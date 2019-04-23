大猩猩擺姿勢 與剛果反偷獵小組「自拍」

圖片版權 Ranger Mathieu Shamavu Image caption 貌似在模仿人類的大猩猩

剛果反偷獵小組一名巡邏員自拍時，兩隻大猩猩從後擺出貌似在模仿人類的姿勢，成為互聯網熱話。

照片攝於剛果維龍加國家公園的一間大猩猩弧兒院，這裏專門養育父母被偷獵者獵殺的弧兒。

維龍加國家公園副總監伊諾桑·馬布蘭維（Innocent Mburanumwe）向BBC表示，從2007年7月開始，大猩猩的母親被殺後，這位巡邏員便開始照顧牠們。當時小猩猩只有兩到四個月大。他認為，大猩猩已經把飼養員當為父母，更有模仿巡邏員的習慣。

「因為牠們的成長都是與飼養員一起，」馬布蘭維說，「牠們在模仿人類。」—— 用雙腳站立是牠們「在學習模仿人類」的方法，不過這種情況一般不會發生。

「我看見這張照片時，我非常驚訝，也覺得非常有趣。我也很好奇大猩猩會如何站起來模仿人類。」

可是，在反偷獵小組工作，卻不是一件有趣的事——大部份工作都十分危險。

在2018年，一共有五名維龍加國家公園的反偷獵小組人員懷疑被偷獵者埋伏殺害。自1996年起，有超過130名人員在維龍加被殺。

剛果政府在東部持續與多個武裝部隊爆發衝突，國家公園內有多個武裝部隊駐扎，進行偷獵。