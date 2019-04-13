圖片版權 Getty Images Image caption 現任總統佐科威實施雄心勃勃的基建項目，歡迎來自中國的投資。

印度尼西亞總統大選全國投票將於4月17日進行。

在民族主義抬頭的背景下，這次總統選舉的主要焦點是就業和經濟。為尋求連任，總統佐科威（Joko Widodo）已經開始實施雄心勃勃的基礎設施建設。他歡迎中國投資，並接受外國公司的貸款和合作。

他的競爭對手、退役將軍普拉伯沃（Prabowo Subianto）指責總統賣國。反對派立法者聲稱，印尼正面臨大規模中國勞工湧入。

印尼長期存在反華情緒，暴力行為也時有發生。在選舉年裏，這些話題容易引發爭議。社交媒體在印尼影響力很大，上面充斥著中國勞工不斷增加的傳聞，左右著投票。

但實際情況是怎麼樣的呢？我們來看一下中國日益增長的角色背後的一些數據。

網絡謠言

今年1月，數千名工人在蘇拉威西島（Sulawesi ）莫羅瓦利（Morowali ）的一個工業園區舉行示威，這段視頻在社交媒體上被廣泛分享。該視頻稱，這些印尼工人在向中國移民表達抗議，稱中國人掙得了更高的工資，搶走了當地人的飯碗。

但印尼人力部部長否認這一說法。他在推特上發文稱抗議針對的是工資水平而非中國工人。一名被控傳播假信息的嫌疑人被警方逮捕。

另外一些在社交媒體上得到廣泛傳播的圖片裏其實是機場的中國遊客，但配上了聳人聽聞的標題，稱這些非法勞工正大量湧入印尼。

上個月，一條聲稱外籍勞工正離開一家鋼鐵廠的視頻在網絡上爆火，這家爪哇（Java）的鋼鐵製造商被迫出面澄清到底僱傭了多少中國人。

普拉伯沃怎麼說？

在競選活動中，普拉伯沃並未直接提及中國工人，而是將矛頭對凖總統改變管理外籍勞工的策略，這一策略旨在加快外籍勞工來印尼工作的申請程序。

圖片版權 Getty Images Image caption 退役將軍普拉伯沃是總統佐科威的競爭對手。

他曾表示，「我們並非反對外國人來印尼。但是，如果我們向外籍勞工敞開國門，也要照顧好自己的人民，否則我們還能有什麼呢？」

普拉伯沃還建議印尼向其他國家學習。他在競選前的演說中表示，「（為了防止外籍勞工湧入，）美國想建立邊境牆。而在澳大利亞，想進入的人被遣送到偏遠的島嶼。」

數據說明什麼？

印尼監管投資的政府機構稱，中國是印尼第三大國外直接投資的來源地，僅次於新加坡和日本。數據顯示，自2014年以來，中國企業在印尼投資達到近100億美元。

一些由中國支持的大項目遭遇嚴重困難。比如，投資高達60億美元的雅加達至萬隆高鐵項目飽受延誤。

印尼外籍勞工從哪裡來？ 外籍勞工僱傭許可證數目

在北蘇門答臘島（North Sumatra），環保主義者正通過法庭爭取叫停由中國銀行（Bank of China）提供支持的水電站項目，該項目總投資達到16億美元，反對者稱興建大壩可能導致一種極度瀕危的猩猩滅絶。

與此同時，在婆羅洲島（Borneo）上，一家中國國有企業計劃建造總投資近180億美元的系列水電站。

印度尼西亞希望從中國吸引600億美元的投資，但經濟學人智庫（ Economist Intelligence Unit）的亞洲專家Fung Siu表示，不太可能達到這個數字。

這些中國支持的項目往往僱傭中國勞工，以削減成本，提高效率。

要衡量在印尼的外籍勞工人數，最凖確的方法是查看已簽發的工作許可數量。中國獲得的外籍勞工許可數量最多，且呈上升趨勢，2013年以來翻了一番。

然而，從數量上看，2018年印尼發放給中國人的外籍勞工許可只是略超過3萬，遠遠低於一些人聲稱的數百萬。

圖片版權 Reuters Image caption 印尼財政部長英卓華說，現政府為基礎設施項目撥出的資金比前政府多。

世界銀行估計，總體來說，在2016年，外籍勞工僅佔印尼總勞動力的0.06％，遠遠低於新加坡、馬來西亞和泰國。

不過，在印尼的中國勞工可能比官方簽發的工作許可證數目要多，但很難知道到底有多少。印尼工人聯合會（KSPI）聲稱，數十萬的低技能中國勞工正在通過旅遊簽證進入印尼。

另一方面，政府則聲稱，印尼工人從高技能中國勞工那裏獲得的培訓，並從中受益。這些中國勞工最終返回家鄉，當地團隊就能接管他們的工作。

因此，雖然現有數據顯示，來自中國和其他地方的外籍勞工僅佔印尼勞動力總數的一小部分，但這一問題仍然極具爭議，甚至容易引發不滿情緒。這種情緒很容易在選舉期間爆發。