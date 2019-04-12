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美國財政部長姆努欽（Steven Mnuchin）10日表示，中美已基本確定監督貿易協議的執行機制，包括互設執行辦公室。設立該辦公室將是中美經貿協議內容的一部分。

執行機制被認為是中美貿易談判中的棘手問題，雙方一直就此討價還價。華盛頓堅持中方必須有實施協議承諾的明確計劃，而北京擔憂，由美方監督中國的政策實施情況對主權有所損害。

貿易談判有什麼最新進展？

姆努欽在接受美國CNBC電視台採訪時表示，他與中國副總理劉鶴的電話溝通富有成效。兩國目前仍在協商當中，貿易協議文本將超過150頁。

美國總統特朗普在上周稱兩國將在約四周內結束談判，但姆努欽表示，未有達成協議的時間表，希望很快完成協商。

「協商一完成，他（特朗普）就凖備好與習主席見面。兩國領導見面非常重要，我們希望可以很快達成會見，但是我們不會設下最後期限。」

姆努欽並未透露美國是否會移除向總值2500億美元中國商品施加的關稅。

中國商務部發言人高峰11日表示，雙方在此前的磋商中討論了包括實施機制在內的協議文本，取得新的進展。

執行機制可能包括什麼？

從美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）今年2月在國會聽證會的發言，可以一窺美中貿易協議執行機制的端倪。

萊特希澤當時表示，執行貿易協議不會一蹴而就，需要定期舉行司局、副部長和部長級會議來監督進展。兩國較低級別的官員將安排每月會面，中層官員則有季度會面，每半年會有部長級官員會議。

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美國前貿易代表巴爾舍夫斯基（Charlene Barshefsky）上周接受BBC中文專訪時強調，執行協議期間，兩國保有經貿對話機制十分重要，對話應是小範圍的頻繁會面，聚焦具體的承諾和執行結果。

「在一百人的大房間裏，什麼事情都不會做成。而每邊三、五個關鍵人物的會談能立即推進進程，」 巴爾舍夫斯基說。

「萊特希澤尤其重視協議的執行機制。」 美國智庫傳統基金會經濟與科技政策分析師萊利·華特斯（Riley Walters）告訴BBC中文，他預期執行機制將包括企業舉報的條款，即美國企業可向貿易代表處舉報中國違反貿易協議及不公平商業操作的行為。

「適當的、單方面的」關稅懲罰

萊特希澤在聽證會時還說，如果貿易分歧到他的層級仍不能解決，「那美國會適當並且單方面地堅持執行方案。」

他指的是，如果中國未能完成協議規定的承諾，美國將有重新對中國商品徵收懲罰性關稅的單方面權利 ，而中國不得施加關稅報復。

領導美方談判團的萊特希澤立場強硬，他在國會聽證會中一度舉起一份圖表，上面顯示中美貿易逆差逐年上升。「我真心相信，20年來很多好人嘗試了多邊路線、協商路線以及『息事寧人』的方針，但他們顯然都失敗了。」

我真心相信，20年來很多好人嘗試了多邊路線、協商路線以及「息事寧人」的方針，但他們顯然都失敗了。 萊特希澤, 美國貿易代表

萊特希澤希望，美方立場更為強硬的此次談判，能產生以往都沒能達成的成果。「在協議達成之後，還有很多工作要做，」他強調。

美國財長姆努欽10日受訪時，並未透露執行機制會否包括單方面再度對華徵稅的條款。

路透社引述知情信源稱，美方正爭取上述單方面權利，但中方不願讓步，堅持執行機制必須是雙向與平等的。因此，美方可能尋求另一解決方法，主張保留現有對話關稅，待中國達成某些改革基凖時，再移除關稅。