斯里蘭卡爆炸：總統總理分歧可能導致情報空轉

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斯里蘭卡爆炸發生後，領導層之間的裂痕被指可能是預警情報未受到重視的原因。爆炸發生前，該國情報機構曾發出過警告。

斯里蘭卡周日（4月21日）發生針對教堂與酒店的連環爆炸案，造成至少300人死亡，近500人受傷。

據報道，情報機構一直持續關注伊斯蘭激進組織National Thowheed Jamath（簡稱NTJ），並已通知警方可能發生襲擊事件。

但政府部長們表示，總理維克勒馬辛哈（Ranil Wickremesinghe）和內閣沒有得到通知。

圖片版權 AFP Image caption 斯里蘭卡總理維克勒馬辛哈（圖中白髮者）視察其中一處爆炸地點。

一個「巨大的情報失誤」

內閣發言人塞納拉特納（Rajitha Senaratne）說，自從去年總理與總統西裏塞納（Maithripala Sirisena）產生分歧後，總理不被允許接觸安全簡報。

去年10月，總統西裏塞納宣佈罷免總理維克勒馬辛哈（Ranil Wickremesinghe）職務，並解散內閣。他邀請前總統拉賈帕克薩（Mahinda Rajapaksa）接任總理一職，引發全面的憲法危機。

在最高法院的壓力下，總統西裏塞納被迫恢復維克勒馬辛哈的總理職位，但拒絶讓其接觸安全簡報。

內閣發言人塞納拉特納表示，情報機構從4月4日開始向警方發出關於NJT的警告，隨後國防部向警察總長髮送了詳細警告，4月11日，一份備忘錄被發送給多個安保部門。

塞納拉特納說，傳遞給警方的信息內容，包括由外國情報機構發佈的NTJ可能發動襲擊的警告，以及其成員名單。

美國媒體引述斯里蘭卡官員說，印度和美國的情報部門於四月初已警告斯里蘭卡面臨的安全威脅。

圖片版權 AFP Image caption 爆炸發生後，民眾聚集在科倫坡聖安東尼聖堂（St Anthony's Shrine）外。

總統西裏塞納是否指導這些警告在目前尚不清楚。西裏塞納高級顧問拉克提拉卡（Shiral Lakthilaka）告訴BBC：「我們認為警告信息在情報部門與警察之間凖確傳播。」

他說，總統已任命一個由最高法院法官領導的特別委員會來調查此事。

城市規劃部長哈基姆（Rauff Hakeem）將襲擊稱為一個「巨大的情報失誤」。

「對我們所有人來說都是可恥的。我們都為此感到羞恥，」他說。

電信部長費爾南多（Harin Fernando）發表推文稱：「有些情報官員已意識到襲擊會發生，說明行動滯後了。必須嚴肅調查警告為什麼被忽略了。」

圖片版權 EPA Image caption 聖安東尼聖堂前把守的警察

政府都有哪些應對措施？

斯里蘭卡當局在周日凌晨（北京時間凌晨2時30分）宣佈緊急狀態生效。

該聲明賦予警察和軍方巨大權力，可以在沒有法院指令的情況下拘留和訊問嫌疑人——上一次使用該權力是在斯里蘭卡內戰期間。

當地周一晚上8時（北京時間晚上10時30分）實施宵禁，武裝安全部隊大規模在科倫坡街道上巡邏。

圖片版權 Reuters Image caption 襲擊後，斯里蘭卡安全高度戒備，進入戒嚴。

爆炸發生後，斯里蘭卡政府限制部分社交媒體網絡，屏蔽了Facebook，WhatsApp和Instagram，以防錯誤信息的傳播。因此，案件細節披露將比較緩慢。

幾小時內，警方在一系列襲擊事件中逮捕了24名嫌犯，隨後在佩塔的Bastian Mawatha私家巴士站發現87枚炸彈。

圖片版權 Getty Images Image caption 死傷者的鞋子和眼鏡

發動襲擊者是誰？

一名政府發言人稱伊斯蘭激進組織NTJ成員是主要嫌疑人。

該組織此前並無發動大規模襲擊的歷史，但去年因破壞佛像引起關注，受到譴責。

圖片版權 Reuters Image caption 連環爆炸是斯里蘭卡在過去十年來遭遇最嚴重的暴力事件。

受害者都有誰？

大部分受害者據信都是斯里蘭卡籍，但外交部官員確認300名遇難者中，至少有31名外籍人士，其中14人下落不明。至少8名英國公民，10名印度公民和1名中國人。其他外籍遇難者來自丹麥，沙特阿拉伯和土耳其。

丹麥億萬富翁安德斯·霍爾奇·波爾森(Anders Holch Povlsen)在連環爆炸中失去了三個孩子。該家族的一位發言人向BBC證實，波爾森擁有Bestseller服裝連鎖店，並持有服裝零售巨頭ASOS的多數股份。