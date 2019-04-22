烏克蘭大選：喜劇演員澤連斯基高票勝出

圖片版權 Getty Images Image caption 喜劇演員澤連斯基（Volodymyr Zelensky）與支持者一同慶祝贏得烏克蘭大選

烏克蘭周日（4月21日）舉行總統選舉最終投票。出口民意調查顯示，喜劇演員澤連斯基（Volodymyr Zelensky）在大選中高票當選。

這位政治新人最終獲得超過70%的選票。三周前的首輪投票中，他的得票同樣領先。

41歲的澤連斯基對陣現任總統波羅申科（Petro Poroshenko），後者隨後承認敗選。

外界將得票落差之解讀為對波羅申科總統和烏克蘭現狀的不滿。

「我永遠不會讓你們失望，」澤連斯基周日向正在慶祝的支持者承諾。

「我還未正式就任總統，」他補充道。「但我仍可以以一名烏克蘭公民的身份，告訴其他在前蘇聯解體後獨立的國家：看看我們，凡事皆有可能！」

若民意調查結果凖確，澤連斯基將就任下屆總統，任期五年。官方計票持續進行中。

澤連斯基因出演一部政治諷刺電視連續劇一炮而紅，劇中他的角色偶然成為烏克蘭總統。

烏克蘭總統在國家安全、國防和外交政策上擁有重要權力。

波羅申科之恥

BBC駐基輔記者喬納·費希爾（Jonah Fisher）分析

烏克蘭人民在一位已任職總統五年，經驗豐富的政客和一位從政經驗為零的喜劇演員之間做抉擇。大批民眾傾向澤連斯基對波羅申科而言是一種恥辱。

這就像一場大規模的逆反票，而得益者澤連斯基和他的競選團隊如今正在慶祝。

不過慶祝不會持續太久。當他們開始將含混不清的政策開始付諸實際時，他們要付出艱辛的努力。

擁有大膽的設想是一回事，實施起來卻是另一回事。

民意調查顯示，自2014年上台的總統波羅申科獲得了25％的選票。

「選舉的結果讓我們感到不確定（和）不可預測性，」他在民意調查結果公布後表示。

他補充說：「我將離任，但我想堅定地強調 —— 我不會退出政治舞台。」

這位億萬富翁在推翻前烏克蘭親俄政府的起義後當選。

2014年3月，俄羅斯軍隊吞併了烏克蘭的克里米亞半島，這一行為受到國際譴責。從那以後，烏克蘭軍隊一直在東部地區，與俄羅斯支持的分裂分子和志願軍作戰。

波羅申科在一則推文中表示，「一位毫無經驗的烏克蘭新總統……可能很快會回到受俄羅斯控制的軌道上。」

圖片版權 Getty Images Image caption 現任總統波羅申科（Petro Poroshenko）在推翻前烏克蘭親俄政府的起義後當選

但俄羅斯外交部表示，烏克蘭選民表達了對政治變革的渴望。

「新領導層現在必須了解並實現其選民的希望，」俄羅斯外交部副部長格里戈裏·卡拉辛（Grigory Karasin）告訴俄新社（RIA Novosti）。「這當然適用於國內和外交事務。」

與此同時，澤倫斯基在新聞發佈會上說，他將「重啟」與分裂分子的和平談判。

「我們將......繼續明斯克會談- 我們將重啟它們，」他說。

「我認為我們將調整人事。無論如何，我們將繼續朝著明斯克會談的方向前進，並朝著停火協議的方向前進。」

澤連斯基何人？

澤連斯基出演長篇政治諷刺連續劇《人民公僕》，劇中他扮演一名教師，因髒話連篇地批評貪污問題在社交媒體上走紅。

澤連斯基領導的政黨亦取名為「人民公僕」。

圖片版權 EPA Image caption 澤連斯基承諾消除腐敗和改革任人唯親的政治體系

由於沒有任何政治經驗，澤連斯基的競選側重於他與其他候選人的區別，而非具體政策思想。

儘管如此，他仍以超過30%的得票率領跑第一輪投票，幾乎是第二名波羅申科得票率15.95%的兩倍。

選民對澤連斯基的看法？

分析人士認為，澤連斯基不尋常的風格和他發誓改革烏克蘭政治在選民中引起共鳴，民眾對波羅申科的治國之路感到失望。

澤連斯基摒棄傳統競選策略，借助他的熒幕形像，承諾消除腐敗，削弱寡頭對烏克蘭的控制。

專家表示，他的支持者對建制派政客和任人唯親的政治體系感到失望，澤連斯基的反腐論調和魅力因此激勵人心。

與此同時，他的批評者對他的資歷表示懷疑，許多人對他與億萬富翁寡頭科洛莫伊斯基（Ihor Kolomoisky）關係密切感到擔憂。

他們表示很懷疑澤連斯基能否抵禦烏克蘭寡頭的影響和來自俄羅斯總統普京的壓力。