美國女星，性奴，傳銷和「邪教」案關注點

圖片版權 Jemal Countess Image caption 2019年4月初美國好萊塢女明星艾莉森·麥克向美國聯邦法庭認罪，承認以欺騙或威脅手段勒索錢財，篡謀以欺騙或威脅手段勒索錢財的罪名。

美國好萊塢女明星艾莉森·麥克向美國聯邦法庭認罪，承認有關她與被控偽裝成輔導組織的性奴隸集團的指控。

麥克以美國電視劇《小鎮》聞名。她是與被指參與性邪教組織Nxivm而受到刑事起訴的有關6位美國知名人物之一。

她於2019年4月向紐約布魯克林聯邦法院認罪，承認以欺騙或威脅手段勒索錢財，篡謀以欺騙或威脅手段勒索錢財的罪名。

麥克在聲明中承認以參加一個女性輔導組織為名招募女性。

她表示，對自己的行為承擔全部責任。

這個案件的來龍去脈是怎麼回事？

什麼是 Nxivm組織？名人參與受關注

這個組織成立於 1998年, 它自稱是一個自助計劃，並表示已經與超過1.6萬人合作工作，其中包括墨西哥前總統的兒子，以及麥克等好萊塢女演員。

Nxivm 在其網站上，將自己描述為 「一個以人道主義原則為指導的社區，尋求增強人的權能，並回答關於人的意義的重要問題」。

儘管其口號是 「努力建設一個更美好的世界」, 但其領導人基思·拉尼埃被指控掌握著該組織內的 「奴隸和主人」 制度。

2018年，拉尼埃在墨西哥因為有關指控被捕。

被指傳銷和性奴

圖片版權 Keith Raniere Conversations/Youtube Image caption Nxivm的領導人基思·拉尼埃被指控掌握著該組織內的 「奴隸和主人」 制度。

該組織網站稱，由於 "目前公司面臨特殊情況", 該機構已暫停招募和其它活動。

紐約的聯邦檢察官指控表示，該組織實際上從事金字塔式傳銷活動。在這個活動中，受招募的成員們需要支付數千美元上課，才能在該組織獲得更高的地位。

根據指控，拉尼埃是這個組織領導裏唯一的男性，也是這個組織的最高領導。麥克則是其女性副手之一。

指控稱，作為這個體系的一部分，新招募的成員身上要被烙下拉尼埃姓名的首字母縮寫，並預期要和他發生性關係。

多名女名人捲入

紐約東區法庭的美國檢察官理查德·多諾霍2018年發表的一份聲明表示，麥克招募女性加入這個據稱是女性輔導組織。事實上，這個團體是由基思·拉尼埃創建和領導的。

2018年麥克起初否認控方的指控，包括以性為由詐騙錢財，篡謀以性為由詐騙錢財和奴工等。

2019年4月初麥克認罪。她在法庭上說，拉尼埃指示，要她收集該組織裏兩名女性成員個人隱私、無法公開的材料和圖片，並威脅這兩人假使她們洩露有關這個秘密組織的信息，就把她們的隱私照片公之於眾。

但拉尼埃的辯護律師團隊表示，他與那些女性發生的性關係都是在雙方自願的情況下進行的。

目前，麥克面臨兩項指控中的每一項可能最高長達20年的有期監禁徒刑。

上月，該組織的聯合創始人、65歲的南希·薩爾茲曼也對敲詐勒索的指控供認不諱。她將於今年7月被判刑。

此案還涉及多名其他女名人，包括已故的億萬富翁、世界最大酒業公司之一西格蘭的老闆埃德加·布朗夫曼的兩個女兒。她們被控利用其關係網不斷擴大Nxivm的知名度。