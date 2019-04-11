蘇丹政變：鐵腕總統下台軍隊接管政權前因後果

圖片版權 Reuters Image caption 巴希爾（Omar al-Bashir）軍人出身，1973年阿拉伯—以色列戰爭期間在埃及軍隊服役；1989年蘇丹軍事政變後上台，鐵腕掌權將近30年。

蘇丹國防部長在國家電視台宣佈奧馬爾·巴希爾總統已被推翻，開始兩年的過渡期，然後根據新憲法舉行選舉。 他談到該國如何管理不善並對在民眾抗議活動期間造成生命損失表示道歉。

蘇丹國防部長髮佈聲明，宣佈罷免總統巴希爾，並將其逮捕。他還稱，將成立軍事委員會管理國家。

蘇丹國防部長阿瓦德·穆罕默德·艾哈邁德·本·奧夫(Awad Mohamed Ahmed Ibn Auf)在聲明中還宣佈，將關閉領空24小時並關閉邊境口岸，直到另行通知。

軍方發出這一聲明之後，成千上萬的蘇丹人走上首都喀土穆街頭狂歡慶祝，高呼口號，「倒台了，我們勝利了！」

過去幾個月，蘇丹抗議示威不斷，局勢跌宕，常年鐵腕執掌蘇丹大權的總統巴希爾的命運引起世界關注。

軍方聲明要點：

巴希爾總統將會被逮捕，並送往一個安全地點。

將實行為期3個月的國家緊急狀態

軍方將監督兩年的過渡期

軍方將建立一個過渡委員會監督過渡期，並將在隨後的聲明中公布有關細節

2005年的國家憲法已經被廢除

國防部長還表示，當局將尊重人權並呼籲公眾容忍即將實行的安全措施。

圖片版權 EPA Image caption 示威者聽到巴希爾總統已被推翻，歡呼勝利。

最新進展有哪些？

早些時候，法新社報道稱，當地時間星期四（11日）早晨，幾輛軍車駛入喀土穆蘇丹政權核心—國防部、陸軍總部、巴希爾官邸—所在地。

過去一段時間，這裏也是成千上萬的示威者靜坐抗議的中心。示威者要求軍方介入、迫使巴希爾下台。

喀土穆重要地點已部署軍隊。與此同時，蘇丹官方通訊社報告，全國所有政治犯都已獲釋。

動蕩如何開始的？

經歷美國制裁多年、石油收入銳減，蘇丹經濟陷入困境。為防止經濟崩潰，蘇丹政府在2018年12月推出一系列緊急緊縮措施、大幅度貶值貨幣。

貨幣貶值 ：去年12月，黑市上76蘇丹鎊兌換1美元，此前6個月1美元價值還不到40蘇丹鎊。

：去年12月，黑市上76蘇丹鎊兌換1美元，此前6個月1美元價值還不到40蘇丹鎊。 通貨膨脹 ：物價急劇上漲。去年11月數字顯示，年度通貨膨脹率達到68%，2017年只有25%。

：物價急劇上漲。去年11月數字顯示，年度通貨膨脹率達到68%，2017年只有25%。 緊縮措施：取消麵包、燃油補貼，基本商品價格上漲，給人民生活帶來巨大衝擊。

措施出台後，蘇丹東部、北部地區首先爆發抗議，但是，公眾的憤怒很快蔓延到其它城鎮和首都喀土穆。

示威者要達到什麼目的？

抗議示威已經持續4個月，參加人數、組織日益增加，但幾乎完全是和平、非暴力性質。但是，根據統計數字，蘇丹政府打壓導致大約45-60名示威者喪生，數百人被逮捕，其中一些遭受酷刑。

抗議者的焦點最開始集中在物價，但是很快就轉變為呼籲總統巴希爾下台。

受阿爾及利亞局勢以及老總統布特弗利卡宣佈辭職的鼓舞，蘇丹示威者在集會遊行中也喊出了要求政權更迭的口號，這與2011年的「阿拉伯之春」運動頗為相似。

也有蘇丹示威者呼籲建立過渡性政府。

圖片版權 AFP Image caption 一些士兵進行干預，保護示威民眾。

誰在示威呢？

經濟困境衝擊範圍廣大，參加抗議的人來自各行各業，不過，組織活動由「蘇丹專業人員協會」領導。該協會主要由醫生、健康、律師等行業的白領人士組成。

統計數字顯示，參加抗議的女性可能高達70%，她們來自各個階層、各個年齡段。蘇丹女性希望表述對普遍存在的性別歧視的不滿。蘇丹是一個保守的穆斯林國家，使用伊斯蘭法律（Sharia Law）。

誰是巴希爾？

巴希爾（Omar al-Bashir）軍人出身，1973年阿拉伯—以色列戰爭期間在埃及軍隊服役；1989年蘇丹軍事政變後上台，鐵腕掌權將近30年。

1990年代，巴希爾曾為基地組織領導人本拉登提供庇護。

2009年，國際刑事法庭對巴希爾提出控罪。這是國際刑事法庭首次對現任國家元首發出逮捕令。

2005年巴希爾和南蘇丹反叛勢力達成和平協議。2011年，南蘇丹獨立，蘇丹失去四分之三的石油財富。

巴希爾的私生活外界了解甚少。他沒有孩子。

圖片版權 Reuters Image caption 2015年9月，中國國家主席習近平歡迎蘇丹總統巴希爾訪華，並稱巴希爾為「中國人民的老朋友」。

中國和蘇丹關係怎樣？

政治層面：中國同蘇丹於1959年2月4日建交。中國政府稱，兩國長期友好，蘇丹在台灣、涉藏、涉疆等問題上堅定支持中國。

經濟層面：從1980年代開始，蘇丹石油、港口、公路橋樑、電力等項目一直有中國公司勞務承包的元素。1990年代中期中蘇開始石油領域的合作，中國在蘇丹礦產、石油等領域加強投資。中方合作者是中國石油天然氣集團公司，業務涵蓋石油工業的全部產業鏈。目前中石油在蘇丹共有2個上游投資項目，4個中下游項目。2017年，中蘇雙邊貿易額28億美元，同比上升6.4%。

一帶一路：2018年9月，巴希爾出席中非合作論壇北京峰會，期間曾與習近平在北京的人民大會堂會晤。習近平表示，歡迎蘇丹參與「一帶一路」建設，願以此為契機，推動雙方能源合作取得新進展。巴希爾則說，蘇丹讚賞並支持"一帶一路"倡議，感謝中國對非洲和平與發展事業的支持。

蘇丹港是東非重要海運樞紐，也是「一路一帶」海上絲綢之路紅海重要節點。中國港灣公司多年來連續承建了蘇丹港多個重要工程。