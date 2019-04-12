美國引渡阿桑奇爭議的英國政治與中國元素

圖片版權 PA Image caption 英國工黨領袖科爾賓率先表示支持阿桑奇，反對把他引渡到美國。

英國第一大反對黨工黨領袖科爾賓（Jeremy Corbyn）高調表示，政府不應把維基解密創始人阿桑奇(Julian Assange)引渡美國。阿桑奇受到美國黑客攻擊的指控。

厄瓜多爾使館終結了對阿桑奇長達七年的庇護，請英國警察進入使館將他逮捕。厄瓜多爾認為阿桑奇違反了庇護條款。英國逮捕阿桑奇的理由則是他進入外國使館尋求庇護違反英國的保釋令。

事發當天，英國首相特蕾莎·梅在議會講話說，阿桑奇被捕消息肯定會讓議員們感到高興。

阿桑奇被捕除與違反保釋令有關，也和美國引渡要求有關。不過，英國反對黨領袖科爾賓則認為，阿桑奇不應被引渡的原因是"他公開了伊拉克和阿富汗暴行的證據"。

你的器材不支持播放多媒體材料 周四阿桑奇在被英國警察拖出厄瓜多爾使館時不停地高喊："英國要抵制特朗普政府的（引渡）企圖"。

科爾賓在推特上轉發了之前被維基解密披露的五角大樓的視頻；視頻顯示2007年美軍空襲殺死多名平民和兩名記者。工黨影子內政大臣黛安·艾勃特在議會說，阿桑奇冒個人風險揭露醜聞符合公眾利益，被追捕並非是為維護美國國家利益，而是因為他「揭露了美國政府和軍隊的醜聞」。

這是英國主流政客首次聲援阿桑奇。BBC外交事務記者蘭代爾說，工黨領袖支持阿桑奇「意味著決定阿桑奇未來命運的不僅是法律較量，也是一場政治角力」。

特朗普的轉變

阿桑奇在被英國警察拖出使館時曾不停高喊：「英國要抵制特朗普政府的（引渡）企圖。」

美國總統特朗普當被問到在維基解密創始人被捕後，是否仍然「熱愛維基解密」時，他說，「我不了解維基解密，不關我的事」。

顯然特朗普的立場發生轉變。在2016年美國大選中，作為總統候選人的特朗普曾多次讚揚維基解密，說維基解密幹得好。

圖片版權 Twitter Image caption 工黨領袖科爾賓和影子內閣大臣黛安·艾勃特都在推特上轉發了之前被維基解密披露的五角大樓的視頻，裏面顯示2007年美軍空襲殺死許多平民和記者。

阿桑奇在維基解密網站公布數十萬份政治敏感的機密文件造成轟動，令美國形像受損。外洩文件中，包括25多萬份美國外交電文。

阿桑奇2016年在維基解密上說，經多年對美國前國務卿希拉里·克林頓的了解，讀過數千份她的電文，認為後者缺乏判斷力，會把美國帶進無休止而愚蠢的戰爭，並造成恐怖主義泛濫。

美國前總統克林頓曾說，會有人因為維基解密曝光機密而喪命。他還說阿桑奇終將受到美國法律的制裁。

阿桑奇和中國

圖片版權 Getty Images Image caption BBC的外交記者蘭代爾說，工黨領袖支持阿桑奇"意味著決定阿桑奇未來的命運的不僅是法律較量，也是一場政治較量（倫敦街頭的阿桑奇支持者）。

人權觀察組織說，如果因為所謂的電腦犯罪有關的指稱英國把阿桑奇引渡到美國，那將為數碼時代的記者確立了一個危險先例。

美國2019年3月6日對阿桑奇發出的逮捕令，指控他陰謀違反美國的「電腦舞弊和濫用法律」，涉及曼寧洩漏美國秘密文件。人權觀察認為這是此次逮捕阿桑奇的依據。

人權觀察總法律顧問波克姆納（Dinah PoKempner）說，「因為公布對公眾重要的信息，包括敏感或機密信息，而對阿桑奇發起刑訴，對所有新聞機構而言，這可能成為一個危險的先例。」她說「特朗普政府公開敵視主流媒體，已經令世界各地的深入調查新聞的環境越來越危險。」

早在2011年，阿桑奇在接受英國《新政治家》雜誌採訪時曾對中國發出指責。他說中國政府審查網絡使其成為維基解密最大的敵人。阿桑奇的律師詹尼弗·羅賓遜說，引渡阿桑奇是個「危險的先例」，會讓任何「公布美國真相」的記者受到美國指控。

美國政治新秀，眾議員加巴德（Tulsi Gabbard）說，攻擊阿桑奇向所有異見者，記者和揭黑幕者發出警告：如果你公布美國政府不喜歡的信息，就會吃官司。

多年來一些中國的維權活動人士被受到當局「洩露國家機密」罪行指控，並因此受到監禁。許多網絡聲音認為中國維權人士因捍衛真相而受當局迫害，是中國人權狀況惡化的標誌。不過此次阿桑奇被捕面臨被引渡，在海外中文社交媒體發聲支持阿桑奇的維權人士並不多，同中國國內網絡的一片支持聲形成了對比。