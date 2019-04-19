圖片版權 family handout Image caption 努斯拉特·賈漢·拉菲

近日，孟加拉女孩努斯拉特·賈漢·拉菲（Nusrat Jahan Rafi）在學校被澆上煤油活活燒死。而不到兩周前，她曾指控校長性騷擾。

她勇敢反對性侵犯卻被燒死，以及中間發生的事情深深震撼了孟加拉人，也引發了公眾對這個保守的南亞國家性騷擾受害者的關注。

努斯拉特今年19歲，來自孟加拉國首都達卡以南100英里外的小鎮費尼（Feni），她在一所伊斯蘭學校學習。3月27日，她稱校長把她叫到辦公室，並用不恰當的方式多次摸她。在事情惡化之前，她跑出了辦公室。

因為害怕遭到社會或家人的羞辱，孟加拉國的許多女孩和年輕女性都選擇將性騷擾或性侵事件保密。努斯拉特與眾不同的是，她不僅選擇說出來，還在據稱性騷擾發生當天，在家人的幫助下去了警察局。

在當地派出所，她描述了當時的情況。她本應在安全的環境下回憶痛苦的經歷，但是她敘述時，負責的警官卻用手機進行拍攝。

視頻中可以明顯看到努斯拉特十分痛苦，她試圖用手遮住自己的臉。視頻中還能聽到警察說，指控「沒什麼大不了」，並要她將手從臉上移開。這則視頻後來被洩露給當地媒體。

「我試圖送她去學校」

圖片版權 NurPhoto/Getty Images Image caption 達卡和費尼許多人舉行抗議活動。

努斯拉特來自費尼小鎮的一個保守家庭，念的是宗教學校。對於像她這樣處境的女孩來說，說出性騷擾事件可能帶來嚴重後果。受害者經常要面對社區的評判、網上或當面的騷擾，以及某些情況下的暴力襲擊。努斯拉特說出性侵事件後，她經歷了所有這些。

3月27日她去警察局後，警察逮捕了校長。然而努斯拉特的處境變得更糟。一群人聚集在街頭要求釋放校長，抗議活動由兩名男學生組織，當地政界人士據稱也有參加。人們開始責怪努斯拉特，她的家人說他們開始擔心她的安全。

然而，在據稱的性騷擾事件發生11天後，4月6日，努斯拉特去了學校參加期末考試。

努斯拉特的哥哥努曼（Mahmudul Hasan Noman）說：「我想帶我妹妹去學校，進入校舍，但他們阻止我，不讓我進去。」

「如果他們沒有阻止我進去，我妹妹就不會發生這樣的事情，」他說。

圖片版權 Shahadat Hossain Image caption 努斯拉特的哥哥出席葬禮。

根據努斯拉特的說法，一名女生說她的一名朋友在挨打，將努斯拉特帶去了學校樓頂。當努斯拉特到達樓頂後，四至五名穿著蒙面長袍的人圍住了她，據稱還向她施壓，要求她撤回對校長的指控。努斯拉特拒絶後，這幾個人放火燒她。

當地警方的馬瓊德（Banaj Kumar Majumder）稱，兇犯想讓這個案件看起來像是自殺。努斯拉特在兇犯逃離現場後獲救，導致他們的計劃失敗。努斯拉特在死前說出了事件經過。

「一名兇手用手按著努斯拉特的頭，所以煤油沒有灑在那裏，她的頭部沒有燒到，」馬瓊德對BBC孟加拉語記者表示。

但是當努斯拉特被送到當地醫院後，醫生發現她全身燒傷面積達80%。當地醫院無力治療，將她送往達卡的一家醫院。

在救護車中，努斯拉特擔心自己可能無法獲救，用哥哥的手機錄了一段聲明。

「老師摸了我，只有最後一口氣我也會與犯罪戰鬥到底，」她說。

她也說出，襲擊她的兇手是學校的人。

努斯拉特的情況牽動著當地媒體。4月10號，她去世了，成千上萬人在費尼參加了她的葬禮。

警方目前已經逮捕了15人，其中7人據稱與兇殺案有關。其中兩名男學生組織了支持校長的抗議活動。校長仍然處於拘押狀態，而拍攝努斯拉特性騷擾指控的警官已被撤職，調到其他部門。

孟加拉國總理謝赫·哈西娜（Sheikh Hasina）在達卡見了努斯拉特的家人，承諾會將涉及兇殺案的每個人繩之以法。她說：「沒有任何罪犯可以免於法律懲治。」

圖片版權 Shahadat Hossain Image caption 成千上萬人在努斯拉特的家鄉參加了她的葬禮。

努斯拉特的去世引發了抗議活動，成千上萬人通過社交媒體表達了對這起案件以及孟加拉國性侵受害者處境的憤怒。

「許多女孩在類似事件中出於恐懼沒有反抗。蒙面長袍，甚至鐵製成的衣服都無法阻止強姦犯，」謝赫（Anowar Sheikh）在BBC孟加拉語臉書主頁上說。

「我一生都想要一個女兒，但現在我很害怕。在這個國家生一個女兒意味著生活在恐懼和擔憂之中，」侯賽因（Lopa Hossain）在臉書帖子上寫道。

根據女性權益組織Bangladesh Mahila Parishad的數據，2018年孟加拉國有940起強姦案件，而研究人員稱，真實數字可能更高。

「當一名女性試圖想為性騷擾伸張正義時，她必然會再次面對騷擾。多年來案件會一直影響她，社會會感到羞恥，警方缺少調查指控的意願，」人權律師（Salma Ali）說。

「這導致受害者放棄尋求正義。最終，犯罪分子不會受到懲罰，他們會再犯。因為這樣的例子，其他人不會不敢犯罪。」

現在人們都在問：為什麼努斯拉特的案子在她被襲擊後才引發關注？她的案子會改變人們對孟加拉國性騷擾事件的看法嗎？

圖片版權 Getty Images Image caption 努斯拉特的家人十分傷心。

2009年，孟加拉國最高法院通過命令，在所有教育機構中建立性騷擾小屋，學生可以在那裏投訴性騷擾行為，但極少學校主動建立。孟加拉當地活動分子現在要求實施這項命令，並將其寫入法律保護學生。

「這起事件讓我們感到很震撼，但正如我們過去看到的那樣，這樣的時間會隨著時間流逝而被遺忘。我不認為在這次事件後會發生重大變化，我們必須要看到是否能夠伸張正義，」達卡大學教授格言（Kaberi Gayen）說。

「在心理上和法治實施方面都應該有所改變，學校應該在學生童年時期就提高其對性騷擾的認識，」她說。

「在性騷擾的問題上，他們必須了解什麼是對錯。」