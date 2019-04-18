圖片版權 NurPhoto Image caption 印尼19日舉行大選，現任總統佐科威可望連任。

印尼昨天(17日)舉行大選，快速計票結果顯示，親中的現任總統佐科威（Joko Widodo）成功連任。此次大選也是印尼建國以來，最多華人參政的一次，但華人領軍的兩個政黨都未能進入國會，分析稱因宗教、種族因素等，華人參政仍困難重重。

延續友中政策

根據印尼非正式快速計票結果，佐科威順利連任，不過正式選舉結果，5月22日才會揭曉。

其發言人祖海里·米斯拉維(Zuhairi Misrawi)，接受BBC中文專訪時表示，印尼會延續友中政策，甚至會針對中國投資，鬆綁相關政策，他強調：「與中國的關係將會越來越好。」

競選期間，佐科威的競爭對手丶退役將軍普拉伯沃（Prabowo Subianto）質疑佐科威與中國的緊密關係，中國投資的多項基礎建設計劃引發爭議，他更指責佐科威賣國。祖海里回應說，這些都是選舉策略及一時的選舉話題，並非事實。

他向BBC中文表示，2014年佐科威剛上任的5個月內，兩度造訪中國並與習近平會晤。無論誰當總統，都必須和中國維持良好關係。

他並解釋：「中國是世界強國，我們必須向中國學習如何建設國家。」並強調會持續爭取中國「一帶一路」的投資。

圖片版權 Getty Images Image caption 現任總統佐科威實施雄心勃勃的基建項目，歡迎來自中國的投資。

不過中國在人權及宗教問題上，常受到西方國家的批評，像是中國治理新疆維吾爾族的方式，就飽受爭議。比起西方國家，作為穆斯林第一大國，印尼政府卻始終保持沉默。

祖海里向BBC中文解釋說，尊重中國治理國家的方式，但強調，「維吾爾族不是穆斯林議題，而是極端主義。」他表示，這問題這牽涉到政治、經濟和意識形態等，非常複雜。

但他也表示，希望中國能用更好的方式來處理相關問題，印尼有類似經驗，他說：「歡迎中國到印尼交流，一起討論如何解決極端主義。」

華人參政舉步維艱

印尼此次大選是首次同時舉行總統與國會選舉，也是有史以來最多華人參政的一次，幾乎每一個政黨，都有華裔候選人。不過華人所領導的兩個政黨，印尼團結黨(PSI)和印尼統一黨(Partai Perindo)皆未取得國會入場券。

印尼規定，獲得超過4%選票的政黨，才能分配國會席次。35歲的前女主播伍小惠（Grace Natalie）所組成的印尼團結黨(PSI)，黨員以華裔為主。根據快速計票結果，只拿到 2.35％的票數。至於華人媒體大亨陳明立所領軍的印尼統一黨(Partai Perindo)則拿到3.18%。

資深印尼媒體人邱烈豐向BBC中文分析，雖然華人所組的小黨的因為選票不夠，不能進入國會，但華人積極參政，是很好的現象。

他說：「20年前，華人參政幾乎是一個不可能的事情，但改革後，有更多華人對政治感興趣，希望為國家帶來改變。」

邱烈豐表示，雖然雅加達華人前省長鍾萬學連任失利，落選後還因為褻瀆古蘭經而入獄服刑，但年輕華人仍積極參政，這是受到佐科威為國家服務情懷的鼓舞，才想要投入政治。他說：「能否當選一回事，但從選戰中可以看到華人對國家有熱忱。」

圖片版權 China News Service Image caption 華人領軍的兩個政黨都未能進入國會，分析稱因宗教、種族因素等，華人參政仍困難重重。

另一名在華文媒體工作的洪江偉則對BBC中文說，這次選舉，年輕華人比長輩還要積極參選，大家都呼籲不要放棄投票。他觀察，從競選廣告看得出來參選人都是年輕人。並分析，可能是從政經驗不夠而無法拉近民心，因此無法勝選。

另外，在社交媒體上，傳出雅加達華人區的投票站有選票不夠的情形，但並未被證實。邱烈豐說：「這是零星事件，對選舉影響不大。」

宗教因素

學者分析，今年印尼大選，宗教、種族仍是勝選關鍵。台灣成功大學東南亞研究中心研究員戴萬平分析直言：「印尼大選的決勝點就是宗教。」他解釋，佐科威在競選期間後的冷靜期，利用出訪沙特阿拉伯的機會，到麥加朝聖，明顯就是要爭取穆斯林選票。

當地媒體報導，佐科威的對手普拉伯沃，有保守派穆斯林團體支持，並靠宗教系統動員，也常到清真寺祈禱場合造勢拉票。佐科威則選擇保守派伊斯蘭學者理事會主席安明當副手，透過安明過去領導的伊斯蘭教士聯合會，反制對手的宗教動員力量。

邱烈豐也說，很多華人參選會為了選票，改變信仰，以穆斯林身份參選。他舉例，印尼統一黨主席陳明立也為了選舉，改變自己的信仰成為穆斯林，很多參選地方議員的華人也是轉信伊斯蘭教，都是為了吸引穆斯林選票。

圖片版權 Antara/Yulius Satria Wijaya Image caption 印尼4月17日舉行首次總統與國會選舉同時舉行，是印尼有史以來最大規模的選舉。

比起以煽動民族主義為選戰主軸的普拉伯沃，許多年輕華人比較支持佐科威，並對他的最終勝選，表示期待。印尼華人黃文佳向BBC中文表示，佐科威執政五年，設立很多基礎設施。她說：「華人希望通過他的領導，能夠平安的生活。」

洪江偉也表示，華人把希望都寄托在佐科威身上，因為他上任四年多，已經看到了很多成績，包括蘇門答臘島高速公路，加裏曼丹等地的設施，油價、物價都非常穩定。

選舉仍有變數

雖然根據印尼6家主要民調機構公布的快速計票結果，佐科威的得票率比普拉博沃領先7.5至11.6個百分點，但普拉博沃卻也宣稱贏得了這場總統選舉。

台灣成功大學東南亞研究中心研究員戴萬平表示，必須等到中選會在5月22日宣佈正式選舉結果，才能確定佐科威當選。

圖片版權 Getty Images Image caption 普拉博沃宣稱贏得了這場總統選舉。

他表示，如果普拉博沃不服輸，可以再打憲法官司，那將會歷時大約兩個月。他說：「印尼能否真正走向穩定的民主社會，這兩個月將是關鍵。」他解釋，上一屆大選時，普拉博沃對結果不服氣，後來透過憲制法庭作出挑戰，結果法庭裁定佐科威獲勝。

戴萬平說，佐科威執政五年有所績效，第一個任期要擔憂派系平衡，而這次他所屬的政黨，得票率不錯，因此在國會上取得優勢，對他執政而言更有利，他自己也會更有信心。