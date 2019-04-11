英國警察進入厄瓜多爾使館逮捕維基解密創始人
維基解密創始人阿桑奇(Julian Assange)在厄瓜多爾使館被捕，之前阿桑奇在倫敦的厄瓜多爾使館避難長達7年。
厄瓜多爾使館請英國警察進入使館將阿桑奇逮捕，厄瓜多爾認為阿桑奇違反了厄瓜多爾的庇護條款。英國政府官員說，逮捕阿桑奇是正確的決定，並對厄瓜多爾提供的配合表示感謝。
阿桑奇被戴上手銬，英國警察將他抬離使館時，他對聚集在外面的公眾呼喊抗議。
BBC記者說，阿桑奇被帶到倫敦市中心的警察局。倫敦都市警察說，已經拘捕了阿桑奇，將盡快讓他在倫敦西敏區的法庭出庭。
阿桑奇的律師詹尼弗·羅賓遜說，阿桑奇被捕不僅僅是因為「違反了庇護條款」，還同美國的引渡要求有關。維基解密在推特上說，厄瓜多爾採取了非法行動中止了阿桑奇的政治庇護，「違反了國際法」。
可能被引渡到美國
47歲的維基解密創始人阿桑奇從2012年起申請厄瓜多爾的政治庇護後一直躲藏在該國駐倫敦大使館內，因為他擔心被瑞典政府引渡後把他移交給美國。現在阿桑奇要面對2012年棄保潛逃的指控。
阿桑奇曾經說，因為維基解密公布了美國的秘密文件，他會被引渡到美國。阿桑奇已經在厄瓜多爾使館內生活了將近7年。他描述此經暦象受到非法監禁一樣。
阿桑奇在維基解密網站發佈了數十萬份政治敏感的機密文件而楊名。外洩文件中，包括逾25萬份美國外交電報。他在瑞典面臨著強姦指控，該國要求將他引渡問話。但是他並沒有被正式起訴。
2010年瑞典檢方指控阿桑奇曾在瑞典涉嫌強姦，向英國提出引渡他。阿桑奇在英國被捕後，英國最高法院裁定把他引渡到瑞典，但他在2012年６月在保釋期間進入倫敦的厄瓜多爾使館尋求庇護，同年8月獲得該國庇護。
阿桑奇否認瑞典的涉嫌強姦指控，認為指控背後有政治動機。2017年5月瑞典檢方宣佈終止對阿桑奇強姦罪指控的調查。
「硌腳的石頭」
上周就傳出消息說厄瓜多爾使館要把阿桑奇(Julian Assange)驅逐出使館，招致大批支持者聚集在使館外抗議。維基解密從厄瓜多爾的消息來源獲知阿桑奇可能很快被大使館驅逐。
一名厄瓜多爾官員說，總統莫雷諾（Lenin Moreno）對其個人通訊資料被黑客取得並公開感到惱怒。莫雷諾把資料洩露歸咎於維基解密。最近厄瓜多爾許多媒體都報道了對總統莫雷諾海外腐敗指控，總統家人照片也被流入社交媒體。
莫雷諾表示，英國將要監禁阿桑奇，因為阿桑奇尋求厄瓜多爾保護，躲避被引渡到瑞典的行為違反了庇護條款。莫雷諾把阿桑奇形容為「鞋裏的石子」（硌腳）。
阿桑奇在2006年創建的維基解密網站在2010年公布了大量美國政府關於阿富汗和伊拉克戰爭的機密文件，引起巨大轟動和爭議，令美國國際聲譽受損。
阿桑奇的爆料使他成為眾多支持者眼中的英雄，有人認為他應該獲得普利策新聞獎，甚至諾貝爾和平獎。反對者認為維基解密公布美國秘密文件，把美國線人的生命置於危險中。
美國前總統克林頓曾經表示，會有人因為維基解密曝光機密文件而喪命，並說阿桑奇終將受到美國法律的制裁。
去年底美國《華爾街日報》報道說，美國司法部正為起訴阿桑奇做凖備，阿桑奇可能被引渡到美國受審。報道說，阿桑奇被美國指控的罪名可能包括間諜罪。