印度大選花絮：男子投錯政黨後"怒斷手指"

圖片版權 Yogesh Kumar Singh Image caption 印度選民庫馬爾投票投錯了黨。他怒斷手指的照片和視頻在印度的社交媒體上瘋傳。

被稱為全球規模最大的民主政治工程印度選舉正在進行之中。因為很多選民不識字，發生各種事件。

按世界銀行和聯合國教科文組織統計，全球人口最多國家除中國外就是印度。印度人口高達13.4億，但識字率不足75%。

為了方便不識字的選民辨認自己希望選舉的政黨和候選人，不同的政黨都被分配了屬於自己的視覺標誌。

但一名印度選民說，在意識到自己錯投選票給他不支持的政黨後，他砍掉了自己的食指。他怒斷手指的照片和視頻在印度的社交媒體上瘋傳。

大象和蓮花

帕萬·庫馬爾說，他原來想投票給大象（社會民主黨BSP），一不小心投票給了蓮花（印度人民黨BJP）。

他周四在北部布蘭德沙赫爾投票。這是印度大選的第二階段投票。他想投票給一個地區政黨，但被投票機上各種符號搞暈了。

最後，他一不小心把票投給了印度人民黨。

印度選舉當局在投票後，於選民食指上抹下短期內無法磨掉的墨水印記，以防止重覆投票。

達利特人："賤民選民"

雖然各政黨都有視覺標誌，但還有許多地區政黨和聯盟不同，往往讓選民感到迷惑。

庫馬爾先生是達利特人 (以前被稱為不可接觸者，賤民)。而社會民主黨BSP的主要力量來自達利特人社群。

Image caption 要保證不漏掉每一張選票，駱駝和直升機同樣重要

這一個階段的投票被認為是對印度強大的地區政黨至關重要。這些政黨主導著各自邦的政治，常以有魅力的地方政客為領導。

2019年的印度大選從4月11日至5月19日分7個階段進行。全國20個邦與直轄區9億名已登記選民分成91個選區投票，選出人民院（下議院）新一屆議員。

5月23日將計票並公布結果。