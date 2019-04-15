圖片版權 Reuters Image caption 東京電力公司的一名官員介紹開始取出福島核電站燃料的工作。

日本福島核電站洩漏事故8年後，開始了預計將耗時多年的取出損壞的反應堆中的核燃料棒工作。中國韓國關注。

2011年3月11日，日本發生的地震海嘯造成福島核電站反應堆融化的洩漏事故。

福島核洩漏事件是1986年切爾諾貝利之後全世界最嚴重的核事故。在2011年的地震和海嘯中，大約1.85萬人死亡或失蹤，超過47萬人被迫離開家園疏散。

8年過去後，核電站善後處理仍步履維艱。

清理工作艱難緩慢

遙控設備是從3號反應堆內的一個儲存池中吊起燃料棒。

由於發生過氫氣爆炸，核反應堆頂部有很多較難清除的瓦礫。

預計，清理受污染地區的艱難工作還需要多年時間。

預計要到2021年才能開始清理3號反應堆內融化的核燃料, 這被認為是清理工作中最困難的部分。

管理福島核電站的東京電力公司說，它計劃在2023年開始從第一和第二反應堆中清除燃料, 這些反應堆也發生了融化。

2014年，日本工程師從海嘯發生時處於未工作狀態的4號反應堆拆除了燃料棒。事故發生時4號反應堆雖然受損，但沒有發生熔毀。

圖片版權 Reuters Image caption 2011年福島核事故後，身穿防護衣的工作人員為兒童檢查輻射跡象。

居民返鄉路漫漫

截至2019年1月，仍有超過3.2萬人沒有返回家園。

2019年上半年的大規模清理工作繼續進展，日本政府取消了核電站附近兩個城鎮中的一個城鎮的疏散令。大約有50人被允許返回第一核電站以西的大熊町部分區域的家園，那裏的輻射水平被認為已經達到安全標凖。

不過，記者們表示，大熊町部分區域的輻射仍是該地原來的居民的主要擔憂，原來在該鎮居住的絶大多數居民仍不可能返回家園。

雖然在2011年事故發生時並未直接立即造成人員死亡，但從該地區一家醫院疏散的40多名患者後來死亡，還有些人的死亡與失去家園和親人的人遭受的創傷有關。

2017年, 3名前東京電力公司高管接受審判, 被控與醫院疏散有關的瀆職罪。

圖片版權 AFP Image caption 損壞的核反應堆中的燃料棒取出後將送到其它地方儲存。

中韓關注核電安全

福島第一核電站事故對全球核能源產業發展造成巨大的衝擊：德國因此已經關閉了部分核電站，並且計劃逐步停止使用其他的核電站；意大利全民公投徹底否決了核能源。

福島核電站的事故教訓對中國影響很深刻，因為當時中國大規模建設和計劃建設核電站在全世界最多。中國隨即要求核安全的相關部門對現有的及規劃中的核電站進行全方位的評估，減緩核電站的審批速度，並且加強對安全標凖以及每個項目設計的監管。

2011年核電事故發生時，福島核電廠曾將污染水排放到周邊大海里。2015年，雖然日本政府聲稱福島周邊水產品已達到安全標凖，但周邊國家民眾仍有疑慮。韓國和中國都予以進口限制。

2019年4月，世界貿易組織仍支持韓國在福島核電站輻射洩漏事故後對日本水產品施加的進口禁令和檢測要求。