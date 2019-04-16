巴黎聖母院：跌宕在850年歷史中的事實真相

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蜚聲世界的法國巴黎地標建築——巴黎聖母院，在熊熊火光中吸引了全世界的目光。BBC帶你看看它的跌宕歷史與寶藏。

巴黎聖母院（Cathédrale Notre Dame de Paris），這座基督教教堂，是哥特式建築的曠世傑作，也是巴黎的古老象徵。

面對有850多年歷史的巴黎聖母院被焚燒的慘痛事實，法國總統馬克龍宣佈：將啟動法國上下以及內外的力量，重建這座在法國歷史中有重要意義的大教堂。

圖片版權 AFP Image caption 巴黎聖母院在17、18世紀時曾進行過大量的翻新、維修和擴建。

有關巴黎聖母院的六個基本事實真相，你可知曉？

1）巴黎聖母院，是在1163年法國國王路易七世時開工修建的。當時，巴黎作為法蘭西王國的政治和經濟中心，人口增加的同時，重要性也日漸顯現。如今，據統計這裏每年吸引超過1300萬遊客，是巴黎市區最受歡迎的景點。

圖片版權 AFP Image caption 巴黎聖母院的雕像講述《聖經》中的故事。

圖片版權 AFP Image caption 巴黎聖母院17世紀的古老管風琴，如今大部分仍然狀態良好。

2）在開土動工後的近200年中，修建工程一直持續，直到1345年才完工。17、18世紀時曾進行過大量的翻新、維修和擴建。教堂中的石刻和彩色玻璃窗上，全部都是《聖經》故事和教義的再現。它的祭壇、迴廊、門窗等處的雕刻和繪畫藝術，以及堂內所藏的13-17世紀的大量藝術珍品都是它聞名世界的內涵。

巴黎聖母院在850多年的風風雨雨中，走過輝煌也走過落魄。1431年，英格蘭國王亨利六世在這裏加冕。之後，大教堂曾經一度完全失修，幾近荒廢，拿破侖時期才得以修復。他也在1804年於巴黎聖母院中加冕為皇帝。

3）巴黎聖母院最為矚目的結構，是兩座建於13世紀的鐘樓，高達69米。其中最大的鐘，以馬內利（Emmanuel，意為耶穌靈光），重達13噸，位於南塔之內。

圖片版權 The Notre Dame Cathedral in Paris Image caption 巴黎聖母院中最大的鐘，重達13噸。

4）鐘樓從下到上共有387個台階，沿途經過奇幻怪物走廊。這些神秘的怪獸，通常由幾種動物形狀組合而成。其中最著名的，是名為"思提志"(stryge)的怪獸。它蹲在教堂的頂處，用手托著頭俯視巴黎。

圖片版權 Getty Images Image caption 1956年拍攝的影片《巴黎聖母院》中的主角——敲鐘人加西莫多，由美國演員安東尼·奎尼（Anthony Quinn）出演。

5）法國著名作家維克多·雨果（Victor Hugo）1831年創作了他著名的小說《巴黎聖母院》。其中的主人公，聖母院的敲鐘人——加西莫多，因為外形古怪招人害怕，卻在聖母院中找到了歸宿。這部作品，被改編成電影、音樂劇、舞台劇和動畫片，成為全世界觀眾老少皆知的故事，也是讓巴黎聖母院大教堂更加深入人心的文學傑作。

6）巴黎聖母院在850多年的歷史中，曾經多次被毀壞，多次修復。如今，教堂正門和內部的絶大部分仍然保持原本的設計。

16世紀時，法國胡格諾派新教徒和法國國王都曾搶掠過教堂中的珍寶。巴黎聖母院外部的很多特色雕塑被拆除，因為這些東西被認為是偶像崇拜，另外有人打著現代化的名義曾經毀過教堂內的墳墓和雕花玻璃窗。法國大革命時期，巴黎聖母院被改為儲藏食物的倉庫，很多雕塑的頭部被切除。

1845-1870年間，巴黎聖母院開始第一次大規模復原工作，過去一個世紀中絶大部分被損壞的部分得以修復。

1991年開始，現代翻新工程持續了20年，主要是清理教堂正門和雕塑。

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