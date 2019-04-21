歐盟投資新規：盤點中國在歐洲的投資走向

圖片版權 Getty Images Image caption 中國在歐洲的投資包括多個港口。

歐盟早前實施針對來自外國投資的新規定，讓歐盟成員國更容易分享外國投資項目的資料，被視為歐盟對近年中國在當地投資的回應。

新規定容許歐盟委員會就一些影響超過一個成員國「威脅安全或公共秩序」的項目發表意見。如果建議的投資可能影響一些多個歐盟成員國合作的計劃，如伽利略全球衛星導航系統等，歐盟委員會也可以提出看法。但是投資的最終否決權在於投資受惠國。

歐盟委員會在一份今年3月發表的聲明形容，中國是歐盟的一個「系統性對手」和「戰略性競爭者」。中國駐歐盟使團團長張明隨後呼籲歐盟要對中國的投資保持「開放和歡迎」的態度，也不要歧視。

BBC事實核查的報道指出，中國在歐洲的投資近年略有放緩，但它發展至今已經在歐洲經濟扮演重要角色。

你的器材不支持播放多媒體材料 什麼是「一帶一路」？「一帶一路」為中國帶來了什麼？為沿途其他國家又帶來了什麼？

中國在歐盟到底有多少投資？

中國在歐洲的投資在比例上說十分小，但在過去十分增長迅速。

歐盟委員會3月發表一份報告指出，歐盟境內三分之一的資產都由境外公司持有。其中，9.5%由一些總部設在中國大陸、香港或澳門的公司持有。在2007年，這些公司只持有歐盟境內2.5%的資產。

同一份報告指出總部設在美國或加拿大的公司目前持有歐盟境內約29%的資產，在2007年這個數字差不多有42%。

所以說，中國公司持有歐盟資產數字增長十分大，但比例仍然不算高。中國在歐盟的投資增長到2016年就到達372億歐元（約合418億美元）的頂峰，總部設在美國的榮鼎諮詢公司（Rhodium Group）和德國智庫墨卡托中國研究中心（Mercator Institute for China Studies）分別都留意到，中國當時在全球的投資都有放緩跡象，認為兩者有關。

中國在歐盟的28個成員國都有投資 中國的投資到2016年達頂峰，之後回落。

中國的投資都灑在哪裏？

大部份來自中國國有企業和私人公司的投資，都集中在英國、法國和德國等歐盟主要經濟體。彭博社去年報道，中國目前在歐洲已經擁有或有投放資金的項目包括四個機場、六個港口及13支專業足球隊。

彭博社的報道估計，中國在30個歐盟成員國的投資，由2008年至今已經增加約45%。

報道同時強調這只是保守估算的數字，真實數額可能更大。

圖片版權 Reuters Image caption 中、意兩國領導人會面並見證協議簽署時，現場響起了長時間的掌聲。

中國在基建項目有投資嗎？

意大利今年3月宣佈參加中國的一帶一路計劃。中國官方「一帶一路網」指出，目前有超過20個歐洲國家（包括俄羅斯）都是這個計劃的參與國。

中國目前在歐洲的投資包括投資在希臘的比雷埃夫斯（Piraeus）港口擴建計劃，也在塞爾維亞、蒙特內格羅（Montenegro）、波黑聯邦（Bosnia-Herzegovina）和北馬其頓（North Macedonia，前稱馬其頓）和道路建設。

「一帶一路」計劃對投資受惠國的透明度和政府施政水平都要比歐盟低，一些位於巴爾幹半島和歐洲比較貧窮的國家可能被計劃吸引。

但分析留意到，中國在當地投資的同時，會要求讓中國公司參與建設，也可能令這些國家陷入債務危機。

中國對外直接投資近年慢慢減少

中國的投資會增加嗎？

中國的對外投資在持續增長超過10年後，近年開始收縮。榮鼎諮詢公司克拉茨（Agatha Kratz）對BBC指出，這與中國近年對資金流出外國的管制有關，「同時也是外國政治環境對中國投資態度改變」造成。

其中一個例子，就是美國總統特朗普對來自中國的投資態度越趨強硬。

多國政府對關於外國公司在通訊和國防等領域的投資態度也變得審慎，例如美國、澳洲和新西蘭等國禁止當地電訊商使用中國公司華為的產品。

但不可以否認的是，中國現時在歐洲已經扮演重要角色，不論是直接投資、還是經過一帶一路計劃的間接投資。