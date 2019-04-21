你的器材不支持播放多媒體材料 警方趕到現場的片段。

斯里蘭卡發生針對教堂和酒店的連環爆炸案。當地警方及醫護表示，至少137人死亡，幾百人受傷；中國駐斯里蘭卡大使館對中國官方媒體表示，至少4名中國公民受傷；BBC從醫院得知，至少9名外國人死亡。

目前至少錄得6起爆炸案，分佈於首都科倫坡等數座城市，包括三間教堂及三間酒店。路透社表示，單是一間位於科倫坡北部的教堂，便有超過50人死亡。另外位於斯里蘭卡東部省分巴提卡洛阿的教堂亦有至少25人死亡。

遇襲教堂當時正舉行復活節主日崇拜。網上流傳多張教堂內部的照片，見到教堂內天花被破壞、堆滿瓦礫、布滿血跡，亦有人流血倒臥地上。

目前沒有組織承認責任。斯里蘭卡總統西裏塞納呼籲國民冷靜，並會支持調查。

總理維克勒馬辛哈譴責襲擊，呼籲國家團結，他將會主持政府緊急會議。財長曼加拉‧薩馬拉維拉在推特表示，襲擊殺害許多無辜人民，似乎是一起早有預謀的兇殺案。

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圖片版權 Reuters Image caption 神職人員到達現場。

圖片版權 Reuters Image caption 死傷者留下的鞋。

圖片版權 EPA Image caption 科倫坡內一間教堂爆炸後的情況。

法新社報道，斯里蘭卡警察總長在爆炸發生前，十日前曾經收到可能自殺襲擊的警告。情報警告透露，當地一個激進穆斯林組織NTJ（National Thowheeth Jama'ath）計劃襲擊著名教堂和印度駐斯里蘭卡高級專員公署。NTJ去年開始讓人關注，因為組織被指涉及破壞當地佛像。斯里蘭卡與印度同為英聯邦（大英國協）成員，英聯邦成員國之間不互設大使館，改設高級專員公署。

斯里蘭卡曾經經歷長達20多年的內戰，泰米爾伊拉姆猛虎解放組織領導人在2009年被擊斃後，斯里蘭卡宣佈內戰結束。

根據2012年的政府數字，斯里蘭卡全國人口約2200萬人，當中70%是佛教徒，12.6%人信奉印度教、9.7%是穆斯林，以及7.6%基督徒。

當地近期擔心，本身屬於所謂的「伊斯蘭國」武裝組織的戰士返國可能會對國家構成威脅而自從內戰結束後，政府一度在去年3月發出緊急狀態令，因為當地發生多起佛教團體針對伊斯蘭清真寺的襲擊。

代表當地200多間教堂及教會的組織統計，去年有86起針對基督徒的歧視、恐嚇及暴力個案，今年則錄得26起。美國國務院去年一份有關斯里蘭卡的人權報告提到，當地一些基督教組織及教堂受到施壓要暫停祈禱活動，當局把它們視為未經批准集會。

圖片版權 AFP Image caption 大批警員和醫護人員趕到出事教堂。