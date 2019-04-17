周一（4月15日）巴黎聖母院被大火摧殘的震撼畫面震驚了全世界人。

儘管消防人員連夜搶救，但這座已有超過850年歷史的法國教堂仍然局部受到了嚴重毀壞。

現在，調查人員仍在尋找火災的原因；而另一方面，人們也在關注這座古建築將如何修復。

一些公司和商業巨頭已經表示願意出資幫助修復工程，總數額達到數億歐元。

於是，這座舉世聞名的重要建築，能否恢復往日的光彩？

圖片版權 Getty Images Image caption 有機構和商人承諾捐錢數億歐元用於修復巴黎聖母院。

要判斷這座著名大教堂能否得救，大概約翰·大衛（John David）比大多數人都更有發言權。

這位大師級石匠，是1984年英格蘭約克大教堂（York Minster）受火災嚴重損毀之後參與重建工程的團隊成員之一。當時約克大教堂被雷電擊中之後起火，造成225萬英鎊（300萬美元）的損失。

「我們走進去，看到地上是一摞一摞燒焦的木頭，」他回憶當年的情景說，「周圍是黑色灰燼和煤煙，整座建築滿布煙霧的氣味。那個地方的景象是一片狼藉。」

不過他說，團隊當時很有信心，教堂是能夠被修復的，而他對於巴黎聖母院也是同樣地樂觀。「當時對於修復沒有感到害怕，我相信這一次也是一樣的，」他說。

「看起來（修復）是可以做到的，這也是個機會，去證明這項工作還是能夠做到的。」

Image caption 約翰·大衛曾在1984年約克大教堂大火之後參與修復工程。

大衛表示，修復團隊首先必須將聖母院現在被燒過的腳手架移除。火災發生的時候，聖母院正在進行大規模的翻修工程，外部結構很大程度上被一個巨型的腳手架遮蓋。

「腳手架會成為阻礙，必須很小心地拆下來，因為它曾經受熱，」他說。

他解釋說，之後就需要在教堂上面蓋上一層保護罩，遮擋風雨。

大衛還表示，所有墜落下來的木材和教堂內其他廢料都要清理走，但是廢料不能只是搬走之後就置之不理。

約克大學考古系的凱特·吉爾斯博士（Dr Kate Giles）表示：「工程的每一個階段都將包括對倖存的木料、石材及工藝品作考古學的記錄。」

「這將令聖母院團隊能夠鑒別出可以再利用的部分，並為修復建築的新材料設計提供關鍵依據。」

圖片版權 Getty Images Image caption 巴黎聖母院大火持續了超過15小時。

如何調查損毀程度？

專家表示，在大教堂清理完畢後，就需要進行一次全面勘測，確定建築受損的程度，確保進入教堂是安全的。

「安全將是首要考慮，」林肯大學考古學講師阿米拉·埃爾諾卡利博士（Dr Amira Elnokaly）說，「應該要有仔細的檢查，避免存在進一步坍塌或者部件墜落的風險。」

然後，檢查重心會轉到靠近教堂屋頂部分的石方工程上。

劍橋大學的中世紀藝術史教授保羅·賓斯基（Paul Binski）說：「高處的石材、拱形圓頂和上層窗戶，應該已經被火烤過，溫度會令石塊變得脆弱。」

「他們將要做的第一件事就是對石塊進行大規模的檢測，」他說，「他們將會給整座建築裝上腳手架，然後非常仔細地察看它的狀況。」

圖片版權 AFP Image caption 火災前的聖母院內部拱頂。

專家指出，這是因為石塊天花應該是首當其衝地承受木製屋頂坍塌時的衝擊。

「19世紀的木製尖塔，19世紀的屋頂，發生的事情將會是這些結構坍塌時都會砸到下面的石材拱頂之上，那是拱頂骨架，高達108英尺（33米），」賓斯基教授說。

「拱頂結構為教堂抵擋住了上面的慘況，」他說，「當然，它很可能也會部分墜落，但是它已經提供了重要的保護。」

確實，照片似乎顯示，教堂裏的講壇、座椅和祭壇都基本完好無損地躲過了這場火災。

賓斯基教授說，如果其中一些石方結構需要更換，那麼工程團隊就很可能要以傳統的老方法來做。

「重要的是，要看原本的建築工藝，盡量去複製，」他解釋說，「這可能涉及到要在教堂內部建造大量的木製框架，因為（石方拱頂）是圍繞某一種木質結構建造的——它就像一個模具一樣。」

「它們不是用水泥做的，而是用一些更像是油灰的東西。」

大教堂內部的照片顯示，至少一個玫瑰窗存活下來了，不過其他一些彩繪玻璃窗戶的狀況則令人擔憂。

專家將如何能夠保護和修復它們？

彩繪玻璃窗方面的專家莎拉·布朗（Sarah Brown）說：「他們會做一次初步檢查，從歷史和藝術價值的角度確定哪些要優先修復。」

圖片版權 Getty Images Image caption 聖母院的三個玫瑰窗當中，據稱至少有一個存活了下來。

「我懷疑所有的窗戶都需要做一些工作，因為這種程度的火災會造成很大的煙和煤灰，」她說，「即使窗戶外觀相對完好，它們也肯定需要清潔。」

「最大的問題將會是這些玻璃曾經受熱，然後在水炮射水時又急劇降溫，」布朗解釋說，「這些所帶來的熱衝擊會令玻璃內部發生輕微碎裂，這將令玻璃很難穩定。」

她接著說：「他們需要重新鑲嵌這些窗戶，因為原本的鑲嵌框架不再牢固，但在此之前必須要先令受熱發生輕微碎裂的玻璃穩定下來，否則你連試都不用試。」

不過，一些現代的膠粘劑可以做到這一點。

而假如大教堂的其中一個玫瑰窗戶完全被摧毀的話會怎樣？布朗說：「那麼，如何重新給這座建築裝上玻璃將是一個大難題。」

「你不能讓窗戶那樣空著，」她說，「一些人可能會呼籲做一個新的彩繪玻璃窗，但是要怎麼做，目前還言之尚早。窗戶有可能是特別經得起衝擊的，所以我們只能希望這一次也是這樣。」