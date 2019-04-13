維基解密創始人阿桑奇被捕、「佔中三子」被判有罪與本周更多好故事
2019年第15周，澳大利亞媒體揭秘時政評論員楊恆均被逮捕的幕後原因；維基解密創始人阿桑奇在厄瓜多爾使館被捕；科學家首次拍攝到黑洞的樣子，向全球公開照片。在香港，「佔中三子」被判罪名成立，香港未來的路該如何走？ 而在中美之間，商議中美貿易的新一輪「習特會」一拖再拖，白宮在煩惱什麼？
剛剛過去的一周，BBC中文發表過這些作品，受到讀者的關注。如果你錯過了它們，BBC中文帶你一一回顧。
維基解密創始人阿桑奇(Julian Assange)在厄瓜多爾使館被捕，之前阿桑奇在倫敦的厄瓜多爾使館避難長達7年。
厄瓜多爾使館請英國警察進入使館將阿桑奇逮捕，厄瓜多爾認為阿桑奇違反了厄瓜多爾的庇護條款。
根據澳大利亞廣播公司（ABC）、《悉尼晨鋒報》（Sydney Morning Herald）和《世紀報》（The Age）聯合展開的調查，楊恆均以及另一位澳籍華裔學者馮崇義，是中國政府情報部門行動針對的目標。中方的部分行動在澳大利亞境內進行。
科學家首次拍攝到一個位於十分遙遠的星系的黑洞，並在全球同步公開照片。
這個黑洞位於距離地球5500萬光年的一個星系，最大直徑約400億公里，相當於地球的300萬倍，被科學家形容為「怪獸」。
為了拍攝這個黑洞，科學家利用世界各地八座望遠鏡組成的網絡收集數據，這個網絡稱為「事件視界望遠鏡」。
4. 香港「佔中三子」被判有罪前獨家自白：雨傘運動的反思，公民抗命的代價
「若我們真是有罪，那麼我們的罪名就是在香港這艱難的時刻仍敢於去散播希望。入獄我不懼怕，也不羞愧。若這苦杯都不能挪開，我會無悔地飲下。」佔中環發起人戴耀廷在結案陳詞時說。
中美貿易談判最初的90天限期早就已過，貿易協議、元首峰會仍未有期。被認為在談判中佔優的美國，可能正面臨什麼難題？
BBC中文採訪了長期關注中國經貿、與華府政策制定者關係較密切的美國保守派智庫專家，分析貿易談判延宕的原因，以及美方在談判桌外的政治博弈。