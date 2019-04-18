圖片版權 Getty Images Image caption 社交平台成為人們獲取大量信息的重要渠道。

誰能想到互聯網、手機竟能成為我們生活中須臾不可或缺的東西？特別是社交網站，更將世界各個角落的人聯繫在一起。

人們在社交平台上即時聊天、曬圖、看視頻，保持聯繫。像Facebook（臉書）、Instagram、YouTube、微信等網站更成為人們獲取大量信息的渠道。

不可否認的是，這些社交網站也充滿了陷阱，在其中魚目混珠、渾水摸魚的大有人在。那麼，政府該如何管理這些五花八門的社交媒體呢？

現在，英國政府提出了一些管理措施，將在充分磋商諮詢之後，開始向社交媒體公司進行監管。將設立一個獨立監管機構，對在社交平台上出現危害社會和公眾內容的公司採取懲罰性措施，包括巨額罰款和停止其經營業務。

目前，有關社交網站上出現的圖像內容，主要有賴於網站的自行監管，像YouTube和 Facebook這些網站都有自己的規則，哪些內容不能上傳，以及使用者在網站中應當怎樣文明相處。

不能上傳的內容包括虛假新聞、仇恨或極端主義言論，以及可能危害人們身心健康的內容。

自我監管

YouTube 堅持認為，他們在刪除不適當內容方面紀錄良好。

這個主要是視頻分享的社交網站說，在2018年7月到9月之間，共有780萬條視頻被刪除，80％都是被網站功能自動屏蔽的，其中四分之三的視頻內容從來沒有被瀏覽過。

YouTube網站在世界範圍內的僱員達一萬人，這些人主要的工作就是刪除違規視頻，和進一步改善各種機制和政策。

Facebook，旗下還擁有另一個極受年輕人歡迎的社交網站Instagram—— 對BBC說，他們在世界範圍內僱用了三萬人，主要工作就是網站安全。他們表示，在2018年10月到12月期間共刪除了1540萬條違規內容，這比之前的三個月多了790萬條。

有些內容在出現在網頁之前就被發現並自動刪除。Facebook說，在2018年7月到9月之間99.5％的有關恐怖主義宣傳內容都被"檢測功能"自動發現並刪除。

其他一些違法內容，例如"報復性色情圖片"或極端主義內容被上傳到社交網站上後，應該是上傳者而不是網站公司面臨被起訴的危險。

圖片版權 Getty Images Image caption Facebook 說，為了網絡安全他們在世界範圍內僱傭了三萬人。

關於這一點，英國文化部長瑪歌•詹姆斯（ Margot James ）認為是需要改變的。她希望政府通過立法方式，迫使網站公司刪除所有違法內容，"優先考慮對網站使用者的保護，特別是兒童、青少年和弱勢成人群體"。

所以說，迄今為止英國一直依賴社交網站自行監管。那麼其他國家政府在這方面是如何作為的呢？

德國

德國在2018年初公布有關管理社交媒體的法律（ NetzDG law ），凡是超過200萬註冊用戶的網站公司都必須遵守。

這些社交媒體公司必須設立有關程序，檢查自己網站上被提出投訴的內容，並在24小時之內刪除明顯違法的信息。

違法個人可能面臨高達500萬歐元的罰款，公司如果未能符合監管標准將可能面臨高達5,000萬歐元罰款。

在這項新法律實行的第一年裏，據報有714個來自網友的投訴說，社交網站沒有在規定時間內刪除或屏蔽違法內容。

德國司法部門對BBC證實，這個數字比他們預期的一年25,000個投訴要少得多，另外，至今還沒有發出任何罰款。

歐盟

歐盟正在考慮採取措施對付社交網絡上的違法內容，特別是恐怖視頻。任何社交網絡平台如果沒有在一小時內刪除恐怖主義內容將面臨嚴厲罰款。

同時，歐盟也公布了《公眾信息保護規則》（GDPR），制定了有關法規，所有社交媒體公司在儲存和使用公眾信息方面必須遵守。

但是另外一個規則使網絡公司感到擔心。

在版權法規方面的第13款，要求社交平台必須確保自己平台上沒有侵犯版權的內容。

之前的立法僅要求社交網站上撤除被指出侵權的內容，現在要求網站公司要為侵犯版權內容負責，對他們來說壓力就很大了。

圖片版權 Getty Images Image caption 為了網絡安全，很多國家政府都出台了監管法律。

澳大利亞

澳大利亞在4月5號通過了《散播邪惡暴力內容法》（ Sharing of Abhorrent Violent Material Act ），違規的社交媒體公司將面臨制裁，公司技術主管將可能因此被判長達3年的監禁，和高達相當於該公司全球範圍內營業額10％的罰款。

這個立法是在不久前發生的新西蘭槍擊案在Facebook 上直播後通過的。

2015年，澳大利亞實施了加強網絡安全法，要求社交媒體公司撤除騷擾和霸凌內容，去年，有關立法又擴大包括了報復性色情圖文內容。

澳大利亞網絡安全管理機構可以向社交媒體公司發出違法內容必須在48小時內刪除通牒，違規公司將面臨高達52.5萬澳元的罰款。個人上傳違法內容可能被罰款高達10.5萬澳元。這項立法之前，一位澳大利亞電視節目主持人夏洛蒂•道森（Charlotte Dawson）於2014年在社交網站"推特"（Twitter）上受到一連串網絡欺凌之後自殺。她曾長期患有抑鬱症。

俄羅斯

2015年起俄羅斯頒布信息法，要求社交媒體公司必須將任何俄羅斯人的信息儲存在俄國內的服務器上。

政府的網絡監管機構對Facebook 和「推特」等網站採取了制裁行動，因為他們沒有明確表示將如何來遵守這一法律。

另外，俄羅斯也正在考慮兩項與德國有關法律類似的立法，要求社交平台必須在受到警告後24小時內刪除有危害信息，違規者將面臨高額罰款。

圖片版權 Reuters and Handout Image caption 中國屏蔽了大多數國際社交網站，擁有自己的社交平台。

中國

國際社交平台如「推特」、谷歌（Google）和即時通信軟件 WhatsApp 都被中國大陸屏蔽。中國有自己的相似社交平台如「微博」、「百度」和「微信」。

中國政府還比較成功地限制了一些中國網民試圖使用「翻牆」軟件登錄那些被屏蔽的國際社交平台。

中國網絡監管當局在今年1月底宣佈，過去6個月中，他們已經關閉了733個網站，「清理」了 9,382個手機應用軟件-- 這些更多是非法賭博軟件，或其他非法用途的軟件，並不是實際上的社交軟件。

中國擁有成千上萬的網絡警察，他們的工作就是監查社交平台和電腦屏幕上出現的被認為是政治敏感信息。一些敏感詞會被自動刪除，例如涉及」六四「天安門事件的詞匯。

需審查的敏感詞長長的列表還在繼續增加新詞匯，有些是暫時性屏蔽，有些是直接從社交平台上被刪除。