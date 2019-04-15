圖片版權 EPA Image caption 馬來西亞總理馬哈蒂爾舉行記者會，宣佈恢復中國資本在馬來西亞興建高鐵的計劃。

在北京召開第二屆「一帶一路」峰會之前，被馬來西亞叫停的東岸高鐵項目終於重新達成了協議。

馬來西亞總理馬哈蒂爾（Mahathir Mohamad ） 周一（4月15日）宣佈，就東海岸鐵路（ECRL）計劃已經與中國國企交通建設有限公司達成補充協議。

這標誌著馬哈蒂爾2018年5月當選後叫停的這一重大工程，終於又被開了綠燈。

重啟的馬來西亞東海岸鐵路項目的第一、二期工程成本從原本的近160億美元，大幅度削減約三分之一，降低到107億美元。另外，中國交通建設有限公司還將與馬來西亞組建合營公司，負責線路的運營與維修等。

實際上，中國交通建設有限公司在上周五（12日）已經宣佈與馬來西亞鐵路銜接有限公司簽署了這一補充協議，並承認，這是「經中馬兩國政府」以及雙方公司的共同努力的結果，是「向復工邁出的重要一步」。

圖片版權 EPA Image caption 馬來西亞總理馬哈蒂爾周一（4月15日）宣佈，將恢復中國投資興建的「東岸鐵路線」高速鐵路項目。

周五中國外交部發言人陸慷也表示，希望雙方早日恢復項目建設，「把好事辦好，擴大互利共贏」。他還否認中國方面為了達成協議，拿其他東西做了交換。

不過，馬哈蒂爾周一在記者會上透露，隨著東鐵計劃得以恢復，希望中國能從馬來西亞多買棕櫚油。

降價？

馬來西亞「東岸鐵路線」原本總長688公里。2016年，時任馬來西亞總理納吉布執政期間，雙方簽署了這一工程協議。2017年8月，中國國務委員王勇和納吉布出席了開工儀式。王勇表示，這條鐵路是兩國共建「一帶一路」的旗艦項目。

2018年5月，馬哈蒂爾重新當選為馬來西亞總理後，這條已經開工的鐵路被叫停。當時這一決定被外界視為中國「一帶一路」計劃的重大挫折。

如今，根據中、馬雙方重新簽署的補充協議，東岸鐵路長度將減少40公里；每公里的造價從原本2320萬美元降低到1670萬美元；另外馬來西亞已經支付的約7.5億美元的預付款，中國交通建設有限公司也同意退回其中的一部分。

如此修正後的補充協議，讓外界不少媒體看來，是中國大幅度降價的結果，也被認為是中國對一帶一路政策重新評估，加以調整。不過在上周五的記者招待會上，中國外交部發言人陸慷表示，一帶一路並沒有固定的模式。他承認中馬之間曾有分歧，但表示「現在證明雙方能夠通過友好協商解決分歧。」

峰會論壇

圖片版權 EPA Image caption 2019年3月，中國國家主席習近平訪問意大利。意大利成為第一個加入中國「一帶一路」倡議的發達國家，

儘管中國外交部發言人堅稱面對國際間對「一帶一路」戰略的疑慮，中國並沒有作出調整，但本次馬來西亞能大幅度砍價，卻有一個非常關鍵的時間節點。

本月底，第二屆「一帶一路」國際合作高峰論壇將在北京舉行，而馬來西亞總理馬哈蒂爾已經表示將會出席。

2017年5月，中國舉辦了第一屆「一帶一路」國際合作高峰論壇，共有30個國家的領導人出席。

從2013年習近平提出「一帶一路」構想至今，中國的這一全球戰略面臨諸多批評與質疑，被認為在很多發展中國家製造了「債務陷阱」。

最近，中國外交部長王毅透露已經有123個國家和29個國際組織同中方簽署了共建「一帶一路」合作文件。在他看來，這是這些國家和國際組織對中國的「支持票和信任票」。

然而，馬來西亞東鐵項目需要大幅度減價才能得以繼續進行，是否也讓支持和信任打了折扣呢？