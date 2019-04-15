德國假名媛混入上流社會 騙倒整個紐約精英圈
一個活躍於美國紐約上流社會的名媛，號稱是德國6000萬歐元（6700萬美元）家族財產的繼承人。
該名女子叫安娜·德爾維（Anna Delvey），每天住五星級酒店。她穿名牌服裝、參加頂級派對、乘坐私人飛機，出手大方，經常給人100美元的小費。
安娜·德爾維很快打入了紐約上流社會的社交圈，並與各界名流富賈摩肩接踵。
然而，人們有所不知的是安娜·德爾維其人根本不存在，她的真名叫安娜·索羅金（Anna Sorokin），由於涉嫌詐騙受到審判。她的詐騙金額高達近28萬美元。
安娜·索羅金
她從小與父母一起從俄羅斯搬到德國居住，並有過在英國和法國學習和實習等經歷。
她的故事如此離奇。Neflix計劃把安娜·索羅金的經歷拍成電視故事。
德國富二代？
檢控方說，在2016-2017年期間，安娜·索羅金先後詐騙酒店、銀行以及朋友等。
安娜·索羅金自稱要開設一家名為安娜·德爾維基金會的私人藝術俱樂部。
她還稱由於種種官僚障礙使她從歐洲向美國轉移財富受阻，因此需要借錢貸款等。
2016年11月，她偽造銀行帳單以及其他假文件申請一筆2200萬美金的貸款，作為在曼哈頓開藝術俱樂部的費用。
雖然沒能如願以償拿到這筆貸款，但是銀行還是給了她10萬美金的預付款。
安娜用詐騙來的錢過著奢華的生活，她被指控曾用35000美元租用私人飛機，但卻從未支付這筆帳單。
花錢如流水
雷切爾·威廉姆斯(Rachel Williams）是索羅金的受害者之一。索羅金曾邀請雷切爾到摩洛哥度假，費用由索羅金全包。
但在刷卡時，索羅金的信用卡卻出了問題。於是，索羅金請雷切爾替她先墊上，承諾之後會把這筆錢還給她。
摩洛哥之旅持續一周時間，卻花了62000美金，索羅金則從未把欠款還給雷切爾。
索羅金把利用各種手段騙來的錢用於支付自己的豪華生活：私人健身教練、豪華酒店、頂級派對等等。
索羅金據報有自己的美髮師，曾有兩次因為拒穿不符合她標凖的服裝而出庭遲到，受到檢控方批評。
其中一次，法官非常氣憤，告訴安娜·索羅金：「這不是時裝表演。」
索羅金自從2017年被監禁。如果被判有罪，她可能面臨最高15年的徒刑。
她還可能被遣返回德國，因為她在美國的簽證已經過期。
Neflix將把索羅金的故事拍成電視連續劇，由美國著名編劇珊達·瑞姆斯（Shonda Rhimes） 來操刀。
瑞姆斯因為執導電視劇《實習醫生格蕾》而成名。