斯里蘭卡將相不和 恐襲影響一帶一路

圖片版權 AFP Image caption 恐怖主義、宗教極端衝突阻礙一帶一路在南亞的進展。

斯里蘭卡恐怖襲擊爆炸案背後，凸現中國一帶一路在南亞面臨的風險。

2019年4月復活節期間，斯里蘭卡發生針對教堂與酒店的連環爆炸案，震動北京，震動世界。聯合國秘書長及各國領導人紛紛嚴辭譴責兇手。

這次恐怖襲擊造成至少300人死亡、近500人受傷，其中包括1名中國公民遇難，5名中國公民失聯。另外5名受傷的中國公民正在當地醫院接受救治，其中2人傷勢嚴重。

中國國家主席習近平和總理李克強分別給斯里蘭卡總統西裏塞納（Maithripala Sirisena）和總理維克拉馬辛哈（Ranil Wickremesinghe）致慰問電。

中國外交部第一時間發佈了安全提醒，告誡中國公民近期暫勿前往斯里蘭卡，呼籲已在當地的中國公民加強自身安全防範，遠離人員密集場所，確保自身安全。

這次爆炸案，將斯里蘭卡由來已久的總統與總理之間的分歧再次曝光出來。

爆炸案背後，還折射出中國的一帶一路在重要節點、印度洋的十字路口斯里蘭卡面臨的安全和政治風險。

國內外秘密情報警告

斯里蘭卡的連環大爆炸造成後果如此慘烈，已經被指可能是領導層之間的裂痕導致預警情報被忽視的原因。

爆炸發生前，據稱印度和美國的情報機構已經發出安全警報，斯里蘭卡情報機構早已通知警方可能發生襲擊事件。電訊部長甚至得到警告，告誡他近期不要去教堂。

但斯里蘭卡的衛生部長抱怨說，總理維克勒馬辛哈沒有得到批准參加內閣安全會議，沒有得到通知。

情報溝通的問題再次凸現了斯里蘭卡總統和總理之間的裂痕。

盟友和對手

2018年10月，斯里蘭卡總統西裏塞納突然宣佈罷免總理維克勒馬辛哈職務，並解散內閣。他隨後邀請前任總統、他的老上級拉賈帕克薩（Mahinda Rajapaksa）接任總理一職。

此前3年斯里蘭卡大選時，同屬一個政黨的政府衛生部長時西裏塞納擊敗了已統治該國10年的總統拉賈帕克薩，因為西裏塞納與反對黨領導人維克勒馬辛哈組成政治聯盟。

西裏塞納總統除了批評維克勒馬辛哈總理的政策外，直指總理領導的內閣還對一起刺殺他的陰謀調查不力。

維克勒馬辛哈總理及其支持者則指責西裏塞納總統此舉違憲、違法、反民主。維克勒馬辛哈總理在議會眾多議員和法院支持下拒絶辭職，該國兩總理合法性之爭持續到2018年12月中旬，最終以拉賈帕克薩主動辭職、全力領導反對黨告終。

但分析人士指出，由於政府內部矛盾未得到解決，斯里蘭卡政局仍隱含著危機。連環大爆炸發生後，斯里蘭卡官員即警告國內可能發生政變的陰謀。

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印度、南亞和中國

斯里蘭卡內政的分歧早已延伸到區域乃至國際外交層面。國內面臨的威脅，也與國際形勢與國際威脅有關：斯里蘭卡當局指出，2019年4月份的連環大爆炸實施者牽涉到一個國際網絡。

斯里蘭卡經歷過長達近30年的內戰，國家經濟落後，百廢待興，但缺乏資金。放眼國際已經富裕起來的新興經濟體，在南亞指望印度，在亞洲有中國。斯里蘭卡一直在亞洲兩大巨頭之間保持謹慎的平衡外交。

國際上首批公開支持中國一帶一路政策的拉賈帕克薩執政期間吸引大量中國投資，被外界指為親中派。印度媒體2015年公開稱，印度利用其影響力促成了當時拉賈帕克薩政府內的西裏塞納與當時的反對黨領袖維克勒馬辛哈的聯合，在大選中將拉賈帕克薩擊敗。

競選中一度表態親印、威脅停止中國投資項目的西裏塞納和維克勒馬辛哈上台後，在國家債務危機及經濟發展的迫切需求面前，斯里蘭卡選擇繼續支持一帶一路，中國成為斯里蘭卡最大貿易國，數十億中資繼續湧入斯里蘭卡，成為該國外資的最大來源國。

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動亂時期，現金為王

據斯里蘭卡政客透露，從拉賈帕克薩開始，就試圖從印度得到資金支持該國的重大開發項目，比如南部高速鐵路以及漢班托塔港口項目。但在印度把有關建議擱置多年後，斯里蘭卡政府才轉而尋求中國支持。

而中國不論斯里蘭卡執政方是誰，中斯關係都保持良好發展。

2017年12月，中國公司獲得漢班托塔港特許經營期限為期99年 。2019年4月，斯里蘭卡首條現代化高速鐵路、南部高鐵已經通車。

但在當今世界，全球性問題日趨嚴峻，不穩定和不確定因素明顯增多，國際秩序轉型來到何去何從的十字路口。在希望經濟發展的斯里蘭卡，中國資金仍有巨大吸引力。

2019年復活節期間斯里蘭卡連環爆炸後，中國各大航空公司與旅行社迅速協助調整早已成為中國遊客觀光熱點的斯里蘭卡旅遊航班、路線和日程。

這次爆炸再次凸現出斯里蘭卡發展遲緩由來已久的重大原因：恐怖主義、宗教極端衝突。現在，它或將成為一帶一路在斯里蘭卡的一個絆腳石。