫敦勞埃德保險市場的每個人都認為這些規定是合理的。

在離倫敦地標建築勞埃德大樓不遠的地方吸煙的湯姆表示，有關問題被誇大了，沒有必要做出這樣的規定。

湯姆不願透露自己的姓氏，甚至不願向BBC記者證實自己在勞埃德保險市場工作。但他了解有關不當性行為的報道，以及倫敦勞埃德保險市場採取行動的新承諾。

他表示，勞埃德保險市場是和人打交道的地方，不是操作危險機器的場所。上述規定是在告訴人們，他們午飯時沒法喝幾杯。

不久前，彭博社披露了勞埃德保險市場內一系列有關性和言語不當行為的指控，其中許多索賠是由酗酒問題引發的。該組織清楚內部的一些嚴重問題，這一點毋庸置疑。

圖片版權 Getty Images Image caption 勞埃德保險市場也是人和人工作生意的場所，午餐喝酒成了一部分人的文化。要想生意好，喝酒少不了？

2018年下半年上任的勞埃德總裁約翰·尼爾稱這些報道令人不安。他表示，如果確有其事，就不能容忍有關不當語言和行為舉止，違反規則者必須承擔後果。

該組織知道，禁止飲酒並不能阻止不良行為。不過, 這被視為該組織改進機構文化的一個重要信號。

儘管有些人可能會認為勞埃德的反應過度，但在倫敦金融城，很多人同意該組織需要現代化與時俱進。

一位金融人士說，在倫敦金融城裏，勞埃德保險市場有著長時間午餐的名聲，這在金融城其它地方已經不多見。

早起就喝？

在勞埃德大樓附近一個酒吧的一位女經理透露，有些人一早起來就要喝。所以酒吧早上7點就已經開張。

她表示，一小批職業人士不僅是午餐酗酒的問題，有些常客會在酒吧一大早開張前就在外面等著，開了以後進來喝酒。有些是下班後來喝。

這些人裏有男有女，比如一位男人會喝幾大杯啤酒，還有一位女士愛在上班前喝幾小杯伏特加。

她表示，喝酒不是大問題，最糟糕的是，一些人會吸毒。在有些圈子裏，也許你不吸別人會覺得你有毛病。

圖片版權 Getty Images Image caption 一些人認為，有節制的飲酒為何不可？勞埃德保險市場無需禁令。

但也有一位金融人士對禁酒令表示不滿說：「我們離開電腦屏幕一會兒討論業務，喝一杯有何不可？我們都是成年人，如果我們負責任地飲酒，為什麼我們的僱主要對我們合情合理的行為制定禁令呢？」