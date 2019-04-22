圖片版權 Getty Images Image caption 中美兩國經濟管理模式完全不同。

如果中美達成貿易協議，也似乎不可能結束這兩個經濟巨頭之間的競爭。

在過去一年裏，雙方都開打了一場貿易戰，對全球經濟造成了破壞性後果。

但許多人士說，中美的爭端遠遠超出了貿易的範圍，它代表了兩種截然不同的世界觀之間的實力爭斗。

無論是否達成交易，這種競爭都預計會繼續擴大，並且變得更加難以解決。

諮詢公司歐亞集團的亞洲事務部主任邁克爾·赫森(Michael Hirson) 表示，美中地緣政治競爭顯著加劇，這已經是一個新的常態。

他認為，如果中美達成貿易協議，這將緩和一個階段的中美實力爭斗，但這只是暫時的，效果有限的。

分析人士稱，由於中美雙方都試圖將自己確立為世界技術領袖，美中競爭很可能在關鍵的技術領域中表現出來。

近幾個月來，在世界最大的這兩個經濟體之間的貿易談判中，有關技術轉讓的問題一直是關鍵。

全球貿易諮詢機構韓禮士基金會（Hinrich Foundation）的研究員斯蒂芬·奧爾森 (Stephen Olson) 表示: 現在每個國家都正確地認識到，他們的繁榮、財富、經濟安全、軍事安全都將與保持技術優勢聯繫在一起。

圖片版權 Getty Images Image caption 美國指責華為從事網絡間諜活動，華為堅決否認。一些美國的分析人士認為，華為已經不可能深度參與美國的5G網絡建設。

科技大戰

很多人說，美中科技大戰早已經開打。中國科技巨頭華為處於這場戰爭的中心地位。

因為美國等其他國家提出，華為產品讓人擔憂安全問題，華為最近一直受到國際上的高度關注。

美國已經限制聯邦機構使用華為產品，並鼓勵其它盟國避免使用華為。

澳大利亞和新西蘭都禁止其下一代5G網絡工程使用華為產品。

但華為表示，該公司獨立於中國政府。其創始人任正非2019年2月接受BBC專訪時表示，他的公司絶不會從事任何間諜活動。

隨著任正非的女兒2018年12月被捕，以及2019年華為對美國政府的訴訟，華為的爭議白熱化。

華為也發動了公關攻勢，在《華爾街日報》上刊登了整版廣告，告訴美國人不要 「相信你聽到的一切」。

赫森表示，在美中整體關係緊張的背景下，「冷戰」一詞被濫用，但在描述中美技術競爭方面，這個詞卻越來越凖確。

他指出，圍繞華為的爭議是「這種地緣政治競爭加劇的表現」。他認為，這種競爭遠比純粹的貿易問題更難解決。

怎麼會發展到這個地步

近年來，美國對中國的擔憂不斷增加，包括對中國在世界各地不斷增長的影響力。

這種擔憂的原因很多，包括中國龐大的「一帶一路」計劃、「中國製造2025」計劃，以及華為、阿里巴巴等公司日益強大。

美國副總統彭斯在2018年10月的演講中總結了這種情緒，稱中國在開放經濟時，選擇了「經濟侵略」， 而不是「加強合作伙伴關係」。

過去，人們更希望中國會接受一種更西方的模式。現在，人們認識到中國經濟與一個國家運營的體系都獲得巨大發展，而兩者沒有相互矛盾。

諮詢公司「控制風險」的中國事務分析主任安德魯·吉爾霍爾姆 (Andrew Gilholm) 表示，在過去幾年裏， 中國的雄心更加彰顯。

他表示，現在沒有人想像中國還會效仿西方的自由民主模式，或者像幾年前人們所希望的那樣向市場經濟靠攏。

圖片版權 Getty Images Image caption 中國的出口在過去20年突飛猛進。

一些分析人士認為，兩者之間的對峙無法避免。

中美不同的社會制度總是讓兩國在全球經濟中同牀異夢，而現有大國和崛起大國之間的衝突在歷史上很常見。

奧爾森表示，這是一種傳統的自由市場經濟、自由貿易經濟學、華盛頓共識原則——第一次與一個巨大的、擁有複雜的技術的、由中央管理的經濟體之間的摩擦。後者遵循的是一套不同的規則。

下一步會怎麼樣？

分析人士預計，隨著技術競爭步伐的加快，美國將繼續利用非關稅措施對中國進行反擊。

他們說，美國可以使用的工具包括：限制中國投資美國，限制美國公司向中國出口技術的能力，以及對中國企業進一步施加壓力。

赫森表示，非關稅措施沒有像關稅問題那樣受到市場的關注，部分原因是它們的影響更難以量化，卻可能會產生深遠的影響。

美國去年通過的一項新法律可能會幫助這種反擊措施。

它通過擴大美國外國投資委員會 (CFIUS) 可以審查的交易類型，加強了美國政府審查並可能阻止涉及外國公司的商業交易的權力。

該委員會對外國投資進行審批，以確定它們是否對國家安全構成威脅。

2018年，甚至在新法律通過之前，阿里巴巴數字支付子公司螞蟻金服收購美國的匯款公司速匯金的的高調交易，正因為沒有得到美國外國投資委員會的批准而流產。

圖片版權 Getty Images Image caption 特朗普總統在貿易問題上一直對中國採取強硬態度

中美新常態？

中美關係今後如何發展，在一定程度上取決於他們能達成什麼樣的貿易協議類型。

在針鋒相對的關稅壓力下, 自去年12月起中美達成一致休戰以來，雙方都表現出了對話的意願。

但分析人士表示，無論達成任何貿易協議，兩大巨頭之間的關係未來發展看起來可能會和過去有所不同。

兩國可能在某些領域建立「完全合作、繁榮、互利的關係」，但在其他領域設置障礙, 奧爾森稱之為「有選擇性脫鉤」。

他說，越來越多的領域可能會被劃出來，特別是與技術有關的領域。

華為是否還會深度參與美國5G網絡的重要建設？奧爾森認為似乎不存在這種可能性。