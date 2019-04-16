你的器材不支持播放多媒體材料 巴黎聖母院尖塔倒塌瞬間

法國地標性建築巴黎聖母院被一場大火吞噬。火災不僅破壞了這座教堂的屋頂，使得尖塔倒塌，還對其主要架構造成威脅。

巴黎副市長格雷瓜爾（Emmanuel Gregoire）稱，巴黎聖母院遭受了「巨大損失」，目前各方正努力搶救教堂內的藝術品。

這場大火使得教堂內的木質裝飾已經被毀壞。但除此之外，這座擁有850年歷史的哥特式建築內還有什麼其他珍品，使其成為了巴黎的象徵？

哥特式尖塔

圖片版權 AFP Image caption 左圖為去年所拍攝的尖塔圖片，右圖為周一大火中的尖塔。

在周一火災中倒塌的尖塔歷史悠久，可以追溯到12世紀。

這座尖塔過去已經經歷多次修整，法國大革命期間一度破敗不堪，1860年得以重建。

英國皇家建築協會（Royal Institute of British Architects）對此表示，「巴黎聖母院屋頂和尖塔付之一炬，石頭拱頂也可能遭到破壞，這對法國哥特式建築遺產帶來了不可挽回的影響。」

「我們向法國人民以及同我們一樣世界各地的文化遺產愛好者致意。」

玫瑰之窗

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這座天主教教堂有三扇玫瑰之窗，它們是巴黎聖母院最著名的標誌之一，歷史可以追溯到13世紀。

第一扇玫瑰窗也是最小的一扇，位於教堂西面。這扇窗建於1225年左右，以彩繪玻璃看似鑲嵌在周圍石塊中為特點。

南玫瑰窗直徑近13米，由84塊組成。然而這扇窗戶曾在此前幾次火災中受損，無法保持原有的彩繪玻璃。

當地時間周一晚間，法國記者Laurent Valdiguié在推特上表示，教堂的北玫瑰窗看上去得到保留，但消防人員仍然對此表示擔憂。

目前仍不清楚其他幾面玫瑰窗是否得以保留。

兩座鐘樓

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大多數遊客來到巴黎聖母院時，都會在外面觀賞教堂兩側的兩座哥特式塔式建築。

教堂西側工程自1200年開工，但兩座塔樓中的第一座、即北塔直到1240年才竣工，而第二座、也就是南塔則在1250年完工。

兩座塔均為68米高，有387級石階，在塔頂可以俯瞰巴黎全景。

當地官員稱，兩座鐘樓保存完好。

滴水獸

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如果你的體力足夠爬上那些階梯，俯瞰巴黎，那你一定不能錯過教堂另一個著名景點——滴水獸（gargoyles）。

這些神秘的石像通常集超過兩種動物特徵為一體。其中最著名的一座為「司提志」（Stryge），它坐落在教堂頂端，雙手托腮俯視巴黎。

鐘

巴黎聖母院共有10座鐘。其中最大的一座為艾曼紐鐘（Emmanuel），重量超過23噸，於1685年被安置在南塔。

2013年巴黎聖母院迎來了自己的850歲生日，為慶祝這個紀念日，教堂重鑄了北塔內較小的幾座鐘。每座小鐘都以一名聖人的名字命名，在法國大革命期間為製作炮彈而被熔化。

法國作家雨果（Victor Hugo）曾以巴黎聖母院為場景，著有經典作品《鐘樓怪人》（The Hunchback of Notre-Dame，又譯《巴黎聖母院》、《鐘樓駝俠》）。其主要人物加西莫多（Quasimodo）因長相而引起當地人的恐懼，但他在巴黎聖母院得到庇護，並成為這裏的敲鐘人。

聖物

圖片版權 AFP Image caption 據稱荊棘聖冠已在大火中被搶救出來。

巴黎聖母院內藏有基督受難時的聖物，一枚釘子和一座荊棘造型的聖冠，據稱這是基督受難十字架的一部分。

巴黎市長安妮·西達戈（Anne Hidalgo）在推特上表示，為搶救聖冠、聖路易國王長袍及其他珍貴藝術品，消防員、警察及其他人員在大火中組成了一條人體鏈條。