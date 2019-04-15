朝美越南峰會失敗 金正恩或「聯俄壓美」

圖片版權 Reuters Image caption 金正恩加強同俄羅斯的聯繫旨在對美國施壓。朝鮮2月同美國的峰會破例後面臨的外部壓力加大。

朝鮮領導人金正恩在下周可能和俄羅斯總統普京舉行首次峰會，普京計劃途徑俄羅斯遠東地區去中國參加國際會議。中國媒體報道說，中國願意加大斡旋努力，為下一次朝美雙邊會談發揮關鍵作用。

消息人士周一對韓國聯合通訊社透露， 「俄羅斯總統普京將在4月21日前後前往俄羅斯遠東地區。很可能俄羅斯和朝鮮的峰會在那個時候舉行。」

另外一名消息人士說，普京和金正恩的峰會的時間可能在本月底北京 「一帶一路國際合作高峰論壇 」峰會前，也可能在峰會後。這名消息人士還說，有跡象表明朝鮮在為峰會作凖備。

還有報道說，另外一種可能是普京和金正恩共同出席「一帶一路」論壇，期間朝俄領導人舉行會談，或者和中方舉行朝中俄三方會談。

朝俄凖備

圖片版權 Getty Images Image caption 報道說，朝美會談期間朝鮮並沒有間斷核武器研發。

莫斯科並沒有證實峰會何時舉行，但是俄羅斯塔斯社在3月初報道中引述克里姆林宮發言人的話說，莫斯科和平壤正在通過外交渠道討論金正恩在不久的將來訪問俄羅斯的事宜。

最近俄羅斯和朝鮮高級官員被看到在對方的首都訪問，他們可能為領導人會見作凖備，因此有猜測說，普京可能同金正恩很快舉行峰會。

金昌善被認為是金正恩的幕僚長，他在3月19-25日期間訪問了莫斯科和符拉迪沃斯托克。他通常負責朝鮮領導人外訪前的凖備工作。

本月早些時候，俄羅斯負責安全事務的內政部長科洛科利採夫也訪問過平壤。

聯俄壓美

金正恩2月在越南同美國總統特朗普的峰會會談破裂後，朝鮮加強了同俄羅斯的外交聯繫。有分析說，金正恩加強同俄羅斯的聯繫旨在對美國施壓。

河內朝美峰會沒有就朝鮮去核化達成任何協議，之後俄羅斯國家媒體對朝鮮年輕領導人大加讚揚，一名俄羅斯的專家在節目中指責特朗普是個「小丑」。

在河內特朗普和金正恩舉行過峰會後，俄羅斯的前任駐朝鮮大使伊萬謝澤耶夫（Gleb Ivashentsev）說，金正恩迫使 「最大的帝國主義國家的領導人同他展開平等會談 」。

伊萬謝澤耶夫說，美國可能是借為期兩天的峰會轉移輿論對特朗普的前律師科恩作證的關注。特朗普前私人律師科恩在2月27日出席美國國會聽證，他講了很多對特朗普不利的證言。

圖片版權 AFP Image caption 去年三月金正恩訪問北京和習近平會面。去年以來，朝鮮年輕的領導人金正恩已經訪問過中國四次

朝鮮中國

特朗普在河內峰會後說，朝鮮領導人提出解除所有對朝鮮的制裁作為交換條件，但他不能接受那個條件。

相比之下，去年以來，金正恩已經訪問過中國四次，最近一次在今年1月。金正恩在中國多次同習近平會談。

周日（4月14日）中國的《環球時報》引用中國觀察家的話說，中國願意發揮「關鍵作用」，「加大」斡旋努力，促成第三次朝美峰會。金正恩周六說，在滿足某種條件的情況下願意同美國總統特朗普在舉行一次雙邊會談。

去年5月，普京邀請金正恩訪問俄羅斯。一般認為金正恩可能會在去年年底前訪問俄羅斯，但是他並沒有成行。金正恩因 「朝鮮方面的國內情況 」取消訪俄。

當時日本《經濟新聞》分析說，去年3月金正恩訪問過北京同習近平舉行了會談，朝中關係已經大為改善，因此減少了訪俄的動力。另外俄羅斯和朝鮮貿易只有中朝貿易的2%，兩國貿易也缺乏互補性。

金正恩自2011年擔任朝鮮最高領導職務後就沒有去過俄羅斯。