斯里蘭卡爆炸：政府稱或與「伊斯蘭國」有關

圖片版權 Getty Images

斯里蘭卡炸彈襲擊已經造成321人死亡，500人受傷。該國總理表示，襲擊可能與所謂「伊斯蘭國」（IS）有關。

斯里蘭卡總理拉尼爾·維克勒馬辛哈（Ranil Wickremesinghe）表示，政府相信周日（4月21日）的襲擊不可能是在沒有境外恐怖組織的幫助下實施。

「伊斯蘭國」在周二（4月23日）已經宣稱對襲擊負責，但是未有提供證據。

與此同時，斯里蘭卡總統西裏塞納（Maithripala Sirisena）在襲擊後表示，要「全面重塑」國家安全。

西塞納在周二的電視講話當中表示，他計劃在「未來24小時內」更換防務部門的主管。

他也承認，此前的安全威脅報告並沒有分享給他，表示要對安保官員採取「嚴厲行動」。

政府立場

斯里蘭卡政府已經將爆炸襲擊的責任歸咎於該國的伊斯蘭組織「國家神教團」（National Thowheed Jamath，簡稱NTJ）。

不過，維克勒馬辛哈表示，這一系列襲擊「不可能單靠本地就能做到」。

「這當中有訓練，還有一種我們以前沒有見到過的條理性，」他說。

警方目前拘留了40名懷疑與襲擊有關的嫌疑人，全部是斯里蘭卡籍人士。該國目前也啟動了緊急狀態，避免更多襲擊發生。

維克勒馬辛哈表示，目前為止逮捕的人士當中只有斯里蘭卡公民，但是部分襲擊者可能在爆炸發生之前就已經出境。

他還說：「我們，當然還有安保機關，觀點都是這當中有境外的關聯，其中一些證據也指向這一方向。所以，如果IS聲稱負責，我們會跟進這個說法。」

你的器材不支持播放多媒體材料 志願者為前來致哀的人群提供飲用水和食物。（英文）

事發當天，因為復活節而有大批人群聚集的三個教堂以及經濟首都科倫坡的三家大酒店幾乎同時遭遇襲擊。

維克勒馬辛哈指，周日還有第四家酒店成為襲擊目標，不過襲擊行動失敗。他還警告，有可能還有更多的武裝分子和爆炸品存在。

幕後襲擊者

「伊斯蘭國」通過他們自己的阿馬克新聞社（Amaq）表示，他們這次是「以十字軍聯盟（指美國為首的反『伊斯蘭國』聯盟）國家的公民和斯里蘭卡的基督徒為目標」。

該組織沒有提供證據支持自己的說法，但是在社交媒體上發佈了一張有八名男子的照片，聲稱這些人就是幕後的襲擊者。

今年三月，「伊斯蘭國」的最後一片領地失陷，但是專家仍然警告，這並不等於「伊斯蘭國」或者它的意識形態已經終結。

圖片版權 Getty Images Image caption 斯里蘭卡宣佈進入緊急狀態。

較早前，斯里蘭卡國防部長維傑瓦爾德內（Ruwan Wijewardene）向議會表示，NTJ與另外一個他稱為JMI的伊斯蘭極端組織有關聯，但是他未有提供更多細節。

他還表示，「初步調查」顯示，此番炸彈襲擊是對三月新西蘭基督城發生的清真寺死亡襲擊實施的報復。

NTJ此前沒有實施大規模襲擊的前科，但是去年因為被指破壞佛教雕像而受到關注。該組織並未聲稱對周日的爆炸襲擊負責。

斯里蘭卡當局被指之前就已經收到可能襲擊的警告，這令該國政府的安保管理受到關注。

安保部門一直在監視NTJ的活動，但是據稱總理和政府內閣並沒有收到警告。

「襲擊目標選擇與IS意識形態一致」

－BBC安全事務記者戈登·科雷拉（Gordon Corera）分析

斯里蘭卡政府已經表示，兩個已知的當地組織實施了襲擊，不過由於襲擊的規模和熟練程度，當局從一開始就聲稱，他們認為襲擊有境外勢力的參與。

過去，「伊斯蘭國」有時候會將它沒有參與或者僅僅在它啟發之下發生的襲擊說成是自己的。不過，IS這次提供的細節似乎與政府的評估不謀而合。

此次襲擊選擇的目標與IS意識形態的一致程度要遠高於斯里蘭卡往常看到的公共暴力事件。

還有其他問題：是當地人自己聲稱與IS有關，還是直接得到了IS的支持？他們是否曾前往敘利亞或者其他國家？斯里蘭卡政府表示，相信其中一些參與者已經到過國外，但這對整件事來說有多重要？

回答這樣的問題不管對斯里蘭卡還是其他國家來說都將很重要，因為他們要試圖搞清楚，其他相對小的本土組織是否也可能有能力將威脅轉化為如此大規模的暴力行動。

遇難者

遇難者的第一場公共葬禮已在周二舉行，斯里蘭卡則已經為死難者定下了哀悼日。

大多數死難者是斯里蘭卡公民，包括在復活節周日做教堂禮拜的多名基督徒。

斯里蘭卡官員表示，死者中有38名外籍公民，另外有14名國籍未明。死者當中至少有八名英國籍人士和10名印度籍人士。

科倫坡北邊的尼甘布一所教堂為30名遇難者舉行了集體葬禮，該教堂也是襲擊目標之一。另一場集體葬禮則在周二舉行。

當地時間周二上午8時30分，當地舉行了默哀儀式，那是六枚炸彈當中的第一枚爆炸的時分。

當地多個地方都下半旗致哀，大批人群也含淚鞠躬致敬。