朝鮮試驗新型戰術制武器 旨在向特朗普施壓

圖片版權 Reuters Image caption 朝中社報道稱，17日金正恩參觀並指導了朝鮮新型戰術制導武器射擊試驗。

在今年2月美朝領導人河內峰會不歡而散後，朝鮮多次通過公開講話向美國喊話，向美國施壓，最近將之付諸行動。朝中社報道稱，17日金正恩參觀並指導了朝鮮新型戰術制導武器射擊試驗，分析人士認為，這顯然是朝鮮在向美國傳遞信號。

朝中社稱，試驗中根據目標不同採取了多種射擊方式，「完美驗證了」這一武器的各項設計指標，但沒有披露武器的具體型號及細節信息。

「這明顯是一個政治性行為，」清華-卡內基全球政策中心研究員趙通認為，朝鮮意在向美國展示自己有能力進行軍事技術發展，「讓美國認識到局勢可能會繼續升級，從而盡快重啟談判，」他對BBC中文表示。

這是朝鮮自河內峰會後首次進行武器試驗。自特朗普與金正恩2月在河內會面後，朝鮮核問題談判沒有明顯進展。

新武器威力有多強？

朝中社稱，這種新型武器「飛行制導方式特殊，可搭載威力強大的彈頭」。此前一直密切關注朝鮮導彈發射動向的美國與韓國均未就此表態。

趙通認為，這種新武器應該是戰術武器系統，防禦性質較為明顯。比較讓人擔憂的可能是某種短程巡航或彈道導彈，「但肯定不攜帶真實彈頭，與戰略武器相差較遠，還有可能是常規火箭彈，比導彈性質更輕。」

但他表示，不論是哪種可能，朝鮮都在擺出發展自衛性戰術武器的姿態，「與具有挑釁性的遠程打擊進攻型武器有明顯不同。」

除此之外，朝鮮並未向外界透露太多與武器有關的信息。釜山國立大學政治系教授羅伯特·凱利（Robert Kelly）告訴BBC，朝鮮「故意想引起外界的猜測」。

「如果公布了具體信息，美國可能發現這只是一款能力比較初級的武器，這會影響朝鮮發出信號的威懾作用，」趙通解釋稱。

朝鮮這種策略之前也有跡可循。去年11月在美朝談判陷入僵局時，朝鮮曾宣稱進行武器測試，也未公布武器具體型號與更多細節。

美朝峰會與俄朝峰會

圖片版權 Reuters Image caption 自特朗普與金正恩2月在河內會面後，朝鮮核問題談判沒有明顯進展。

自河內談判破裂後，美朝之間未能取得明顯突破。金正恩最近在最高人民會議發表施政講話時表示，朝鮮「與美國之間的對峙具有長期性特徵」，朝鮮須「始終銘記只有軍力強大才能保證和平這條鐵的真理，不斷鞏固國防力量」。

金正恩還稱，朝鮮願意與美國進行第三次領導人會談，但美國需要「端正態度」。

美國戰略研究中心（CSIS）本周表示，在朝鮮延邊核反應中心發現活動跡象，朝鮮可能重新開始處理用於製作導彈燃料的放射性物質。

「這次試驗提醒大家注意一個重要事實：金正恩從未承諾停止所有武器試驗，他承諾的只是有能力襲擊美國本土的核武器及洲際導彈，」美國智庫國家利益中心（Center for the National Interest）專家哈里·卡奇亞尼斯（Harry Kazianis）向路透社表示。

雖然特朗普表示，如果美朝雙方充分了解彼此立場，第三次美朝峰會「會不錯」，但美國沒有發出特別願意讓步的信號。美國國家安全顧問博爾頓（John Bolton）周三向彭博社表示，在第三次峰會前，美國需要看見顯示朝鮮作出放棄核武器的戰略決定的「實質性跡象」。

「朝鮮明顯在表達自己的強硬，督促美國盡快降低談判要求，」趙通說。

他還認為，這次試驗可能不會引起中國以及俄羅斯等半島問題當事方的極大反應。「朝鮮刻意宣佈這是戰術試驗，表明朝鮮認為這是非常克制性的做法，會取得俄羅斯的理解，不會對正在緊鑼密鼓的俄朝峰會帶來不利影響，同時也有信心會取得中方理解，不會引發中國過於強烈的反應。」

俄羅斯克林姆林宮日前表示，正在積極籌備俄朝領導人會談，具體時間地點未定。而韓聯社報道稱，俄羅斯總統普京極有可能在下周赴北京參加一帶一路峰會前與金正恩在俄羅斯符拉迪沃斯托克見面，且赴俄途中可能乘坐火車經過中國，以顯示中俄對朝鮮的支持。

與此同時，美國與朝鮮在放棄核武器與放寬制裁之間的分歧依然存在。趙通認為，在這種矛盾面前，俄羅斯或者中國能做的都十分有限。

「這種分歧只能靠美朝雙方的磨合與角力來解決，未來（朝鮮核問題的）發展依然存在相當大的不確定性，」他說。