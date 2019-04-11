你的器材不支持播放多媒體材料 英國警察把阿桑奇從使館拖走

維基解密創始人阿桑奇(Julian Assange)在厄瓜多爾使館被捕，之前阿桑奇在倫敦的厄瓜多爾使館避難長達7年。

厄瓜多爾使館請英國警察進入使館將阿桑奇逮捕，厄瓜多爾認為阿桑奇違反了厄瓜多爾的庇護條款。英國政府官員說，逮捕阿桑奇是正確的決定，並對厄瓜多爾提供的配合表示感謝。

阿桑奇被戴上手銬，英國警察將他抬離使館時，他對聚集在外面的公眾呼喊抗議。

BBC記者說，阿桑奇被帶到倫敦市中心的警察局。倫敦都市警察說，已經拘捕了阿桑奇，將盡快讓他在倫敦西敏區的法庭出庭。

圖片版權 Twitter Image caption 受到美國通緝的美國前特工斯諾登在推特上說，不管你喜歡不喜歡他，英國秘密警察進入使館把獲獎新聞的發佈者拖出去的畫面會進入歷史書。阿桑奇的批評者也許會歡呼，但是這是新聞自由遇到的黑暗時刻。

阿桑奇的律師詹尼弗·羅賓遜說，阿桑奇被捕不僅僅是因為「違反了庇護條款」，還同美國的引渡要求有關。維基解密在推特上說，厄瓜多爾採取了非法行動中止了阿桑奇的政治庇護，「違反了國際法」。

可能被引渡到美國

47歲的維基解密創始人阿桑奇從2012年起申請厄瓜多爾的政治庇護後一直躲藏在該國駐倫敦大使館內，因為他擔心被瑞典政府引渡後把他移交給美國。現在阿桑奇要面對2012年棄保潛逃的指控。

阿桑奇曾經說，因為維基解密公布了美國的秘密文件，他會被引渡到美國。阿桑奇已經在厄瓜多爾使館內生活了將近7年。他描述此經暦象受到非法監禁一樣。

阿桑奇在維基解密網站發佈了數十萬份政治敏感的機密文件而楊名。外洩文件中，包括逾25萬份美國外交電報。他在瑞典面臨著強姦指控，該國要求將他引渡問話。但是他並沒有被正式起訴。

圖片版權 Twitter Image caption 維基解密援引厄瓜多爾消息人士的話說，厄瓜多爾利用海外貪腐醜聞作為借口取消阿桑奇的庇護，實際上他們已經同英國達成了逮捕阿桑奇的協議

2010年瑞典檢方指控阿桑奇曾在瑞典涉嫌強姦，向英國提出引渡他。阿桑奇在英國被捕後，英國最高法院裁定把他引渡到瑞典，但他在2012年６月在保釋期間進入倫敦的厄瓜多爾使館尋求庇護，同年8月獲得該國庇護。

阿桑奇否認瑞典的涉嫌強姦指控，認為指控背後有政治動機。2017年5月瑞典檢方宣佈終止對阿桑奇強姦罪指控的調查。

「硌腳的石頭」

上周就傳出消息說厄瓜多爾使館要把阿桑奇(Julian Assange)驅逐出使館，招致大批支持者聚集在使館外抗議。維基解密從厄瓜多爾的消息來源獲知阿桑奇可能很快被大使館驅逐。

一名厄瓜多爾官員說，總統莫雷諾（Lenin Moreno）對其個人通訊資料被黑客取得並公開感到惱怒。莫雷諾把資料洩露歸咎於維基解密。最近厄瓜多爾許多媒體都報道了對總統莫雷諾海外腐敗指控，總統家人照片也被流入社交媒體。

圖片版權 Reuters Image caption 阿桑奇在倫敦厄瓜多爾使館陽台上露面面對記者。阿桑奇2006年創建了維基解密，到2015年為止，共公布了1億份文件和分析

莫雷諾表示，英國將要監禁阿桑奇，因為阿桑奇尋求厄瓜多爾保護，躲避被引渡到瑞典的行為違反了庇護條款。莫雷諾把阿桑奇形容為「鞋裏的石子」（硌腳）。

阿桑奇在2006年創建的維基解密網站在2010年公布了大量美國政府關於阿富汗和伊拉克戰爭的機密文件，引起巨大轟動和爭議，令美國國際聲譽受損。

阿桑奇的爆料使他成為眾多支持者眼中的英雄，有人認為他應該獲得普利策新聞獎，甚至諾貝爾和平獎。反對者認為維基解密公布美國秘密文件，把美國線人的生命置於危險中。

美國前總統克林頓曾經表示，會有人因為維基解密曝光機密文件而喪命，並說阿桑奇終將受到美國法律的制裁。

圖片版權 REUTERS/Peter Nicholls Image caption 阿桑奇的支持者認為他因為揭露戰爭罪行而被捕。（ 4月5日支持阿桑奇的人聚集在厄瓜多爾使館使館外抗議）

去年底美國《華爾街日報》報道說，美國司法部正為起訴阿桑奇做凖備，阿桑奇可能被引渡到美國受審。報道說，阿桑奇被美國指控的罪名可能包括間諜罪。