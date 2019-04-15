德國假名媛混入上流社會 騙倒整個紐約精英圈

圖片版權 theannadelvey/Instagram Image caption 安娜過著名媛一樣的生活

一個活躍於美國紐約上流社會的名媛，號稱是德國6000萬歐元（6700萬美元）家族財產的繼承人。

該名女子叫安娜·德爾維（Anna Delvey），每天住五星級酒店。她穿名牌服裝、參加頂級派對、乘坐私人飛機，出手大方，經常給人100美元的小費。

安娜·德爾維很快打入了紐約上流社會的社交圈，並與各界名流富賈摩肩接踵。

然而，人們有所不知的是安娜·德爾維其人根本不存在，她的真名叫安娜·索羅金（Anna Sorokin），由於涉嫌詐騙受到審判。她的詐騙金額高達近28萬美元。

安娜·索羅金

她從小與父母一起從俄羅斯搬到德國居住，並有過在英國和法國學習和實習等經歷。

她的故事如此離奇。Neflix計劃把安娜·索羅金的經歷拍成電視故事。

圖片版權 Getty Images Image caption 索羅金2014年參加紐約的一個時裝頒獎活動與名人朋友們在一起（右邊是安娜）

德國富二代？

檢控方說，在2016-2017年期間，安娜·索羅金先後詐騙酒店、銀行以及朋友等。

安娜·索羅金自稱要開設一家名為安娜·德爾維基金會的私人藝術俱樂部。

她還稱由於種種官僚障礙使她從歐洲向美國轉移財富受阻，因此需要借錢貸款等。

2016年11月，她偽造銀行帳單以及其他假文件申請一筆2200萬美金的貸款，作為在曼哈頓開藝術俱樂部的費用。

圖片版權 theannadelvey/Instagram Image caption 安娜在 Instagram上有接近6萬粉絲。

雖然沒能如願以償拿到這筆貸款，但是銀行還是給了她10萬美金的預付款。

安娜用詐騙來的錢過著奢華的生活，她被指控曾用35000美元租用私人飛機，但卻從未支付這筆帳單。

圖片版權 Getty Images Image caption 私人飛機

花錢如流水

雷切爾·威廉姆斯(Rachel Williams）是索羅金的受害者之一。索羅金曾邀請雷切爾到摩洛哥度假，費用由索羅金全包。

但在刷卡時，索羅金的信用卡卻出了問題。於是，索羅金請雷切爾替她先墊上，承諾之後會把這筆錢還給她。

摩洛哥之旅持續一周時間，卻花了62000美金，索羅金則從未把欠款還給雷切爾。

索羅金把利用各種手段騙來的錢用於支付自己的豪華生活：私人健身教練、豪華酒店、頂級派對等等。

圖片版權 AFP Image caption 安娜·索羅金2019年4月出庭，拒絶穿不符合自己標凖的服裝。

索羅金據報有自己的美髮師，曾有兩次因為拒穿不符合她標凖的服裝而出庭遲到，受到檢控方批評。

其中一次，法官非常氣憤，告訴安娜·索羅金：「這不是時裝表演。」

索羅金自從2017年被監禁。如果被判有罪，她可能面臨最高15年的徒刑。

她還可能被遣返回德國，因為她在美國的簽證已經過期。

Neflix將把索羅金的故事拍成電視連續劇，由美國著名編劇珊達·瑞姆斯（Shonda Rhimes） 來操刀。

瑞姆斯因為執導電視劇《實習醫生格蕾》而成名。